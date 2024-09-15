Голы Кварацхелии и Лукаку помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

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вчера, 21:04

«Кальяри» потерпел поражение от «Наполи» в матче 4-го тура Серии А (0:4).

На 18-й минуте счёт открыл Джованни Ди Лоренцо. Хвича Кварацхелия на 66-й удвоил преимущество гостей. Ромелу Лукаку на 70-й забил третий гол. На 90+3-й Алессандро Буонджорно сделал счёт более крупным.

«Кальяри» занимает 19-е место в чемпионате Италии (2 очка). «Наполи» лидирует (9 баллов).