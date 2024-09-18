Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Спарта» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

вчера, 21:38
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)3 : 0Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Спарта» крупно обыграла «Ред Булл Зальцбург» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0).

Каан Кайринен открыл счет на 2-й минуте, Виктор Олатунжи удвоил преимущество команды на 42-й. Третий гол команды забил Казим Лачи на 58-й.

В следующем туре «Спарта» сыграет со «Штутгартом», «Ред Булл Зальцбург» встретится с «Брестом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА одержал победу в матче Кубка России против «Краснодара»
Вчера, 21:00
«Ростов» выиграл у «Оренбурга» в матче Кубка России
Вчера, 20:58
«Акрон» обыграл «Факел» в матче Кубка России
Вчера, 18:12
«Манчестер Юнайтед» забил семь безответных мячей в ворота «Барнсли»
Вчера, 00:39
«Реал» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта»
Вчера, 00:05
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 00:00
Сортировать
Все комментарии
sjnw7zenhktn
sjnw7zenhktn
сегодня в 05:06
Похоже лучшие времена Ред Була прошли.
drug01
drug01
вчера в 22:48
Спарта успешно взяла старт будем ждать второй тур
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:43
Неожиданный результат... Спарта отличилась...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:13
спартанцы предложили австрийским красным быкам игру -
мячом владейте вы, а мы будем забивать.
тоже не ожидал такой победы чешской команды.
но молодцы. уверенно прошли по гостям и одержали красивую победу.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:49
Неожиданно крупно выиграла Спарта. Австрийцы что-то совсем слабые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:48
Обычно Зальцбург забивает много, а тут ему самому авоську накидали...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Молодцы чехи, думал что ред булл забьет хоть один
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 