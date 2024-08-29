«Челси» проиграл «Серветту», но вышел в основную стадию Лиги конференций

«Серветт» одержал победу над «Челси» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:1).
На 14-й минуте лондонская команда повела после гола Кристофера Нкунку с пенальти. Жереми Гийемено на 32-й сравнял счёт. Энцо Кривелли на 72-й забил победный гол в составе швейцарского клуба.
По сумме двух встреч «Челси» победил 3:2 и вышел в основную стадию турнира.
Мудрику надо больше фантазии включать и не превращаться в бегунка. В Шахтере всё получалось. Понятно, что сейчас уровень повыше, но всё же- надо работать над собой. Видно, парень старается, заводится, но пользы малова-то. Впрочем, весь Челси никакущий...
Мудрику надо больше фантазии включать и не превращаться в бегунка. В Шахтере всё получалось. Понятно, что сейчас уровень повыше, но всё же- надо работать над собой. Видно, парень старается, заводится, но пользы малова-то. Впрочем, весь Челси никакущий...