«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Борнмута»

«Борнмут» проиграл «Челси» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
На 38-й минуте нападающий «Борнмута» Эванилсон не реализовал пенальти. На 86-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Кристофер Нкунку.
«Борнмут» идёт на 11-м месте (5 очков), «Челси» занимает 7-е место (7 очков).
По матчу скажу так, Борнмут должен был выносить синих, они полностью контролировали матч, создали много голевых моментов, даже пенальти заработали, но Санчес вытащил всё!!! Челси был плох, но замены Марески сработали и вышедшие на замену Санчо и Нкунку создали этот гол, который принес победу Челси
По матчу скажу так, Борнмут должен был выносить синих, они полностью контролировали матч, создали много голевых моментов, даже пенальти заработали, но Санчес вытащил всё!!! Челси был плох, но замены Марески сработали и вышедшие на замену Санчо и Нкунку создали этот гол, который принес победу Челси
Борнмут был хорош ,но голов так и не забили, с победой пенсов!!
Борнмут был хорош ,но голов так и не забили, с победой пенсов!!