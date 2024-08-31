«Лидс» подписал новый контракт с нападающим молодёжной сборной Италии

Нападающий молодёжной сборной Италии Дегнанд Ньонто подписал новый четырёхлетний контракт с «Лидсом».
Напомним, Ньонто перешёл в английский клуб из «Цюриха» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне 20-летний правый вингер сыграл 3 матча в Чемпионшипе (гол и жёлтая карточка) и одну игру в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает итальянца ивуарийского происхождения в 16 миллионов евро.
Видимо,Лидс просто не хочет молодого бесплатно отпускать.а так...стоит,якобы,16,но отдадут и за 6)
Видимо,Лидс просто не хочет молодого бесплатно отпускать.а так...стоит,якобы,16,но отдадут и за 6)