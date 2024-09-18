«Спарта» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

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вчера, 21:38

«Спарта» крупно обыграла «Ред Булл Зальцбург» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0).

Каан Кайринен открыл счет на 2-й минуте, Виктор Олатунжи удвоил преимущество команды на 42-й. Третий гол команды забил Казим Лачи на 58-й.

В следующем туре «Спарта» сыграет со «Штутгартом», «Ред Булл Зальцбург» встретится с «Брестом».