Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем нападающего .

Насколько мне известно, он останется. Нас всё устраивает, нам нужен качественный состав.

До января нам предстоит провести много матчей, после перерыва [на игры сборных] выходить на поле будем через два дня на третий.