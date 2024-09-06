Де Брюйне раскритиковал ФИФА и УЕФА за насыщенный календарь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о насыщенном футбольном календаре.
Думаю, проблема возникнет, когда мы закончим клубный чемпионат мира. Мы знаем, что между финалом клубного чемпионата мира и первым днём Премьер-Лиги пройдёт всего три недели. У вас есть три недели, чтобы взять отпуск и подготовиться к проведению ещё 80 матчей. Может быть, в этом году всё будет хорошо, но в следующем возникнут проблемы. PFA (Ассоциация профессиональных футболистов — прим.ред.) в Англии и ассоциации игроков в других странах пытались найти решения. Проблема в том, что УЕФА и ФИФА проводят дополнительные матчи, и мы можем попытаться что-то сказать, но решение не найдено. Им всё равно. Деньги говорят.
Чтобы играть с такой интенсивностью , клубы должны иметь в наличии два-три полноценных состава. Это могут себе позволить только богачи.
Чтобы играть с такой интенсивностью , клубы должны иметь в наличии два-три полноценных состава. Это могут себе позволить только богачи.
Было бы неплохо, если бы и другие известные игроки, как действующие, так и ветераны, присоединили бы свои голоса к этому мнению.
К тому же, давно пора не просто критиковать этих упырей из ФИФА и УЕФА, а найти способ, как предметно и убедительно дать им по рукам за подобные штучки, а то они совсем уже опухли от вседозволенности и безнаказанности
Было бы неплохо, если бы и другие известные игроки, как действующие, так и ветераны, присоединили бы свои голоса к этому мнению.
К тому же, давно пора не просто критиковать этих упырей из ФИФА и УЕФА, а найти способ, как предметно и убедительно дать им по рукам за подобные штучки, а то они совсем уже опухли от вседозволенности и безнаказанности