Голы Кварацхелии и Лукаку помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

«Кальяри» потерпел поражение от «Наполи» в матче 4-го тура Серии А (0:4).
На 18-й минуте счёт открыл Джованни Ди Лоренцо. Хвича Кварацхелия на 66-й удвоил преимущество гостей. Ромелу Лукаку на 70-й забил третий гол. На 90+3-й Алессандро Буонджорно сделал счёт более крупным.
«Кальяри» занимает 19-е место в чемпионате Италии (2 очка). «Наполи» лидирует (9 баллов).
и кажется, такой Наполи весьма хорошей физической форме подходит к гостевой в*йне с Ювентусом.
здесь и Конте враг Ювентуса.
здесь и клуб Наполи исторический враг Ювентуса.
матч состоится в 21 сент.
насчет Хвичи и Лукаку. Кажется, Конте знал, как сделать такого результативного дуэта, поэтому был против продажи Кварацхелии.
время покажет, прав Конте или нет.
но прямо сейчас у Наполи многое получается.
а болельщики не будут больше скучать по Осимхене.
и кажется, такой Наполи весьма хорошей физической форме подходит к гостевой в*йне с Ювентусом.
здесь и Конте враг Ювентуса.
здесь и клуб Наполи исторический враг Ювентуса.
матч состоится в 21 сент.
насчет Хвичи и Лукаку. Кажется, Конте знал, как сделать такого результативного дуэта, поэтому был против продажи Кварацхелии.
время покажет, прав Конте или нет.
но прямо сейчас у Наполи многое получается.
а болельщики не будут больше скучать по Осимхене.