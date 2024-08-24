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Семак: «Такой результат нас радовать не может»

вчера, 20:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча РПЛ со «Спартаком» (0:0).

В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, у них было больше подходов. Мы неправильно строили атаки, медленно их развивали.

Во второй половине мы перестроились, стали появляться моменты. До удаления мы владели преимуществом. Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве.

Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:21
Конкретный отскок сбг.Полная питерская импотенция.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Да ладно вам себя кошмарить....
Никто у вас ни Промеса ни Фернандо и прочих хороших игроков не уводил....
Барко в игре не видел...говорят не плох...но думаю при желании таких Барко Медведев может паромами из Бразилии возить....
Касаемо сказок старого Римуса про "Семак вылазит за счёт мастерства игроков" самим то не надоело ??)))
Да пусть он хоть правил футбола не знает....13 титулов за 6 лет....лучший вам ответ....
И "Лучшего Тренера" не дают гордящимся что не выиграли в Питере в большинстве.....а дают заслуженным :
Сергей Семак «Лучший тренер года» (РФС): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:28
Ну ему же нужно как то оправдывать траты на трансферы. Он же не скажет правду о том, что тренер из него никакой, что делать по ходу матча он не знает и что Зенит вытаскивает матчи и набирает очки только за счет индивидуального мастерства игроков и превосходства в классе игроков. Вангой быть не нужно, чтобы понять, что если тот же Барко в этом сезоне не сбавит, то утянут в Зенит, если конечно в Европу не позовут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:59
Да почему.....Богданыч???
Не время посыпать голову пеплом....
6 матчей - 1 пропущенный гол.....
Травмы...удаления....

Хотел бы победить - держал бы лавку в тонусе....
Подумаешь...не обыграл команду в меньшинстве....не проиграл же....

Вся петрушка в том что у Спартак есть 7-8 команд которые он обыгрывает....у тебя 11-12.....
Ну проиграл ты 3 раза Динамо в прошлом сезоне....и что ???
Чемпионство всё равно в кармане....и нечего тут напраслину возводить....огорчаясь не проигранному в меньшинстве матчу....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:24
Серега лукавит. Рад должен быть по самое не могу, что не отхватили заслуженную баранку. Одним словом отскочил Зенит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
это в цитаты всея футбола рпл и не только)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:03
Семак потерял 4 очка за два тура и не унывает, чего желаю всем!
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Наверное судью имел в виду))...проговорился...
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:01
"чем в первом тайме В БОЛЬШИНСТВЕ" - гений мысли
Futurista
Futurista
вчера в 20:51
Смешной парень...не может)...еле уползли...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:51
Это точно ,вторая ничья подряд.
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