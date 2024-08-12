КАМАЗ и «Торпедо» сыграли вничью в матче Первой лиги

КАМАЗ выиграл у «Торпедо» в 5-м туре Первой лиги (1:1).
Гол номинальных хозяев поля забил Артем Абрамов на 54-й минуте. На 90+3-й Владислав Галкин сравнял счет.
После этой игры КАМАЗ занимает 13-е место (4 балла), «Торпедо» идет на 6-й позиции (9 пунктов).
Как-то уже писал, что игра нынешнего Торпедо напоминает футбол Торпедо-79, под руководством В.Салькова. Тот же убогий футбол, бездумный и угрюмый. Хорошо хоть отыгрались- спасли своё "ОЧКО", как в прямом, так и в переносном. Скоро столетие клуба, а как отмечать и где- в ФНЛ, с невзрачной игрой? Журавель вспоминал легендарные фамилии клуба, которых, он никогда не видел.
Я же, видел многих и до сих пор помню, и их замечательную игру, и памятные матчи. Ну и пару слов, о форме команды. Не приемлю и не принимаю черную форму клуба. Всегда, у команды были три комплекта формы: бело-черная, сине-белая и зеленая. Традиционная, чемпионская форма Торпедо- белые футболки черные трусы. В этой форме, команда последний раз становилась чемпионом. И хотя, чемпионскую игру в 1976г., команда играла в сине-белой форме, настоящей формой Торпедо- были белые футболки черные трусы!!!
Традиции надо чтить и Уважать. Литера "Т" выглядит отлично. Жду Торпедо в ПЛ, но с такой игрой- будут большие проблемы.
Как-то уже писал, что игра нынешнего Торпедо напоминает футбол Торпедо-79, под руководством В.Салькова. Тот же убогий футбол, бездумный и угрюмый. Хорошо хоть отыгрались- спасли своё "ОЧКО", как в прямом, так и в переносном. Скоро столетие клуба, а как отмечать и где- в ФНЛ, с невзрачной игрой? Журавель вспоминал легендарные фамилии клуба, которых, он никогда не видел.
Я же, видел многих и до сих пор помню, и их замечательную игру, и памятные матчи. Ну и пару слов, о форме команды. Не приемлю и не принимаю черную форму клуба. Всегда, у команды были три комплекта формы: бело-черная, сине-белая и зеленая. Традиционная, чемпионская форма Торпедо- белые футболки черные трусы. В этой форме, команда последний раз становилась чемпионом. И хотя, чемпионскую игру в 1976г., команда играла в сине-белой форме, настоящей формой Торпедо- были белые футболки черные трусы!!!
Традиции надо чтить и Уважать. Литера "Т" выглядит отлично. Жду Торпедо в ПЛ, но с такой игрой- будут большие проблемы.