Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Джейдона Санчо.
Насколько мне известно, он останется. Нас всё устраивает, нам нужен качественный состав.
До января нам предстоит провести много матчей, после перерыва [на игры сборных] выходить на поле будем через два дня на третий.
Он плюет на позор. Ему все равно на поражения. Он винит игроков во всех случаях неудач. Или "мы играли отлично" после поражения от Баварии.
Только сверхчеловек способен быть Тен Хагом.
Он плюет на позор. Ему все равно на поражения. Он винит игроков во всех случаях неудач. Или "мы играли отлично" после поражения от Баварии.
Только сверхчеловек способен быть Тен Хагом.