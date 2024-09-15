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Голы Кварацхелии и Лукаку помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

вчера, 21:04
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Кальяри» потерпел поражение от «Наполи» в матче 4-го тура Серии А (0:4).

На 18-й минуте счёт открыл Джованни Ди Лоренцо. Хвича Кварацхелия на 66-й удвоил преимущество гостей. Ромелу Лукаку на 70-й забил третий гол. На 90+3-й Алессандро Буонджорно сделал счёт более крупным.

«Кальяри» занимает 19-е место в чемпионате Италии (2 очка). «Наполи» лидирует (9 баллов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:01
Неплохо Наполи расправился с Кальяри и Лукаку пришелся ко двору. С победой!!!
Capral
Capral
сегодня в 02:14
Так себе аналитик- образованный человек во всех смыслах, а болел только за Реал, хотя в профиле было написано Арсенал. Он мне рассказывал...

Что касается Тухеля, то, тренер, побеждавший в ЛЧ и КЧМ, уже считается незаурядным!!! Но не всегда, у всех всё получается. Главная ошибка Тухеля в том, что он пытался привить Баварии- думающий, комбинационный футбол. Но в Мюнхене это не поняли и не оценили. У Гварда в Баварии и у Анчелотти, произошло, примерно тоже самое, но с единственной оговоркой- каждый из них, пытался внедрить в Баварию элементы испанского и итальянского футбола, что категорически противоречило самой идее футбола Баварии!!! Именно тогда, Беккенбауэр сказал свою знаменитую фразу:"Бавария- Честь и Гордость нации, и мы- никому не позволим, менять, её традиционный стиль"!
Fantazista_555
Fantazista_555
сегодня в 01:42
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    сегодня в 00:33
    Я не обязан объяснять. Как хочешь так и понимай.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:29
    Сенатов.

    ты обратил внимание, сколько УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ были рады моему возвращению? Делай выводы...
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:27
    Да, и вот еще что, последнее. Мне фиолетово на Жирону и на то как она сыграет. Эту команду я определил сразу, после первой же игры с Атлетико, когда сказал, что играет эта команда в дворовой, пацанский футбол и не ошибся. А как она будет играть в этом сезоне- мне абсолютно всё-равно, чужая мне команда.

    Ах да, совсем забыл. Объясни, будь добр, как ты совмещаещь боление сразу за две команды- Спартак и Милан???))) Мне это сложно осознать... Я, всю свою сознательную жизнь болел только за любимое Динамо- ментовское, но при этом, любил Торпедо и Уважал Спартак. Но болел- только за Динамо, всегда!!!!!!!
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:22
    Наполи с победой!
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:14
    Они узнают, когда ты честно и откровенно признаешься, что в игре, Спартак-Рубин, ты сказал, что спартачи не умеют взламывать автобусы... Это первое.

    А второе, Николича мне не присваивай, я никогда не считал его приличным тренером. А если ставил лайки протону, то только в пику одному нашему общему знакомому.)))

    И Зобнина оставь в покое, я уже всё объяснил.
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    сегодня в 00:00
    Диспетчер Зобнин, а когда друзья узнают, что Рубин не в автобус играл???
    Ну и Николич ведь топтренер, зачем тогда его критиковать???
    Грузин круче Мудрика. Факт.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:52, ред.
    Товарищ автобус Рубина, оставь Мудрика в покое, он еще молодой, найдет свою команду. Это же не в дохлой Серии А играет, это АПЛ- Лучшая лига мира!!! Поэтому не переживай особо, всё у него будет в порядке... А вот, то, что ты пожелал молодому футболисту кресты порвать- говорит о многом, и прежде всего- о тебе самом. Ты даже незнаком с Мудриком, но уже- пожелал ему такое. Вобщем, всё, товарищ автобус Рубина- желаю здравствовать.

    На этом всё, я спать.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:45
      FreshMeat
      FreshMeat
      вчера в 23:40
      Не думаю, что Наполи станет чемпионом, но в ЛЧ Конте клуб протащит.
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:28
      Друзьям своим уже замечания сделай по поводу Рубина, а то они все заявили, что это был автобус. И лайки ещё поставь, что Николич топтренер.
      sv_1969
      sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 23:28
      Все может быть! Вон и Интер проигрывает!
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:26
      А где был твой Мудрик, которого ты тут постоянно пиаришь??? Он даже на фоне слабой Румынии был никем. В АПЛ даже в дворовом матче с вулвз ничего не смог за целый тайм.
      Вот настоящая дешёвка, от которой пользы ни на грош. А куплен за огромные деньги. Грузин хоть за копейки был взят и если пользу перестанет приносить, то Наполи ничего не потеряет, тем более учитывая, что он огромный вклад внёс в чемпионском сезоне.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:26
      Товарищ автобус Рубина, ну куда же мне до ваших титулов. Вы просто- герой труда!!!
      А что касается Зобнина, то я не требовал его использовать как диспетчера, а только, вспоминая его игру еще в Динамо, предлагал его попробовать на этой позиции. И что касаемо футбола Бескова, то в играх с Самарой и Химками было многое похожего на бесковский футбол, но при этом, я никогда не говорил, что Станкович копирует футбол Спартака-80x.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:21
      Ой, ну не тебе меня судить или осуждать. Ты для начала, хотябы для приличия, ознакомься с биогрфией А.Ф.Маховикова- нашего многолетнего капитана, Чести нашего клуба. Только не вашего- банкирского продажного, а НАШЕГО- ментовского и настоящего!!! Что касаемо довбика, то он на недавнем ЧЕ, не то чтобы не забил или не отдал, он мяча ниразу не коснулся... А его игру и его самого я отлично помню по ЧУ, где над ним потешались, когда эта туша выклянчивал пенальти на ровном месте. Так что, рыдающий любитель веселых разгромов успокойся, всем этим "героям" я цену знаю...
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:15
      У меня огромное количество аргументов. Диспетчер Зобнин, Холлан не бомбардир, бесковский стиль Спартака Станковича, Марадонна так себе игрок и т.д. и т.п.
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 23:11, ред.
      Я так понимаю, ты против довбика ещё, значит ещё один твой триггер. Придётся пару раз посетить темы про довбика :))
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:10
      Не люблю двуличие. Лайканье тех с чьим мнением не согласен, но зато он враг моего врага. А также когда твои друзья говорят про автобус, то в их сторону молчание.
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:07
      Игру в обороне Рубина автобусом не называл. Это был ответ на чей-то комментарий. А ты не смог ничего сказать своим друзьям, которые поголовно говорили, что Рубин сыграл в автобус. Ну и о чём тут говорить, диспетчер Зобнин и свидетель бесковского футбола в исполнении команды Станковича???
      Capral
      Capral
      вчера в 23:07
      Товарищ автобус Рубина, я столько лет на чужбине, что могу уже и забыть. А у тебя, как я понял- других аргументов нет?
      Capral
      Capral
      вчера в 23:05
      Ну, про предсказуемость, точно не тебе говорить- это даже неприлично слышать...
      Fantazista_555
      Fantazista_555
      вчера в 23:04
      КстатЕ пишется кстатИ. Это для того, кто мнит себя образованным.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:04
      Ооооооооокого, кого я вижу- старый знакомый Ромка Адамов!!! Как ты пережил сегодняшнее поражение недошварцмана, в МЛС?
      Capral
      Capral
      вчера в 23:00
      Кстате, а где была дешевка в игре с Албанией? А нигде, его даже заменили за ненадобностью... Так что, не вижу смысла обсуждать этот объект.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:58, ред.
      А так, цену дешевке или довбику я знал всегда. А кому сегодня довбик забил, тоже- или подвальным или дебютантам. Так что, спи спокойно и обсуждай убогий банкирский футбол...
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 22:53
        Capral
        Capral
        вчера в 22:50, ред.
        Да ты не переживай- рыдающий любитель и ценитель весёлых рагромов, я переживу. К тому же, всем известно, что дешевка, только и может, что забивать середнякам, аутсайдерам и дебютантам. Тем более, что Кальяри, скорее всего- вылетит из убогой Серии А, где чемпион известен уже после 1-го круга...)))
        Dinamo
        Dinamo
        вчера в 22:36
        Хвича хоть бы пожалел деда, никакого уважения к старости...
        Гость
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