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КАМАЗ и «Торпедо» сыграли вничью в матче Первой лиги

вчера, 21:56
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

КАМАЗ выиграл у «Торпедо» в 5-м туре Первой лиги (1:1).

Гол номинальных хозяев поля забил Артем Абрамов на 54-й минуте. На 90+3-й Владислав Галкин сравнял счет.

После этой игры КАМАЗ занимает 13-е место (4 балла), «Торпедо» идет на 6-й позиции (9 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:25
Никакого впечатления об игре Торпедо- один навал и полное отсутствие элементарной мысли, и не только в атаке. Тотальное уродство. Я приветствовал приход Кононова в Торпедо, зная его, как думающего тренера, способного поставить комбинационный, техничный футбол. Увы, ничего из мною ожидаемого не осуществляется. Типичный- бей беги. И счет, тоже, также сравняли- набегом.

Как-то уже писал, что игра нынешнего Торпедо напоминает футбол Торпедо-79, под руководством В.Салькова. Тот же убогий футбол, бездумный и угрюмый. Хорошо хоть отыгрались- спасли своё "ОЧКО", как в прямом, так и в переносном. Скоро столетие клуба, а как отмечать и где- в ФНЛ, с невзрачной игрой? Журавель вспоминал легендарные фамилии клуба, которых, он никогда не видел.

Я же, видел многих и до сих пор помню, и их замечательную игру, и памятные матчи. Ну и пару слов, о форме команды. Не приемлю и не принимаю черную форму клуба. Всегда, у команды были три комплекта формы: бело-черная, сине-белая и зеленая. Традиционная, чемпионская форма Торпедо- белые футболки черные трусы. В этой форме, команда последний раз становилась чемпионом. И хотя, чемпионскую игру в 1976г., команда играла в сине-белой форме, настоящей формой Торпедо- были белые футболки черные трусы!!!

Традиции надо чтить и Уважать. Литера "Т" выглядит отлично. Жду Торпедо в ПЛ, но с такой игрой- будут большие проблемы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Тяжёлый матч для обеих команд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Почему-то, был уверен, что Торпедо отыграется.
Просто я сделал ставку в сто очков на ничью.
Кононов так жалко выглядел, что судьба сжалилась.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:07
Эх КАМАЗ , чуть не додержал...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:06
Все таки отыграли ъ чёрно белые
gu7q7657bk45
gu7q7657bk45
вчера в 22:06
Автозаводцы успели отскочить с большим напрягом
Гость
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