МЮ нашёл опорника. Вместо де Йонга забирают лидера ПСЖ – потратят 60 млн евро

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27 августа 2024, 19:06

Замена Каземиро.

Долго пытались уговорить «Барсу»

Поиск опорника – привычная проблема для «Манчестер Юнайтед» – клуб искал игрока на эту позицию с момента назначения Эрика тен Хага. Летом 2022 года привели Каземиро – но «красные дьяволы» очень хотели Френки де Йонга. Голландец раскрылся как раз под руководством Эрика, поэтому мотивация была понятна. Но тогда каталонцы «отшили» англичан.

При этом наставник МЮ по-прежнему высоко оценивает талант полузащитника – поэтому даже спустя два года манкунианцы были готовы вернуться к его кандидатуре. «Барса» тоже стала сговорчивее. Тучи продолжают сгущаться, из-за финансовых проблем уже второй матч пропускает Дани Ольмо – только сейчас «сине-гранатовые» нашли лазейку в регламенте Ла Лиги, чтобы зарегистрировать новичка. Чтобы продолжить усиление, необходимы продажи – причём крупные.

Теперь «Барса» готова рассмотреть предложения по продаже опорника – за него хотят выручить 60 млн евро. Только загвоздка в том, что сам МЮ теперь предлагает меньше. Если двумя годами ранее МЮ был готов выложить 80 миллионов евро, то теперь предлагает лишь 46. «Красных дьяволов» отпугивает высокая зарплата футболиста – в этом сезоне он должен заработать порядка 29 миллионов.

Переговоры с ПСЖ продвигались тяжело

Уговаривать «Пари Сен-Жермен» на продажу Угарте тоже пришлось довольно долго. Манкунианцы вышли на парижан ещё в июне – первое предложение французский гранд отклонил. При этом переговоры не были закрыты – ПСЖ был открыт для предложений, да и главный тренер Луис Энрике не рассчитывает на Мануэля.

Манкунианцы не были готовы удовлетворить запросы парижан – те годом ранее потратили на опорника 60 млн евро, теперь же хотели получить 70. К августу история не сдвинулась с мёртвой точки. «Юнайтед» пытались найти альтернативу – предлагали вариант с арендой с опцией выкупа, обдумывали возможность обмена футболистами ( ПСЖ был интересен Бруну Фернандеш, потом сообщалось о потенциальном переходе Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда).

В любом случае, стороны оставались на связи. Помимо Мануэля в шорт-листе английского гранда были Софьян Амрабат и Сандер Берге, но только уругваец показал высокий уровень в топ-клубе. Сейчас «красные дьяволы» всё же согласились на условия парижан. Сумма отступных составит 60 миллионов евро – 50 и ещё 10 в виде бонусов.

Каземиро хорошо стартовал – но нужно омоложение

В опорной зоне объективно назрела необходимость обновления. В свой первый сезон в «Юнайтед» тен Хаг использовал Эриксена и Каземиро, иногда подпуская к стартовому составу МакТоминэя. Но первые двое – возрастные исполнители, а Скотт хорош лишь как джокер – при этом не обладает культурой паса и в качестве лидера ненадёжен.

Появление Кобби Майну частично сняло проблему поиска опорника – 19-летний футболист уже регулярно выходит в старте и выдерживает нагрузки АПЛ . Молодой воспитанник обладает отличным видением поля, поэтому не теряется под давлением и способен быстро двигать мяч. С ним Эриксен стал просто игроком обоймы, который может эффективно выйти на замену. Но с Каземиро вопрос остаётся. Бразилец нестабилен, долго набирает форму – особенно после травм. И тогда его агрессивная манера игры оборачивается провалами для остальных.

Он хорош в первых матчах чемпионата – успевает за темпом, который задают одноклубники, при этом сохраняет точность передач и активно участвует в развитии атак. Агрессивные выпады в таком сценарии приносят пользу. С другой стороны, такой старт никак не опровергает его нестабильность – спад вполне может последовать позже. Так что пока опорник показывает себя с выгодной стороны, лучше заняться его продажей. Тем более альтернативу для Каземиро манкунианцы нашли.

Угарте даёт объём, но не хватает культуры паса

Важно понимать профиль уругвайского полузащитника. Тот же Луис Энрике не просто так отпустил опорника уже спустя год работы. Дело в том, что испанский менеджер во главу угла ставит владение. Для его команд важно уметь обращаться с мячом, отдавать передачи на любую дистанцию – игроки должны быть хорошо технически оснащены. Мануэль не подходит под такое описание – с адресными передачами у него возникают сложности. Вообще удивительно, что при больших проблемах с техникой он вырвался на топ-уровень – но здесь и проявляются его достоинства.

Уругваец очень работоспособен – он способен взять на себя огромный объём, покрывать всю опорную зону в одиночку за счёт скорости и резкости. Такой набор характеристик делает Угарте похожим на Каземиро – поэтому замена должна пройти безболезненно. Всё же «цепной пёс» был бы крайне полезен «красным дьяволам» – если футболист грамотно действует в этом амплуа.

С другой стороны, возникают опасения за надёжность обороны – в команде слишком много агрессивно играющих футболистов. Такой же профиль у Лисандро Мартинеса и Маттейса де Лигта. Первый всегда играет в старте, второго изначально брали как лидера обороны – просто пока хорош Харри Магуайр. А ведь это центральные защитники. Прибавить к ним агрессивного Каземиро и Угарте – и получится ещё взрывоопаснее. Не просто так с Мартинесом играл Варан. Рафаэль грамотно страховал свободные зоны, которые образовывались после выпадов аргентинца. Игрок такого же толка – Лени Йоро. Но ему ещё нужно восстановиться после травмы и адаптироваться на новом уровне.