Матч сборных России и Таиланда отложен

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07 сентября 2024, 08:51

Матч товарищеского турнира между сборными России и Таиланда, который должен был пройти 7 сентября в Ханое, отложен на неопределённое время. Об этом сообщили источнику в Федерации футбола Вьетнама.

МЧС Вьетнама в пятницу разослало предупреждение жителям и гостям Ханоя о надвигающемся тайфуне. По данным метеорологов, тайфун «Яги» может стать самым сильным за последние 10 лет в районе Южно‑Китайского моря. Игра должна была начаться в 20:00 по местному времени (16:00 мск).