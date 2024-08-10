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Грилиш пропустит матч за Суперкубок Англии

вчера, 14:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии.

Футболист получил травму на тренировке перед игрой.

Во время предсезонной подготовки хавбек провел за «горожан» все поединки.

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Все комментарии
g9b5p825ges4
g9b5p825ges4
вчера в 18:00
Ну а бухать после матча в случае победы Грилиш всё равно приползёт, как бы не был травмирован
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:26
Как и писал вчера, пусть чиллит. Доку и без предсезонки может
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:20
Матч за Суперкубок пропустит не только Грилиш.
А вот Манчестер Юнайтед поставит на игру всех.
Правда не факт, что выиграет, но точно попытается.
Это шанс для тренера продлить своё пребывание в МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:09
Один из немногих игроков основы, кто был на сборах. Жаль.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:04, ред.
Обидно для игрока - поправляйся Джек!
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