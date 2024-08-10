Грилиш пропустит матч за Суперкубок Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии.
Футболист получил травму на тренировке перед игрой.
Во время предсезонной подготовки хавбек провел за «горожан» все поединки.
|Манчестер Сити1 : 1Манчестер Юнайтед
|Закончился после серии пенальти
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии.
Футболист получил травму на тренировке перед игрой.
Во время предсезонной подготовки хавбек провел за «горожан» все поединки.
А вот Манчестер Юнайтед поставит на игру всех.
Правда не факт, что выиграет, но точно попытается.
Это шанс для тренера продлить своё пребывание в МЮ.
А вот Манчестер Юнайтед поставит на игру всех.
Правда не факт, что выиграет, но точно попытается.
Это шанс для тренера продлить своё пребывание в МЮ.