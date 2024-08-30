Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Джейдона Санчо.

Насколько мне известно, он останется. Нас всё устраивает, нам нужен качественный состав.

До января нам предстоит провести много матчей, после перерыва [на игры сборных] выходить на поле будем через два дня на третий.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг подтвердил ожидаемый переход МакТоминэя в «Наполи»
Вчера, 17:58
СлухиКоман не желает уходить из «Баварии»
Вчера, 17:31
Нето переходит в «Арсенал»
Вчера, 16:59
Санчо хочет перейти в «Челси»
Вчера, 15:05
«Аль-Хиляль» готов заплатить за Комана 40 миллионов евро
Вчера, 13:39
«Аль-Ахли» не сможет подписать Осимхена и Тоуни
Вчера, 13:04
Все комментарии
kxd6tne3uf4f
kxd6tne3uf4f
вчера в 21:39
Хаг сам быстрее уволиться
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:52
МЮ создает вокруг Тен Хага имидж сверхчеловека.
Он плюет на позор. Ему все равно на поражения. Он винит игроков во всех случаях неудач. Или "мы играли отлично" после поражения от Баварии.
Только сверхчеловек способен быть Тен Хагом.
u679mwdetepv
u679mwdetepv
вчера в 18:50
Он лучше бы сказал, когда свалит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 