Семак: «Такой результат нас радовать не может»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча РПЛ со «Спартаком» (0:0).
В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, у них было больше подходов. Мы неправильно строили атаки, медленно их развивали.
Во второй половине мы перестроились, стали появляться моменты. До удаления мы владели преимуществом. Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве.
Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много.
Не время посыпать голову пеплом....
6 матчей - 1 пропущенный гол.....
Травмы...удаления....
Хотел бы победить - держал бы лавку в тонусе....
Подумаешь...не обыграл команду в меньшинстве....не проиграл же....
Вся петрушка в том что у Спартак есть 7-8 команд которые он обыгрывает....у тебя 11-12.....
Ну проиграл ты 3 раза Динамо в прошлом сезоне....и что ???
Чемпионство всё равно в кармане....и нечего тут напраслину возводить....огорчаясь не проигранному в меньшинстве матчу....
Не время посыпать голову пеплом....
6 матчей - 1 пропущенный гол.....
Травмы...удаления....
Хотел бы победить - держал бы лавку в тонусе....
Подумаешь...не обыграл команду в меньшинстве....не проиграл же....
Вся петрушка в том что у Спартак есть 7-8 команд которые он обыгрывает....у тебя 11-12.....
Ну проиграл ты 3 раза Динамо в прошлом сезоне....и что ???
Чемпионство всё равно в кармане....и нечего тут напраслину возводить....огорчаясь не проигранному в меньшинстве матчу....