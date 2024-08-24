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Вратарь снова спас «Зенит». «Спартак» едва не победил в Петербурге

24 августа 2024, 20:33
Ничья

Ничья в пользу команды Деяна Станковича в центральном матче.

В Санкт-Петербурге завершился поединок между «Зенитом» и «Спартаком». Итог встречи — ничья 0:0.

Темнил «Зенит» по поводу своих травмированных. И Вендел, якобы выбывший на месяц, и Педро вышли с первых минут, а Вячеслав Караваев занял место на скамейке запасных. Максима Глушенкова в заявке не оказалось. В составе «Спартака» с первых минут вышли Кристофер Мартинс и Хесус Медина, а Данил Пруцев с Антоном Зиньковским остались в резерве.

Смелый «Спартак» и застенчивый «Зенит»

Первый тайм «Спартак» имеет полное право занести в актив. Москвичи с первых минут включили высокий прессинг, что создало заметный дискомфорт для хозяев поля. Спартаковцы были быстрее, чаще выигрывали единоборства и больше атаковали. Гости нащупали слабое звено в обороне «Зенита» — правый защитник Сергей Волков, а чаще атаковали левым флангом. Весьма неприятны для петербуржцев были и угловые «красно-белых».

Однако первый острый момент в игре создал «Зенит». Педро на грани офсайда просочился по левому флангу и прострелил. Александр Максименко до мяча не дотянулся, но Олег Рябчук сумел опередить Андрея Мостового, собиравшегося поразить ворота с метра. Мяч попал в колено зенитовцу и ушёл за линию ворот.

Самый опасный момент возник у ворот «Зенита» после розыгрыша углового. Два латиноамериканца — Хесус Медина и Эсекьель Барко, долго решали, кому из них подавать с угла поля. В итоге разыграли, а невысокий Манфред Угальде пробил головой. Хозяев выручил Евгений Латышонок.

Угальде пробил ещё раз, но не столь опасно. Затем приложился по мячу Барко — мяч прошёл в паре метров от штанги. Был ещё хороший момент, но Мартинс поздно отреагировал на передачу Барко, упал и коснулся мяча рукой. Зенитовская скамейка требовала показать спартаковцу жёлтую карточку, которая бы стала для Кристофера второй.

Всего же «красно-белые» заработали три предупреждения. Помимо Мартинса, карточки увидели перед собой Медина и Наиль Умяров. Незадолго до перерыва Деян Станкович заменил Мартинса на Романа Зобнина. Наверное, от греха подальше.

Перед самым свистком о завершении первого тайма едва не помог москвичам несостоявшийся спартаковец Страхиня Эракович. Сербский защитник отбросил мяч назад в тот угол, где не было Латышонка. Но, к счастью для «Зенита», пас Эраковича оказался несильным, и Евгений успел переместиться в противоположный угол. На перерыв команды ушли при счёте 0:0.

«Подарок» Эраковича

Во время паузы тренеры обеих команд произвели замены. Деян Станкович выпустил Даниила Хлусевича вместо Олега Рябчука. Сергей Семак сделал две перестановки. Ушли Сергей Волков и Андрей Мостовой, появились Александр Ерохин и Нуралы Алип. Причём Эракович сместился на правый фланг обороны.

В самом начале второго тайма Манфред Угальде мог отличиться, но его удар заблокировали. «Зенит» стал чаще прессинговать, больше владеть мячом и создавать моменты. Опасно бил Ерохин, едва не замкнул прострел Клаудиньо Матео Кассьерра. Клаудиньо сам приложился по воротам, Александр Максименко перевёл мяч на угловой.

«Спартак» же старался контролировать мяч по мере возможности и искать счастья в контратаках. В одной из них Страхиня Эракович сбил Медину. Несколькими минутами ранее сербский защитник уже был предупреждён, поэтому вторая жёлтая карточка превратилась в красную. На 63-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве.

Спартаковцы не стали форсировать события и спешить с реализацией численного преимущества. «Красно-белые» завелись в последние минут десять. Усилил игру выход Маркиньоса на левый фланг атаки. И тут хозяевам пришлось нелегко. Настало время Латышонка. Евгений несколько раз выручил свою команду. Потащил сложные удары Бонгонды, Барко, Литвинова. А когда уже и Латышонок был бессилен, Барриос спас хозяев поля, бросившись под удар Барко.

Уже в добавленное судьёй Виталием Мешковым время «Спартак» получил ещё один шанс вырвать победу. В ворота хозяев был назначен штрафной. Расстояние составило метров 20. Барко обвёл стенку, но Латышонок в броске отбил мяч, летевший в угол.

Нескучные 0:0

Игра завершилась со счётом 0:0. Но матч был далеко не скучным. И эту ничью нужно занести в актив «Спартака». Гости показали очень смелую и при этом осторожную игру. Отличный прессинг, контроль мяча под стать. Превосходно сыграла оборона. Спартаковцы не смогли забить, хотя наиграли на гол, даже два. Возможно, москвичам нужно было раньше начинать додавливать соперника. Но в целом «красно-белые» произвели очень хорошее впечатление. Этот «Спартак» ещё повоюет.

И такая ремарка. В данной игре «Спартаку» не хватило Александра Соболева, который бы мог добавить мощи в атаке. Вероятно, в «Зенит» он не перейдет. Угальде имел пару хороших моментов, но как-то растворился на поле в концовке. А Соболев бы мог дожать.

У «Зенита» в первую очередь нужно отметить Латышонка. И во вторую тоже. Для Евгения эта игра стала словно продолжением кубкового матча «Балтики» и «Спартака», где он остановил «красно-белых». И то, что спартаковцы увезли из Санкт-Петербурга одно очко, а не три, заслуга зенитовского вратаря.

А остальной «Зенит» разочаровал. С потерей Максима Глушенкова потерялись и острота, и скорость. Вендел выглядел явно слабее по объективным причинам. А остальные игроки средней линии и атаки провели откровенно неважный матч. Всего один удар в створ ворот гостей — когда такое было?

Матч показал, что короновать «Зенит» ещё очень и очень рано. И дело не только в потерях чемпиона. После резвого старта у команды Сергея Семака наступил спад. Признаки которого наблюдались еще в игре с «Динамо». Кстати, завтра в чемпионате может смениться лидер, а «Зенит» рискует отступить на третье место.

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
25 августа в 22:34
Говорил,писал и говорю и пишу,пока Спартак не избавится от двух 56ов(Хлусевич и Денисов) и,не купит двух крайних защитников,ему далеко до чемпионства.Они что есть на поле,что их нет,команда играет в меншинстве...В обороне они проходимы как дуршлаг,в атаке ни одного активного,а тем более результативного действия.
112910415
112910415
25 августа в 19:02
Спартак был лучше, это радует !
ProKop92
ProKop92
25 августа в 12:32
Спартаку повезло, что Зенит играл не в оптимальном составе!
Размазали бы как это обычно бывает
SPV
SPV
25 августа в 11:50
Латышонок ничего не потащил сложного, взял то что должен брать вратарь РПЛ.
Спартак был хорош, но не хватило четкого завершающего удара, а самый потенциально опасный, героически накрыл Барриос, вот он как раз спаситель газпрема. Станкович пока молодец, игроки при нем потихоньку прогрессируют и ментально становятся уверенней, с Умяровым вообще чудеса преображения. Здоровья Рябчуку, вчера его вынужденная замена оказалась совсем некстати
92ne8jxu4zwh
92ne8jxu4zwh
25 августа в 11:32
А физрук Семак хитрюга: Вендел и Педро играть не будут... и даже этот якобы тонкий ход никак не помог "Зениту". И если бы не Латышонок, увез бы "Спартак" из Питера 3 очка(несмотря на присутствие на матче самого "кормильца"...
25процентный клоун
25процентный клоун
25 августа в 09:33
Очень нравится пас Рябчука, очень опасные моменты создаёт
6gbsa2mmx8we
6gbsa2mmx8we
25 августа в 06:05
Статья просто смех вызывает, автор опять ерунду пишет.
Рифкат Гафуров
Рифкат Гафуров
25 августа в 04:57
Как бы то не было очень давно зенит не барахтался как одно место в проруби. Однозначно Спартак был великолепен))
бундер
бундер
25 августа в 00:12
Да какой еще Соболев, что вы его пихаете во все матчи? То с Ахматом его не хватало, то теперь с Зенитом. Вот в матче с Оренбургом он отыграл, и что? Его, блин, тоже не хватило, несмотря на присутствие в игре. Соболев стал балластом, таким же как и Джикия был. Того посадили на скамейку и он с дельфином испортил атмосферу в коллективе. Очень неприятные персонажи. Соболеву или уходить или в ноги падать к Станковичу и не вонять более. Этот тренер, судя по всему, каждого в этом составе авторитетом вдавит в пол. Да и лещей раздаст без проблем при необходимости.
А игра понравилась, в кои-то веки увидел Зенит вот таким, жаль не дожали.
pomor45
pomor45
24 августа в 22:57
В прошлом сезоне было ещё хуже, но соперники не позволили Зениту лишиться чемпионского звания. Не подведут и в этом, не оставят Зенит без подарка в юбилейный год. Вот Спартак с Динамо свою лепту уже внесли. Скоро их личная встреча - там ещё добавят. Так с божьей помощью до 7-го чемпионства и доведут.
Bad Listener
Bad Listener ответ pomor45 (раскрыть)
24 августа в 22:15, ред.
По вашему в претендентах? А по моему все там уже давным-давно отлынивают от исполнения своего долга перед болельщики и великим именем Спартак. Я лишь говорю о требованиях и целях которые должен ставить перед собой Спартак здорового человека. Надоело всё им прощать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 августа в 21:50
Герой матча Латышонок ( Зенит взял его у Балтики, открытие СНИ ).
СпаМ не смог пробить вратаря, который спас Зениту очко.
pomor45
pomor45 ответ Bad Listener (раскрыть)
24 августа в 21:35
Звучит, как заклинание. Кстати, уже довольно давно Спартак ходит в претендентах, но всё не дожимает и не только Зенит, а ещё три команды. И повторится всё, как встарь - не дожмёт.
Red blu
Red blu
24 августа в 21:23, ред.
Питерский клуб спас очко. Еле отскочили от Московской команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 августа в 21:22
Как говорят в подобных случаях Зенит еле ноги унес, или на футбольном сленге Зенит отскочил. Миллеру срочно нужно еще пару легионеров, чтобы не опозориться на юбилей.
Bad Listener
Bad Listener
24 августа в 21:10, ред.
Почему сразу Соболев, есть Виллиан Жозе в качестве столба, его можно было под конец выпустить. Я был не прав на счёт шансов красно-белых. Зенит оказался намного хуже чем я думал и Спартак действительно потерял 2 очка в этом матче. Очень обидно что не смогли материализовать преимущество в голы. Такой Зенит надо дожимать и такую ничью в актив записывать не в коем случае нельзя если Спартак претендент на чемпионство, а Спартак должен им быть по крови что называется. Опять же сказалось отсутствие мастеров, при наличии ещё одного условного Актюркоглу могли и разорвать этот Зенит.
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