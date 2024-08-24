Без Мбаппе пока лучше. ПСЖ преобразился и оформил два разгрома на старте сезона

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24 августа 2024, 08:57

Матвей Сафонов снова смотрел матч на скамейке запасных.

«Пари Сен-Жермен» мощно начал чемпионат Франции. Два матча — две крупных победы с общим счетом 10:1. На этот раз парижане разорвали в клочья довольно крепкий «Монпелье» — 6:0.

В первом туре ПСЖ лишь в концовке сломал «Гавр» благодаря заменам, проведенным Луисом Энрике. И счёт 4:1 не должен вводить в заблуждение. Здесь же был разгром без вариантов.

На этот раз без экспериментов

И если в стартовом туре Луис Энрике позволил себе эксперименты с составом, придержав на лавочке лидеров команды, то перед парижской публикой испанский специалист выпустил всех сильнейших. Тут и капитан чемпионов Маркиньос, и Усман Дембеле с Брэдли Баркола, и многомиллионный португальский новичок Жоау Невеш, и его земляк Нуну Мендеш. Правда, снова остался в запасе Рандаль Коло Муани. Матвей Сафонов тоже остался в запасе.

«Монпелье», с которым второй год работает бывший защитник клуба Мишель Тер-Закарян, относится к числу середняков Лиги 1. Прошлый сезон «паладины» завершили на 11-м месте. Правда, с парижанами они сыграли крайне неудачно — 0:3 в столице и 2:6 на родном стадионе «Де Мюссон». Но тогда за чемпионов играл Килиан Мбаппе, забивший три из шести мячей в гостевом матче.

Сейчас Мбаппе ушёл в «Реал» и хочет скачать с бывшего клуба 55 миллионов евро. Иначе суд и возможное отстранение парижан от Лиги чемпионов. Что для ПСЖ если не катастрофа, то что-то близкое. Но пока юристы готовятся к процессу, команда набирает ход в чемпионате страны.

Теннисный счёт

То, что чемпион возьмёт три очка, стало ясно ещё в первом тайме. Сначала Баркола после передачи Невеша нанёс роскошный удар по воротам. Это была одна из первых атак ПСЖ . В середине тайма Невеш продолжил отрабатывать 60 миллионов, перечисленных на счёт «Бенфике». На этот раз он ассистировал Марко Асенсио.

Счёт мог стать крупным до перерыва, но хозяева не использовали несколько моментов. У гостей тоже была прекрасная возможность. Но выше всяких похвал сыграл напарник Сафонова Джанлуиджи Доннарумма. Арно Норден бил головой с четырёх метров. Как итальянец потащил этот удар — непонятно.

Во втором тайме парижане выдали ударную семиминутку, забив в ворота опытного Бенджамена Лекомта ещё три мяча. Отличились Брэдли Баркола, Ашраф Хакими и Уоррен Заир-Эмери. Жоау Невеш помог забить марокканцу Хакими. Тут бы выпустить Сафонова, чтоб Матвей ощутил атмосферу «Парк де Пренс». Но Луис Энрике предпочёл выпустить на поле трёх других футболистов — Рандаля Коло Муани, Ли Кан Ина и новичка Дезире Дуэ, за которого ПСЖ выиграл сложную борьбу у «Баварии».

Автор ассистентского хет-трика Жоау Невеш под аплодисменты публики покинул поле, уступив место чемпиону Европы Фабиану Руису. Была встречена овациями и следующая замена. Но, увы, адресованы они были не Матвею Сафонову, а самому юному из парижан Ибраиму Мбейе. Юноша сразу включился в игру и стал финтить наряду с Дуэ, который очень хотел произвести впечатление и на тренера, и на болельщиков. Правда, к шестому голу эти ребята отношения не имеют. После прострела Хакими точный удар нанёс Ли Кан Ин. Корейский полузащитник отличился во втором матче подряд.

В итоге 6:0. Хотя соперник сопротивлялся. И даже несколько раз побеспокоил Доннарумму. Но счёт, как говорится, на табло. Интересно, чем ответит «Марсель». В первом туре он забил на мяч больше, чем парижане. В воскресенье провансальцы принимают на «Велодроме» некогда знаменитый «Реймс».

Мы пойдём другим путём

Опять же повторю. Время для выводов ещё не пришло. Но первые впечатления уже отложились. Невольно ловишь себя на мысли, что этот «Пари Сен-Жермен» интереснее того, что был при Килиане Мбаппе. И даже интереснее, когда впереди играло звёздное трио Неймар — Мбаппе — Лионель Месси. Возможно, авторитет суперзвёзд как-то давил на остальных игроков. Сейчас их нет. И посмотрите, как заиграл Усман Дембеле. Как прибавили Баркола и Заир-Эмери. Конечно, все они игроки сборной Франции. Но в новом сезоне все трое смотрятся интереснее, чем в предыдущем сезоне. Баркола уже успел забить три мяча.

Удачными выглядят приобретения. Жоау Невеш проявил себя как превосходный ассистент. Очень интересен Дезире Дуэ. Вилллиан Пачо укрепил оборону. Можно предположить, что 150 миллионов евро — соответственно 60+50+40 были потрачены не зря. Очень хочется сказать то же самое про 20-миллионного Матвея Сафонова. Но пока российский вратарь не получил своего шанса.

И ещё один момент. Есть ощущение, что парижане слегка поменяли вектор развития. Теперь они отказались от покупки готовых звёзд. Теперь они берут игроков на вырост и раскручивают их — указанные выше новички, ранее Баркола, купленный у «Лиона», Коло Муани из «Айнтрахта», Ли Кан Ин, пришедший из «Мальорки». Активнее стали использоваться собственные воспитанники — Заир-Эмери, выходивший в первом матче Йорам Заге.

И заметьте, пока ещё не выходили на поле Милан Шкриньяр, Люка Эрнандес, Мануэль Угарте. И травмирован Гонсалу Рамуш. Так что потенциал у чемпиона Франции весьма велик.