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«Лидс» подписал новый контракт с нападающим молодёжной сборной Италии

вчера, 14:36

Нападающий молодёжной сборной Италии Дегнанд Ньонто подписал новый четырёхлетний контракт с «Лидсом».

«Лидс» подписал новый контракт с нападающим молодёжной сборной Италии

Напомним, Ньонто перешёл в английский клуб из «Цюриха» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне 20-летний правый вингер сыграл 3 матча в Чемпионшипе (гол и жёлтая карточка) и одну игру в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает итальянца ивуарийского происхождения в 16 миллионов евро.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:29
16млн за чувака который 3 игры сыграл...
Видимо,Лидс просто не хочет молодого бесплатно отпускать.а так...стоит,якобы,16,но отдадут и за 6)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:44
Значит нужен им этот паренек
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