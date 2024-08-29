Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2024/2025

«Челси» проиграл «Серветту», но вышел в основную стадию Лиги конференций

вчера, 23:25
СерветтЛоготип футбольный клуб Серветт (Женева)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Серветт» одержал победу над «Челси» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:1).

На 14-й минуте лондонская команда повела после гола Кристофера Нкунку с пенальти. Жереми Гийемено на 32-й сравнял счёт. Энцо Кривелли на 72-й забил победный гол в составе швейцарского клуба.

По сумме двух встреч «Челси» победил 3:2 и вышел в основную стадию турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ноа» из Армении пробился в основной этап Лиги конференций
Вчера, 22:19
«Жирона» крупно обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Вчера, 21:56
«Астана» обыграла «Бранн» и вышла в основную стадию Лиги конференций
Вчера, 19:09
«Атлетико» сыграл вничью против «Эспаньола»
Вчера, 00:30
«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России
28 августа
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России
28 августа
Сортировать
Все комментарии
fw6qky9nz89h
fw6qky9nz89h
сегодня в 07:06
Челси не впечатлил, но свою задачу выполнил.
a6jtadqj4z2u
a6jtadqj4z2u
сегодня в 06:57
Главное дальше прошли, всё остальное не важно
112910415
112910415
сегодня в 04:53
плохой вариант Челси
Ximelin
Ximelin
сегодня в 04:51
Главное, добиться результата.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
Это просто 5-й состав играл! А вот если бы первый! Тады ой что было бы))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:51
Во что играет Челси?
Это не та игра, которую от них ждут,
Можно готовиться к очередному провальному сезону?
В защите проходной двор, да её просто нет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:44
Эээто нормально 😁 главное, владельцы кайфуют от того, что натворили в клубе.
Capral
Capral
вчера в 23:35
Никакого впечатления от игры Челси. А в обороне, что творится... В атаке еще кое-как, что-то получается, но общее впечатление от игры аристократов- неприятное. А Сервет- молодцы, бесстрашно лезли вперёд, обостряли, имели моменты. При большем везении, вполне могли перевести игру в доп.время. Но, что есть, то есть, а значит- Челси с победой! Но и Сервету- Респектище!!!

Мудрику надо больше фантазии включать и не превращаться в бегунка. В Шахтере всё получалось. Понятно, что сейчас уровень повыше, но всё же- надо работать над собой. Видно, парень старается, заводится, но пользы малова-то. Впрочем, весь Челси никакущий...
azkan
azkan
вчера в 23:30
Позорники! Не могут даже с Серветтом потянуть время!
А могли добить Серветт уже в первом тайме. Мареска пока не знает что делать с этим сбродом, которых выбрал сам. Продав базовых основных игроков. Ну и поделом ему и Боели!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:27
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     