«Спарта» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Спарта» крупно обыграла «Ред Булл Зальцбург» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0).
Каан Кайринен открыл счет на 2-й минуте, Виктор Олатунжи удвоил преимущество команды на 42-й. Третий гол команды забил Казим Лачи на 58-й.
В следующем туре «Спарта» сыграет со «Штутгартом», «Ред Булл Зальцбург» встретится с «Брестом».
мячом владейте вы, а мы будем забивать.
тоже не ожидал такой победы чешской команды.
но молодцы. уверенно прошли по гостям и одержали красивую победу.
мячом владейте вы, а мы будем забивать.
тоже не ожидал такой победы чешской команды.
но молодцы. уверенно прошли по гостям и одержали красивую победу.