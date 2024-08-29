Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2024/2025

«Ноа» из Армении пробился в основной этап Лиги конференций

вчера, 22:19
РужомберокЛоготип футбольный клуб Ружомберок3 : 1Логотип футбольный клуб Ноа (Ереван)НоаМатч завершен

«Ружомберок» одержал победу над «Ноа» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:1).

На 10-й минуте Оливер Лутеран вывел хозяев поля вперёд. Ян Хладик на 45+2-й удвоил преимущество словацкой команды. На 70-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Пабло Сантос. Мартин Бода на 71-й с пенальти сделал счёт крупным. Матеус Барросо на 88-й сократил отставание ереванского клуба в счёте.

По сумме двух матчей «Ноа» выиграл 4:3 и вышел в основную стадию турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» крупно обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Вчера, 21:56
«Астана» обыграла «Бранн» и вышла в основную стадию Лиги конференций
Вчера, 19:09
«Атлетико» сыграл вничью против «Эспаньола»
Вчера, 00:30
«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России
28 августа
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России
28 августа
«Байер» обыграл «Карл Цейсс Йену» и вышел в следующий раунд Кубка Германии
28 августа
Все комментарии
z32dxdexy7hy
z32dxdexy7hy
сегодня в 05:01
Для Армении это большое достижение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:09
Нашли в себе силы, чтобы в меньшинстве забить победный гол.
Уважуха!...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:25, ред.
Вот это новость...
Даже армяне пробились куда-то, а мы за бортом, по прежнему. Может нам лучше в Азию?
drug01
drug01
вчера в 22:21
Это уже успех! Желаем дальше побеждать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 