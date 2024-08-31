Европейская классика и повторение финалов. Гайд по главным матчам новой Лиги чемпионов

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31 августа 2024, 23:02

УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов.

Жеребьёвка Лиги чемпионов проведена. Общий этап с участием 36 клубов стартует уже 17 сентября. Участникам турнира предстоит провести по восемь встреч.

Общий этап весьма громоздкий. Вы убедитесь в этом сами, когда увидите гигантскую турнирную таблицу. Непросто разобраться в хитросплетениях жеребьёвки. Почему, например, «Милан» не играет с «Интером».

1 тур. Англо-итальянские сражения

Стартовый тур растянется на три дня. По шесть матчей во вторник, среду и четверг. Давайте сначала заглянем в календарь, а потом выделим главное «блюдо дня».

17 сентября

«Янг Бойз» – «Астон Вилла»

«Ювентус» – ПСВ

«Милан» – «Ливерпуль»

«Бавария» – «Динамо» (Загреб)

«Реал» – «Штутгарт»

«Лилль» – «Спортинг»

В календаре выделяется «Милан» – «Ливерпуль». Сразу вспоминается мощнейший финал Лиги чемпионов-2005, в котором английский клуб отыграли три гола, а потом взял верх в серии пенальти. Через два года клубы снова встретились в финале главного турнира, и тогда уже верх взяли миланцы 2:1. Конечно, прошло много времени, никого из участников тех баталий уже нет в строю. Но градус противостояния от этого не уменьшился. А ещё в клубах новые тренеры – Паулу Фонсека и Арне Слот.

18 сентября

«Спарта» – «Ред Булл» (Зальцбург)

«Болонья» – «Шахтёр»

«Селтик» – «Слован»

«Брюгге» – «Боруссия»

«Манчестер Сити» – «Интер»

«Пари Сен-Жермен» – «Жирона»

И во второй игровой день в центре внимания будет встреча английского и итальянского клубов. Причём чемпионов Англии и Италии. Совсем недавно – в 2023 году, «Манчестер Сити» играл с «Интером» в финале Лиги чемпионов и победил 1:0. Одни наверняка захотят повторить, а другие взять реванш. Кстати, упомянутый матч является единственным в истории противостояния двух клубов.

19 сентября

«Фейеноорд» – «Байер»

«Црвена Звезда» – «Бенфика»

«Монако» – «Барселона»

«Аталанта» – «Арсенал»

«Атлетико» – «РБ Лейпциг»

«Брест» – «Штурм»

Здесь интересно всё. Посмотрим, как «Монако» Александра Головина сыграет с супермощной «Барселоной» Ханси Флика. Также выделим очередную итало-английскую битву. Победитель Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Арсеналом», который провёл мощный сезон и начинает поход за непокорённым ему пока европейским кубком.

2 тур. Красное на чёрном в Леверкузене

Второй тур состоит из 9 матчей, которые будут проведены в вторник и 9 встреч – в среду.

1 октября

«Ред Булл» (Зальцбург) – «Брест»

«Штутгарт» – «Спарта»

«Арсенал» – «Пари Сен-Жермен»

«Боруссия» – «Селтик»

«Байер» – «Милан»

«Барселона» – «Янг Бойз»

«Интер» – «Црвена Звезда»

ПСВ – «Спортинг»

Тут трудно определиться. На матч дня претендуют две встречи «Арсенал» – «Пари Сен-Жермен» и «Байер» – «Милан». Лондонцам предстоит принять экзамен у омолодившегося чемпиона Франции. Финалист последней Лиги Европы «Байер» Хаби Алонсо примет «Милан». Обе команды играют в красно-чёрной форме. «Милану» как гостю придётся уступить в вопросе экипировки. Но ни в чём другом миланцы уступать не захотят. Кстати, эта встреча двух красно-чёрных команд станет первой в истории.

2 октября

«Шахтёр» – «Аталанта»

«Жирона» – «Фейеноорд»

«Астон Вилла» – «Бавария»

«Динамо» – «Монако»

«Ливерпуль» – «Болонья»

«Лилль» – «Реал»

«РБ Лейпциг» – «Ювентус»

ПСВ – «Спортинг»

«Слован» – «Манчестер Сити»

Здесь стоит обратить внимание на матч в Лейпциге. «Красные быки» хоть и потеряли в межсезонье Дани Ольмо, но остаются грозной силой. К тому же в их составе появился норвежский вундеркинд Антонио Нуса. И ещё будет интересно посмотреть на обновлённый «Ювентус», который весьма симпатично смотрится при новом тренере Тиаго Мотте.

3 тур . Повторение последнего финала Лиги чемпионов и битва гигантов в Барселоне.

Третий тур также растянется на два дня.

22 октября

«Милан» – «Брюгге»

«Монако» – «Црвена Звезда»

«Арсенал» – «Шахтёр»

«Астон Вилла» – «Болонья»

«Жирона» – «Слован»

«Ювентус» – «Штутгарт»

«Реал» – «Боруссия»

«Пари Сен-Жермен» – ПСВ

«Штурм» – «Спортинг»

Здесь, вне всякого сомнения, матч номер 1 тот, что пройдёт в Мадриде. Встрется участники последнего финала «Реал» и дортмундская «Боруссия». К тому времени, наверное, успеет восстановиться бывший игрок Дортмунда, а ныне лидер мадридцев, Джуд Беллингем. Нынеший тренер «Боруссии» Нури Шахин в своё время успел поиграть в «королевском клубе».

23 октября

«Аталанта» – «Селтик»

«Брест» – «Байер»

«Атлетико» – «Лилль»

«Янг Бойз» – «Интер»

«Барселона» – «Бавария»

«Ред Булл» – «Динамо»

«Манчестер Сити» – «Спарта»

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

«Бенфика» – «Фейеноорд»

Тут тоже всё очевидно. Конечно, «Барселона» – «Бавария». Ханси Флик, громивший «Барсу» 8:2 на посту главного тренера мюнхенского коллектива, сыграет против своей бывшей команды. «Барса» очень мощно начала сезон. В прекрасной форме находится Роберт Левандовски. «Бавария» пока обновляется под руководством нового тренера Венсана Компани. Но к концу октября все обновления должны быть установлены.

4 тур. Титаны встретятся в Мадриде

5 ноября

ПСВ – «Жирона»

«Слован» – «Динамо»

«Болонья» – «Монако»

«Боруссия» – «Штурм»

«Селтик» – «РБ Лейпциг»

«Ливерпуль» – «Байер»

«Лилль» – «Ювентус»

«Реал» – «Милан»

«Спортинг» – «Манчестер Сити»

Какие тут могут быть сомнения? Конечно, матч в Мадриде, где сыграют два самых титулованных клуба Европы – «Реал», который 15 раз выигрывал главный трофей континента, и «Милан», у которого семь таким побед. В Кубке чемпионов соперники встречались 15 раз. Тут равенство по 6 побед и 3 ничьих. Особенным этот матч будет для тренера хозяев Карло Анчелотти, который является легендой двух клубов

6 ноября

«Брюгге» – «Астон Вилла»

«Шахтёр» – «Янг Бойз»

«Спарта» – «Брест»

«Бавария» – «Бенфика»

«Интер» – «Арсенал»

«Фейеноорд» – «Ред Булл»

«Црвена Звезда» – «Барселона»

«Пари Сен-Жермен» – «Атлетико»

«Штутгарт» – «Аталанта»

Стоит выделить три игры. «Интер» – «Арсенал», «Бавария» – «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен» – «Атлетико». Но какой из них самый-самый, станет известно, исходя из турнирного положения.

5 тур. Добро пожаловать в Мюнхен.

26 ноября

«Спарта» – «Атлетико»

«Слован» – «Милан»

«Байер» – «Ред Булл»

«Янг Бойз» – «Аталанта»

«Барселона» – «Брест»

«Бавария» – «Пари Сен-Жермен»

«Интер» – «РБ Лейпциг»

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»

«Спортинг» – «Арсенал»

Выбираем между встречами в Мюнхене и Милане. Наверное, всё же остановимся на игре «Баварии» и ПСЖ . Самые титулованные клубы Германии и Франции провели 13 матчей и ни разу не сыграли вничью. 7 побед на счету мюнхенценв, 6 – у парижан. Встречи двух клубов всегда проходят интересно. И предстоящий матч не должен стать исключением.

27 ноября

«Црвена Звезда» – «Штутгарт»

«Штурм» – «Жирона»

«Монако» – «Бенфика»

«Астон Вилла» – «Ювентус»

«Болонья» – «Лилль»

«Селтик» – «Брюгге»

«Динамо» – «Боруссия»

«Реал» – «Ливерпуль»

ПСВ – «Шахтёр»

Здесь всё на поверхности. Конечно же, «Реал» – «Ливерпуль». 15-кратный клубный чемпион Европы против шестикратного. Английский суперклуб имеет отрицательную статистику в играх с испанским. Три победы против девяти поражений при одной ничьей. Причём в последний раз «красные» обыгрывали «сливочных» 15 лет назад.

6 тур. «Голубая луна» в гостях у «старой синьоры»

10 декабря

«Жирона» – «Ливерпуль»

«Динамо» – «Селтик»

«Аталанта» – «Реал»

«Байер» – «Интер»

«Брюгге» – «Спортинг»

«Ред Булл» – «Пари Сен-Жермен»

«Шахтёр» – «Бавария»

«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»

«Брест» – ПСВ

«Аталанта» и «Реал», два лауреата предыдущего еврокубкового сезона, уже встречались в матче за Суперкубок. Тогда со счётом 2:0 победил «королевский клуб». Бергамаски могут взять реванш, тем более встреча пройдёт на их поле.

11 декабря

«Атлетико» – «Слован»

«Лилль» – «Штурм»

«Милан» – «Црвена Звезда»

«Арсенал» – «Монако»

«Боруссия» – «Барселона»

«Ювентус» – «Манчестер Сити»

«Бенфика» – «Болонья»

«Штутгарт» – «Янг Бойз»

На матч дня могли бы претендовать встречи в Лондоне и Дортмунде. Но всё же выделим игру в Турине, где мечтающий о победе в Лиге чемпионов «Ювентус» сыграет с чемпионом Англии. «Старая синьора» всего шесть раз играла с «голубой луной» и выиграла в пяти матчах. «Сити» добился успеха только в первом матче, который прошёл в далёком 1976 году.

7 тур. Шейх Нассер и шейх Мансур померяются командами

21 января

«Монако» – «Астон Вилла»

«Аталанта» – «Штурм»

«Атлетико» – «Байер»

«Болонья» – «Боруссия»

«Брюгге» – «Ювентус»

«Црвена Звезда» – ПСВ

«Ливерпуль» – «Лилль»

«Слован» – «Штутгарт»

«Бенфика» – «Барселона»

Трудно выбрать между двумя матчами. Да и мы и не будет выбирать без поправки на турнирное положение. Очень интересной обещает быть встреча в Мадриде. Да и в Лиссабоне будет упорная игра. Старые еврокубковые бойцы «Бенфика» и «Барселона» сыграли всего девять встреч, и преимущество «Барсы» минимально – три победы против двух при четырёх ничьих.

22 января

«Шахтёр» – «Брест»

«РБ Лейпциг» – «Спортинг»

«Милан» – «Жирона»

«Спарта» – «Интер»

«Арсенал» – «Динамо»

«Селтик» – «Янг Бойз»

«Фейеноорд» – «Бавария»

«Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Сити»

«Реал» – «Ред Булл»

Две амбициозные команды, поднявшиеся в XXI веке на арабских деньгах, встретятся в Париже. «Сити» шейха Мансура свою мечту осуществил – выиграл Лигу чемпионов и причитающиеся к ней Суперкубок и Клубный чемпионат мира. Команда шейха Нассера ПСЖ каждый год откладывает свои планы. Даже без учёта положения команд встреча двух нуворишей выглядит очень интересной.

8 тур. Восемнадцать матчей в один день

Матчи заключительного восьмого тура общего этапа пройдут в один день и начнутся в одно время. Не самая хорошая идея играть вечером в январе. Но регламент есть регламент.

29 января

«Астон Вилла» – «Селтик»

«Байер» – «Спарта»

«Боруссия» – «Шахтёр»

«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»

«Барселона» – «Аталанта»

«Бавария» – «Слован»

«Интер» – «Монако»

«Ред Булл» – «Атлетико»

«Жирона» – «Арсенал»

«Динамо» – «Милан»

«Ювентус» – «Бенфика»

«Лилль» – «Фейеноорд»

«Манчестер Сити» – «Брюгге»

ПСВ – «Ливерпуль»

«Штурм» – «Ред Булл»

«Спортинг» – «Болонья»

«Брест» – «Реал»

«Штутгарт» – «Пари Сен-Жермен»

И как же постарались организаторы и подвластный им компьютер при жеребьёвке последнего дня, что среди 18 матчей нет ни одного, который бы мог расцениваться как центральный. С некоторой натяжкой выделим встречу «Ювентус» – «Бенфика». Пока полное преимущество лиссабонских «орлов». В десяти встречах 6 побед, 3 ничьих и лишь одно поражение. Причём последний, он же единственный раз, итальянский суперклуб выигрывал у португальского гранда 31 год назад.