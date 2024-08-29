«Челси» проиграл «Серветту», но вышел в основную стадию Лиги конференций

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вчера, 23:25

«Серветт» одержал победу над «Челси» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:1).

На 14-й минуте лондонская команда повела после гола Кристофера Нкунку с пенальти. Жереми Гийемено на 32-й сравнял счёт. Энцо Кривелли на 72-й забил победный гол в составе швейцарского клуба.

По сумме двух встреч «Челси» победил 3:2 и вышел в основную стадию турнира.