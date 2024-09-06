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Де Брюйне раскритиковал ФИФА и УЕФА за насыщенный календарь

вчера, 14:59

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о насыщенном футбольном календаре.

Думаю, проблема возникнет, когда мы закончим клубный чемпионат мира. Мы знаем, что между финалом клубного чемпионата мира и первым днём ​​Премьер-Лиги пройдёт всего три недели. У вас есть три недели, чтобы взять отпуск и подготовиться к проведению ещё 80 матчей. Может быть, в этом году всё будет хорошо, но в следующем возникнут проблемы. PFA (Ассоциация профессиональных футболистов — прим.ред.) в Англии и ассоциации игроков в других странах пытались найти решения. Проблема в том, что УЕФА и ФИФА проводят дополнительные матчи, и мы можем попытаться что-то сказать, но решение не найдено. Им всё равно. Деньги говорят.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 10:52
Играйте в среднем темпе, тогда не будет никаких проблем.
Или выпускайте молодёжь из академии. Есть много способов повлиять на игру. Превращайте в фарс такие турниры.
1580556558
1580556558
сегодня в 01:10, ред.
Футбольные чинуши рьяно бьются против создания суперлиги и сами же создают все условия для ее появления. Да, в суперлиге все будет далеко не сладко и гладко, но из двух зол выбирают меньшее
1580556558
1580556558
сегодня в 01:07
Помнится мне, когда Гвардиола и Клопп жаловались на большое количество матчей хейта было немерено.
1580556558
1580556558 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Если бы тебе предложили выполнять больший объем работы за ту же зарплату, сомневаюсь, что ты сказал бы то же самое. И не вина футболистов, что им платят такие деньги. Да и стать профессиональным футболистом тебе никто не мешал.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:54
Никто не будет играть все игры. Чего волноваться? Как обычно сольют второсортные турниры.
alexamit
alexamit
вчера в 19:27
Идиотски й чемпионат,как впрочем и всё,что ФИФА с УЕФА придумали за последние тридцать лет.Деньгозагребатели за счёт здоровья футболистов!
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:52
Вы знаете я этому не удивлюсь
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:03
Сразу видно, что после завершения футбольной карьеры, станет заниматься политической. Может станет мэром какого-нибудь бельгийского города.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:57
Клубный ЧМ есть, скоро появится Клубный чемпионат Европы, и Клубная Лига Конференций.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:38
Эти футболисты получают огромные деньги и еще жалуются. Да за такую зарплату они каждый день играть должны! Не нравится, пусть попробуют устроиться работать на завод, быстро прибегут назад. Де Брюйне пора отправляться в СА. Раз он не выдерживает высоких нагрузок, то пусть чиллит в лиге пенсионеров.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:55
Это всё в пустоту слова! Нет КДБ конечно красава что высказал , но функционерам всё фиолетово! Им выгоды больше подавай! Не удивлюсь если появится еще больше матчей в скором времени!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:54
Надо бойкотировать эти турниры , Лига наций товарищеский турнир, Еврокубки расширили до 36 команд, УЕФА и ФИФА для своей выгоды все делают.
баск
баск
вчера в 15:43
И правильно сделал, что раскритиковал.
Было бы неплохо, если бы и другие известные игроки, как действующие, так и ветераны, присоединили бы свои голоса к этому мнению.

К тому же, давно пора не просто критиковать этих упырей из ФИФА и УЕФА, а найти способ, как предметно и убедительно дать им по рукам за подобные штучки, а то они совсем уже опухли от вседозволенности и безнаказанности
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:23
Последние два слова - квинтэссенция сказанного футболистом. Соглашусь с ними. Достаточно представить себя на месте футболиста (-ов), которым в каждом матче приходится выкладываться по полной, чтобы сказать себе: " Всё, хватит. Наелся".
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:18
Насыщенный календарь - это ещё мягко сказано...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10
А ведь критикует он правильно.
Чтобы играть с такой интенсивностью , клубы должны иметь в наличии два-три полноценных состава. Это могут себе позволить только богачи.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:01
Ну он прав 💯
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:00
На перво месте бабки, остальное не важно
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