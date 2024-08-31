Европейская классика и повторение финалов. Гайд по главным матчам новой Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов.
Жеребьёвка Лиги чемпионов проведена. Общий этап с участием 36 клубов стартует уже 17 сентября. Участникам турнира предстоит провести по восемь встреч.
Общий этап весьма громоздкий. Вы убедитесь в этом сами, когда увидите гигантскую турнирную таблицу. Непросто разобраться в хитросплетениях жеребьёвки. Почему, например, «Милан» не играет с «Интером».
1 тур. Англо-итальянские сражения
Стартовый тур растянется на три дня. По шесть матчей во вторник, среду и четверг. Давайте сначала заглянем в календарь, а потом выделим главное «блюдо дня».
17 сентября
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»
«Ювентус» – ПСВ
«Милан» – «Ливерпуль»
«Бавария» – «Динамо» (Загреб)
«Реал» – «Штутгарт»
«Лилль» – «Спортинг»
В календаре выделяется «Милан» – «Ливерпуль». Сразу вспоминается мощнейший финал Лиги чемпионов-2005, в котором английский клуб отыграли три гола, а потом взял верх в серии пенальти. Через два года клубы снова встретились в финале главного турнира, и тогда уже верх взяли миланцы 2:1. Конечно, прошло много времени, никого из участников тех баталий уже нет в строю. Но градус противостояния от этого не уменьшился. А ещё в клубах новые тренеры – Паулу Фонсека и Арне Слот.
18 сентября
«Спарта» – «Ред Булл» (Зальцбург)
«Болонья» – «Шахтёр»
«Селтик» – «Слован»
«Брюгге» – «Боруссия»
«Манчестер Сити» – «Интер»
«Пари Сен-Жермен» – «Жирона»
И во второй игровой день в центре внимания будет встреча английского и итальянского клубов. Причём чемпионов Англии и Италии. Совсем недавно – в 2023 году, «Манчестер Сити» играл с «Интером» в финале Лиги чемпионов и победил 1:0. Одни наверняка захотят повторить, а другие взять реванш. Кстати, упомянутый матч является единственным в истории противостояния двух клубов.
19 сентября
«Фейеноорд» – «Байер»
«Црвена Звезда» – «Бенфика»
«Монако» – «Барселона»
«Аталанта» – «Арсенал»
«Атлетико» – «РБ Лейпциг»
«Брест» – «Штурм»
Здесь интересно всё. Посмотрим, как «Монако» Александра Головина сыграет с супермощной «Барселоной» Ханси Флика. Также выделим очередную итало-английскую битву. Победитель Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Арсеналом», который провёл мощный сезон и начинает поход за непокорённым ему пока европейским кубком.
2 тур. Красное на чёрном в Леверкузене
Второй тур состоит из 9 матчей, которые будут проведены в вторник и 9 встреч – в среду.
1 октября
«Ред Булл» (Зальцбург) – «Брест»
«Штутгарт» – «Спарта»
«Арсенал» – «Пари Сен-Жермен»
«Боруссия» – «Селтик»
«Байер» – «Милан»
«Барселона» – «Янг Бойз»
«Интер» – «Црвена Звезда»
ПСВ – «Спортинг»
Тут трудно определиться. На матч дня претендуют две встречи «Арсенал» – «Пари Сен-Жермен» и «Байер» – «Милан». Лондонцам предстоит принять экзамен у омолодившегося чемпиона Франции. Финалист последней Лиги Европы «Байер» Хаби Алонсо примет «Милан». Обе команды играют в красно-чёрной форме. «Милану» как гостю придётся уступить в вопросе экипировки. Но ни в чём другом миланцы уступать не захотят. Кстати, эта встреча двух красно-чёрных команд станет первой в истории.
2 октября
«Шахтёр» – «Аталанта»
«Жирона» – «Фейеноорд»
«Астон Вилла» – «Бавария»
«Динамо» – «Монако»
«Ливерпуль» – «Болонья»
«Лилль» – «Реал»
«РБ Лейпциг» – «Ювентус»
ПСВ – «Спортинг»
«Слован» – «Манчестер Сити»
Здесь стоит обратить внимание на матч в Лейпциге. «Красные быки» хоть и потеряли в межсезонье Дани Ольмо, но остаются грозной силой. К тому же в их составе появился норвежский вундеркинд Антонио Нуса. И ещё будет интересно посмотреть на обновлённый «Ювентус», который весьма симпатично смотрится при новом тренере Тиаго Мотте.
3 тур . Повторение последнего финала Лиги чемпионов и битва гигантов в Барселоне.
Третий тур также растянется на два дня.
22 октября
«Милан» – «Брюгге»
«Монако» – «Црвена Звезда»
«Арсенал» – «Шахтёр»
«Астон Вилла» – «Болонья»
«Жирона» – «Слован»
«Ювентус» – «Штутгарт»
«Реал» – «Боруссия»
«Пари Сен-Жермен» – ПСВ
«Штурм» – «Спортинг»
Здесь, вне всякого сомнения, матч номер 1 тот, что пройдёт в Мадриде. Встрется участники последнего финала «Реал» и дортмундская «Боруссия». К тому времени, наверное, успеет восстановиться бывший игрок Дортмунда, а ныне лидер мадридцев, Джуд Беллингем. Нынеший тренер «Боруссии» Нури Шахин в своё время успел поиграть в «королевском клубе».
23 октября
«Аталанта» – «Селтик»
«Брест» – «Байер»
«Атлетико» – «Лилль»
«Янг Бойз» – «Интер»
«Барселона» – «Бавария»
«Ред Булл» – «Динамо»
«Манчестер Сити» – «Спарта»
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»
«Бенфика» – «Фейеноорд»
Тут тоже всё очевидно. Конечно, «Барселона» – «Бавария». Ханси Флик, громивший «Барсу» 8:2 на посту главного тренера мюнхенского коллектива, сыграет против своей бывшей команды. «Барса» очень мощно начала сезон. В прекрасной форме находится Роберт Левандовски. «Бавария» пока обновляется под руководством нового тренера Венсана Компани. Но к концу октября все обновления должны быть установлены.
4 тур. Титаны встретятся в Мадриде
5 ноября
ПСВ – «Жирона»
«Слован» – «Динамо»
«Болонья» – «Монако»
«Боруссия» – «Штурм»
«Селтик» – «РБ Лейпциг»
«Ливерпуль» – «Байер»
«Лилль» – «Ювентус»
«Реал» – «Милан»
«Спортинг» – «Манчестер Сити»
Какие тут могут быть сомнения? Конечно, матч в Мадриде, где сыграют два самых титулованных клуба Европы – «Реал», который 15 раз выигрывал главный трофей континента, и «Милан», у которого семь таким побед. В Кубке чемпионов соперники встречались 15 раз. Тут равенство по 6 побед и 3 ничьих. Особенным этот матч будет для тренера хозяев Карло Анчелотти, который является легендой двух клубов
6 ноября
«Брюгге» – «Астон Вилла»
«Шахтёр» – «Янг Бойз»
«Спарта» – «Брест»
«Бавария» – «Бенфика»
«Интер» – «Арсенал»
«Фейеноорд» – «Ред Булл»
«Црвена Звезда» – «Барселона»
«Пари Сен-Жермен» – «Атлетико»
«Штутгарт» – «Аталанта»
Стоит выделить три игры. «Интер» – «Арсенал», «Бавария» – «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен» – «Атлетико». Но какой из них самый-самый, станет известно, исходя из турнирного положения.
5 тур. Добро пожаловать в Мюнхен.
26 ноября
«Спарта» – «Атлетико»
«Слован» – «Милан»
«Байер» – «Ред Булл»
«Янг Бойз» – «Аталанта»
«Барселона» – «Брест»
«Бавария» – «Пари Сен-Жермен»
«Интер» – «РБ Лейпциг»
«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»
«Спортинг» – «Арсенал»
Выбираем между встречами в Мюнхене и Милане. Наверное, всё же остановимся на игре «Баварии» и ПСЖ. Самые титулованные клубы Германии и Франции провели 13 матчей и ни разу не сыграли вничью. 7 побед на счету мюнхенценв, 6 – у парижан. Встречи двух клубов всегда проходят интересно. И предстоящий матч не должен стать исключением.
27 ноября
«Црвена Звезда» – «Штутгарт»
«Штурм» – «Жирона»
«Монако» – «Бенфика»
«Астон Вилла» – «Ювентус»
«Болонья» – «Лилль»
«Селтик» – «Брюгге»
«Динамо» – «Боруссия»
«Реал» – «Ливерпуль»
ПСВ – «Шахтёр»
Здесь всё на поверхности. Конечно же, «Реал» – «Ливерпуль». 15-кратный клубный чемпион Европы против шестикратного. Английский суперклуб имеет отрицательную статистику в играх с испанским. Три победы против девяти поражений при одной ничьей. Причём в последний раз «красные» обыгрывали «сливочных» 15 лет назад.
6 тур. «Голубая луна» в гостях у «старой синьоры»
10 декабря
«Жирона» – «Ливерпуль»
«Динамо» – «Селтик»
«Аталанта» – «Реал»
«Байер» – «Интер»
«Брюгге» – «Спортинг»
«Ред Булл» – «Пари Сен-Жермен»
«Шахтёр» – «Бавария»
«РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»
«Брест» – ПСВ
«Аталанта» и «Реал», два лауреата предыдущего еврокубкового сезона, уже встречались в матче за Суперкубок. Тогда со счётом 2:0 победил «королевский клуб». Бергамаски могут взять реванш, тем более встреча пройдёт на их поле.
11 декабря
«Атлетико» – «Слован»
«Лилль» – «Штурм»
«Милан» – «Црвена Звезда»
«Арсенал» – «Монако»
«Боруссия» – «Барселона»
«Ювентус» – «Манчестер Сити»
«Бенфика» – «Болонья»
«Штутгарт» – «Янг Бойз»
На матч дня могли бы претендовать встречи в Лондоне и Дортмунде. Но всё же выделим игру в Турине, где мечтающий о победе в Лиге чемпионов «Ювентус» сыграет с чемпионом Англии. «Старая синьора» всего шесть раз играла с «голубой луной» и выиграла в пяти матчах. «Сити» добился успеха только в первом матче, который прошёл в далёком 1976 году.
7 тур. Шейх Нассер и шейх Мансур померяются командами
21 января
«Монако» – «Астон Вилла»
«Аталанта» – «Штурм»
«Атлетико» – «Байер»
«Болонья» – «Боруссия»
«Брюгге» – «Ювентус»
«Црвена Звезда» – ПСВ
«Ливерпуль» – «Лилль»
«Слован» – «Штутгарт»
«Бенфика» – «Барселона»
Трудно выбрать между двумя матчами. Да и мы и не будет выбирать без поправки на турнирное положение. Очень интересной обещает быть встреча в Мадриде. Да и в Лиссабоне будет упорная игра. Старые еврокубковые бойцы «Бенфика» и «Барселона» сыграли всего девять встреч, и преимущество «Барсы» минимально – три победы против двух при четырёх ничьих.
22 января
«Шахтёр» – «Брест»
«РБ Лейпциг» – «Спортинг»
«Милан» – «Жирона»
«Спарта» – «Интер»
«Арсенал» – «Динамо»
«Селтик» – «Янг Бойз»
«Фейеноорд» – «Бавария»
«Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Сити»
«Реал» – «Ред Булл»
Две амбициозные команды, поднявшиеся в XXI веке на арабских деньгах, встретятся в Париже. «Сити» шейха Мансура свою мечту осуществил – выиграл Лигу чемпионов и причитающиеся к ней Суперкубок и Клубный чемпионат мира. Команда шейха Нассера ПСЖ каждый год откладывает свои планы. Даже без учёта положения команд встреча двух нуворишей выглядит очень интересной.
8 тур. Восемнадцать матчей в один день
Матчи заключительного восьмого тура общего этапа пройдут в один день и начнутся в одно время. Не самая хорошая идея играть вечером в январе. Но регламент есть регламент.
29 января
«Астон Вилла» – «Селтик»
«Байер» – «Спарта»
«Боруссия» – «Шахтёр»
«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»
«Барселона» – «Аталанта»
«Бавария» – «Слован»
«Интер» – «Монако»
«Ред Булл» – «Атлетико»
«Жирона» – «Арсенал»
«Динамо» – «Милан»
«Ювентус» – «Бенфика»
«Лилль» – «Фейеноорд»
«Манчестер Сити» – «Брюгге»
ПСВ – «Ливерпуль»
«Штурм» – «Ред Булл»
«Спортинг» – «Болонья»
«Брест» – «Реал»
«Штутгарт» – «Пари Сен-Жермен»
И как же постарались организаторы и подвластный им компьютер при жеребьёвке последнего дня, что среди 18 матчей нет ни одного, который бы мог расцениваться как центральный. С некоторой натяжкой выделим встречу «Ювентус» – «Бенфика». Пока полное преимущество лиссабонских «орлов». В десяти встречах 6 побед, 3 ничьих и лишь одно поражение. Причём последний, он же единственный раз, итальянский суперклуб выигрывал у португальского гранда 31 год назад.