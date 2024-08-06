Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила, что полузащитник Арсен Захарян перенёс операцию после травмы лодыжки.
Операция прошла успешно в Барселоне. Завтра россиянин должен быть выписан из больницы.
Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила, что полузащитник Арсен Захарян перенёс операцию после травмы лодыжки.
Операция прошла успешно в Барселоне. Завтра россиянин должен быть выписан из больницы.
И чем он занимался в Испании? Первые месяцы, его вообще не выпускали на поле. Потом, когда появился- стоял как памятник не получая мяча. А в паузах, между футболом- учил испанцев матерным словам, вот и весь его заграничный багаж... Теперь востановление и не быстрое, а вернется ли он на нужный уровень- вопрос...
И чем он занимался в Испании? Первые месяцы, его вообще не выпускали на поле. Потом, когда появился- стоял как памятник не получая мяча. А в паузах, между футболом- учил испанцев матерным словам, вот и весь его заграничный багаж... Теперь востановление и не быстрое, а вернется ли он на нужный уровень- вопрос...