ЦСКА одержал победу в матче Кубка России против «Краснодара»

ЦСКА выиграл у «Краснодара» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Милан Гайич забил на 32-й минуте, а на 89-й отметился Матвей Кисляк.
ЦСКА идет на 2-м месте в группе C (8 очков), «Краснодар» лидирует (9 баллов).
ЦСКА выиграл у «Краснодара» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Милан Гайич забил на 32-й минуте, а на 89-й отметился Матвей Кисляк.
ЦСКА идет на 2-м месте в группе C (8 очков), «Краснодар» лидирует (9 баллов).
Мне интересно было понять, его перемещения, его видение поля, пас, выбор позиции и тд. Большую часть матча, я следил исключительно за игрой Козлова и был в шоке от его игры. Непонятно, вообще, какие функции он сегодня выполнял, на какой позиции играл, чем занимался на поле... КПД его действий- равен НУЛЮ!!! И неслучайно, что в 1-м тайме, игра Краснодара выглядела пустой и не созидающей.
Много было перемещений у Козлова, беготни, но всё больше суеты, чем продуманных действий. Так, как же, из слов Аршавина, Козлов может заменить Сперцяна?! Сегодня, я ответа не получил. Только с выходом во 2-м тайме Сперцяна, игра быков немного получила стройность, но по содержанию, по настроению Краснодара- результат был предрешен.
Вот и получается, что это, как раз тот случай, когда Свято место бывает пусто и Эдика заменить некем. Когда Козлов перешел в Краснодар, я сразу задался вопросом: не упростит ли этот игрок, элитный футбол Краснодара? Козлов выглядит- как инородное тело. Одно дело быть лидером в Балтике и совсем другое в Краснодаре- где каждый игрок- технарь и личность...
Ну а если по игре, то ЦСКА смотрелся лучше, цельней и организованнее соперника, что в итоге и воплотилось в общую победу, с которой я, армейцев и поздравляю!!! Отдельно, хочу отметить моего любимчика Файзуллаева!!! Я знал раньше, от Уважаемого Саркиса, что первый учитель Файзуллаева- сын Великолепного М.Ана, Светлая Ему Память!!! Как говорится- каков Учитель- таков и Ученик!!!!!!!
Мне интересно было понять, его перемещения, его видение поля, пас, выбор позиции и тд. Большую часть матча, я следил исключительно за игрой Козлова и был в шоке от его игры. Непонятно, вообще, какие функции он сегодня выполнял, на какой позиции играл, чем занимался на поле... КПД его действий- равен НУЛЮ!!! И неслучайно, что в 1-м тайме, игра Краснодара выглядела пустой и не созидающей.
Много было перемещений у Козлова, беготни, но всё больше суеты, чем продуманных действий. Так, как же, из слов Аршавина, Козлов может заменить Сперцяна?! Сегодня, я ответа не получил. Только с выходом во 2-м тайме Сперцяна, игра быков немного получила стройность, но по содержанию, по настроению Краснодара- результат был предрешен.
Вот и получается, что это, как раз тот случай, когда Свято место бывает пусто и Эдика заменить некем. Когда Козлов перешел в Краснодар, я сразу задался вопросом: не упростит ли этот игрок, элитный футбол Краснодара? Козлов выглядит- как инородное тело. Одно дело быть лидером в Балтике и совсем другое в Краснодаре- где каждый игрок- технарь и личность...
Ну а если по игре, то ЦСКА смотрелся лучше, цельней и организованнее соперника, что в итоге и воплотилось в общую победу, с которой я, армейцев и поздравляю!!! Отдельно, хочу отметить моего любимчика Файзуллаева!!! Я знал раньше, от Уважаемого Саркиса, что первый учитель Файзуллаева- сын Великолепного М.Ана, Светлая Ему Память!!! Как говорится- каков Учитель- таков и Ученик!!!!!!!