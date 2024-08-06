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Захарян перенёс операцию после травмы

вчера, 15:26

Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила, что полузащитник Арсен Захарян перенёс операцию после травмы лодыжки.

Операция прошла успешно в Барселоне. Завтра россиянин должен быть выписан из больницы.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:44
Привет) Да, знаю. А еще это значит, что после полугода восстановления он будет заново конкурировать за место на поле и при лучшем раскладе сможет выходить в основе на целый матч только через сезон, увы.

Но это не значит, что я не желаю ему скорейшего восстановления))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:28
Травма лодыжки и операция это значит 4-6 месяцев восстановления
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:20
Пора бы уже и поиграть хоть немного! ЗДоровья парню
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:09
Это точно, так выгодно продать- это надо уметь!!!)))
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06
Ну, зато Динамо на нем заработали. Вернется свободным агентом
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:56
Еще в прошлом году я говорил, что рано ему уезжать в Европу- не готов он, ни физически, ни морально. Заха- избалованный ребенок, привыкший к комфортной жизни. А тут, сразу- чужбина, чужая страна, климат, всё чужое, даже еда... Ну и, чего он добился? Еще в прошлом году в Динамо, а еще раньше у шварца- у Захи начались истерики на поле, было видно, что человек издерган, переходной футбольный возраст... Кто-то, кто посильней- может попробовать себя за бугром, но Заха не готов.

И чем он занимался в Испании? Первые месяцы, его вообще не выпускали на поле. Потом, когда появился- стоял как памятник не получая мяча. А в паузах, между футболом- учил испанцев матерным словам, вот и весь его заграничный багаж... Теперь востановление и не быстрое, а вернется ли он на нужный уровень- вопрос...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:45, ред.
К сожалению, травмы в футболе это очень частое явление. От сумы и от тюрьмы.. да еще и от травмы, если ты футболист - не зарекаются. Скорейшего возвращения в строй!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:37
Выздоравления и удачи в дальнейшем.
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