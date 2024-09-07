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Матч сборных России и Таиланда отложен

07 сентября 2024, 08:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд07.09.2024 в 16:00 Матч отменен

Матч товарищеского турнира между сборными России и Таиланда, который должен был пройти 7 сентября в Ханое, отложен на неопределённое время. Об этом сообщили источнику в Федерации футбола Вьетнама.

МЧС Вьетнама в пятницу разослало предупреждение жителям и гостям Ханоя о надвигающемся тайфуне. По данным метеорологов, тайфун «Яги» может стать самым сильным за последние 10 лет в районе Южно‑Китайского моря. Игра должна была начаться в 20:00 по местному времени (16:00 мск).

Сейчас матч отложен, новое время будет определено как можно скорее.

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Источник: matchtv.ru
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wvyk2a4wmw5u
wvyk2a4wmw5u
07 сентября в 09:40, ред.
В общем, всё по классике советского кинематографа - "Баба Яга против!". Ну просто категорически против этого матча с очередными заштатными ногомячистами, вратари которых запускают такое, какое и во дворе не увидишь, а бабке хочется Испанию и Аргентину.
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 09:04
Яга разбушевалась...
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 08:52
Да тут вариантов не так много. Или воскресенье, или понедельник. Пауза на матчи сборных не резиновая
Гость
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