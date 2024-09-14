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«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Борнмута»

вчера, 23:56
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Борнмут» проиграл «Челси» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

На 38-й минуте нападающий «Борнмута» Эванилсон не реализовал пенальти. На 86-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Кристофер Нкунку.

«Борнмут» идёт на 11-м месте (5 очков), «Челси» занимает 7-е место (7 очков).

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Все комментарии
upb2t96kep2x
upb2t96kep2x
сегодня в 06:39
Матч в английском стиле, синим крупно повезло с забитым мячом
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:35
Выбирая между матчами Сосьедад/ Мадрид и Борнмут/Челси я всё же сделал выбор в пользу пары из АПЛ и не прогадал!
По матчу скажу так, Борнмут должен был выносить синих, они полностью контролировали матч, создали много голевых моментов, даже пенальти заработали, но Санчес вытащил всё!!! Челси был плох, но замены Марески сработали и вышедшие на замену Санчо и Нкунку создали этот гол, который принес победу Челси
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Тэйлор ещё бы болельщикам начал жёлтые раздавать, разошелся не на шутку сегодня)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Матч жёлтых карточек)) судья раздавал их направо и налево, хотя не сказал бы, что игра была какая-то грубая. Но вот кукурелью надо было удалять во втором тайме.
Борнмут был хорош ,но голов так и не забили, с победой пенсов!!
Гость
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