«Лидс» подписал новый контракт с нападающим молодёжной сборной Италии

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вчера, 14:36

Нападающий молодёжной сборной Италии подписал новый четырёхлетний контракт с «Лидсом».

Напомним, Ньонто перешёл в английский клуб из «Цюриха» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне 20-летний правый вингер сыграл 3 матча в Чемпионшипе (гол и жёлтая карточка) и одну игру в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает итальянца ивуарийского происхождения в 16 миллионов евро.