«Райо Вальекано» может подписать Депая

«Райо Вальекано» интересуется нападающим Мемфисом Депаем.
Футболисту комфортно в Мадриде, поэтому он может выбрать именно этот клуб.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
«Райо Вальекано» интересуется нападающим Мемфисом Депаем.
Футболисту комфортно в Мадриде, поэтому он может выбрать именно этот клуб.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Райо Вальекано просто хочет помочь бывшей звезде?
Мне кажется, это чья-то блажь из состава руководства клуба. Ничего, кроме утяжеления зарплатной ведомости, подписание Депая не даст.
Райо Вальекано просто хочет помочь бывшей звезде?
Мне кажется, это чья-то блажь из состава руководства клуба. Ничего, кроме утяжеления зарплатной ведомости, подписание Депая не даст.