«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Борнмута»

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вчера, 23:56

«Борнмут» проиграл «Челси» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ .

На 38-й минуте нападающий «Борнмута» Эванилсон не реализовал пенальти. На 86-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Кристофер Нкунку.

«Борнмут» идёт на 11-м месте (5 очков), «Челси» занимает 7-е место (7 очков).