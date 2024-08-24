Пенальти на сотой минуте. «Байер» начал защиту титула с тяжелейшей победы

1724449270

сегодня, 00:41

Команда Алонсо вырвала победу в концовке.

Чемпион Германии «Байер» начинал защиту своего титула матчем в Менхенгладбахе против команды своего бывшего тренера Херардо Сеоане. Главный архитектор леверкузенского чуда Хаби Алонсо, которому предстоит серьёзный экзамен в новом сезоне, появился на тренерской скамейке «аспириновых» как раз после увольнения швейцарского специалиста. В свою очередь, в составе гостей вышли два бывших, далеко не последних игроков «Боруссии» — Гранит Джака и Йонас Хофманн.

Солидная фора

Джака и стал автором первого гола в Бундеслиге. Да какого роскошного гола! Результативную атаку начал правый крайний гостей Джереми Фримпонг, который прострелил вдоль ворот. Хозяева этот мяч вынесли из штрафной прямо на ногу Джаке, а Гранит от души вколотил в ворота. Так «Байер» получил фору уже на 12-й минуте.

И что интересно. «Боруссия», как подобает домашней команде, больше владела мячом и чаще атаковала. Но «аспириновые» дважды проверили на прочность каркас хозяйских ворот. Сначала Виктор Бонифац, затем Эдмонд Тапсоба.

И всё же однажды Гладбах был очень близок к успеху. Новичок «Боруссии» Тим Кляйндист получил мяч на линии штрафной и сильно пробил низом. Только благодаря мастерству Лукаша Градецкого мяч не оказался в воротах, а ушёл на угловой.

А через две минуты «жеребята» капитулировали. Снова прострел Фримпонга, опять не лучший вынос. Серия рикошетов, после которых мяч отскочил к Флориану Вирцу, а тот не промахнулся — 0:2. А это уже солидный задел.

Но всё же однажды хозяева поля сумели отличиться. После розыгрыша «Байера» завертелась карусель. Удар Рокко Рейца Градецки отбил, но Кляйндист, стоя на четвереньках, головой протолкнул мяч за линию ворот. Арбитр сначала засчитал гол, но вмешался VAR . Как выяснилось, при добивании Тим сначала врезал по ноге защитнику гостей Пьеро Инкапье, а потом уже исполнил свой этюд. Гол, естественно, засчитан не был. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Логике вопреки

После перерыва «Байер» сразу овладел преимуществом. Фримпонг на своём правом фланге убегал от Луки Нетца, как от стоячего. Но последовал розыгрыш штрафного у ворот гостей. После подачи Кевина Штегера в штрафной «аспириновых» возник пожар. С первым ударом Нико Эльведи справился, но последовала добавка. Судья Роберт Шредер долго думал, засчитывать гол или нет, но в итоге указал на центр — 1:2.

Теперь завёлся уже «Байер». Опасно атаковал вышедший на замену Мартен Терье, вратарь «Боруссии» Йонас Омлин забрал мяч. Затем снова упустил хорошую возможность Виктор Бонифац. Преимущество чемпиона стало полным. Гости контролировали мяч, меняли векторы атаки. Фланги обороны «жеребят» трещали после стремительных проходов Фримпонга и Алехандро Гримальдо. Гладбахцы уже забыли о существовании чужих ворот. Все мысли были связаны с тем, как бы не пропустить третий гол.

И когда победа гостей не вызывала сомнений, «Боруссия» вдруг отыгралась. Гол устроили два новичка Гладбаха. Кевин Штегер заметил в штрафной Тима Кляйндиста, а тот в падении опередил Эдмонда Тапсобу и нанёс точный удар — 2:2. Так, вопреки всякой логике, счёт стал равным.

Ядерная концовка

Из-за длительных просмотров голов «Боруссии» судья добавил к основному времени 10 минут. «Байер», чувствуя, что победа ускользает, пошёл вперёд за третьим голом. Отличная возможность была у Алехандро Гриимальдо, но чемпион Европы в составе сборной Испании пробил выше ворот.

Развязка случилась на сотой минуте. Вышедший на замену Томаш Чванчара умчался к воротам «Байера» и едва не поразил их. Но этому удару предшествовал эпизод в штрафной хозяев. Там уронили Амине Адли. Пенальти, исполнять который отправился Флориан Вирц. И его довольно откровенный удар отбил Йонас Омлин. Однако мяч отскочил к Вирцу. Теперь уже Флориан не промахнулся — 2:3. «Байер» не просто не проиграл в очередной раз, но и начал турнир с победы.

Скромный счёт и пенальти в добавленное время не должны вводить в заблуждение. Чемпион смотрелся намного сильнее и заслуженно выиграл. Два пропущенных леверкузенцами гола были совсем необязательными. В какой-то момент «Байер» увлёкся и снизил бдительность. Поэтому вместо того, чтобы спокойно довести игру до победы, команде Алонсо пришлось биться за три очка в нервной концовке.

Очень сильно провели матч крайние защитники Гримальдо и Фримпонг, даром что не совершили результативных действий. И, конечно, заслуживает быть отмеченным Вирц, хоть и не реализовал 11-метровый, но сделал дубль.

«Боруссия» оставила двоякое впечатление. Понравилась воля команды, отыграть два гола дорогого стоит. Интересно смотрелись новички — Кевин Штегер и Тим Кляйндист. Но при этом заметны проблемы в обороне. Середина поля была проиграна во втором тайме. Крайние защитники Джо Скалли и Лука Нетц не справлялись с дерзкими набегами своих коллег Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонга. Пятикратным чемпионам Германии не стоит ожидать лёгкого сезона, а Херардо Сеоане будет непросто усидеть в своём кресле.