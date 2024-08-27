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«Райо Вальекано» может подписать Депая

вчера, 20:40

«Райо Вальекано» интересуется нападающим Мемфисом Депаем.

Футболисту комфортно в Мадриде, поэтому он может выбрать именно этот клуб.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:09, ред.
Лучшие игры Депая уже давно позади.
Райо Вальекано просто хочет помочь бывшей звезде?
Мне кажется, это чья-то блажь из состава руководства клуба. Ничего, кроме утяжеления зарплатной ведомости, подписание Депая не даст.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44
Мемфис - выбирай комфорт - не прогадаешь..)
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