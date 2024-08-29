«Ноа» из Армении пробился в основной этап Лиги конференций

1724959187

вчера, 22:19

«Ружомберок» одержал победу над «Ноа» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:1).

На 10-й минуте Оливер Лутеран вывел хозяев поля вперёд. Ян Хладик на 45+2-й удвоил преимущество словацкой команды. На 70-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Пабло Сантос. Мартин Бода на 71-й с пенальти сделал счёт крупным. Матеус Барросо на 88-й сократил отставание ереванского клуба в счёте.

По сумме двух матчей «Ноа» выиграл 4:3 и вышел в основную стадию турнира.