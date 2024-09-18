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ЦСКА одержал победу в матче Кубка России против «Краснодара»

вчера, 21:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Краснодара» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Милан Гайич забил на 32-й минуте, а на 89-й отметился Матвей Кисляк.

ЦСКА идет на 2-м месте в группе C (8 очков), «Краснодар» лидирует (9 баллов).

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17 сентября
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:26
Конечно юмор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Если это юмор, аплодирую, а если серьезно, то этим от отвлёк внимание вратаря соперника и помог кисляку.. Получилось непроизвольно
blitz
blitz
сегодня в 10:36
ЦСКА ничего не позволил сделать Краснодару, не дал навязать свою игру. Перестроиться игроки Краснодара не смогли. Отсюда и такое течение матча.
Николич молодец. Не только ключевым футболистам дал отдохнуть, но и подготовил команду хорошо.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:05
Анатолий, вспомните второй гол-красавец в ворота Краснодара. На мой взгляд в этом коллективном голе лучше всех сыграл Мусаев. Да, да! Именно Мусаев. Ведь благодаря тому, что он в прыжке, как не старался, но до меча так и не дотянулся, мяч хорошо лёг на голову Кисляку, который и отправил мяч в ворота.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
ЦСКА с победой,хорошо отыграли матч. Молодцы!!!
Capral
Capral
вчера в 22:37
Анатолий Кандауров.

Да, я знаю, поэтому и вспомнил М.Ана старшего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:27
Capral
Файзуллаев сегодня играл с особым подъёмом, т.к. на стадионе был его первый тренер. Специально приехал на игру Аббоса посмотреть.
Capral
Capral
вчера в 22:18
Я не понял, что здесь Захарян делает?! Он же на больничке, в Испании... Вот, что интернет животворящий делает!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 21:58
Николич топ. Не зря так в Германии считают.
lotsman
lotsman
вчера в 21:56
Выиграли, молодцы. Но игра была не очень, по моему.
Red blu
Red blu
вчера в 21:56
Важнейшая с психологической точки зрения победа. Вот и успех в поединке с сильным соперником.
С победой, армейцы!
isamsn
isamsn
вчера в 21:48
Если это игра в футбол, то очень и очень бездарная. 1 тайм это вообще на уровне игры любителей пива, а во втором с выходом основных игроков немного появилась мысль на поле, но всё равно не айс..
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:46, ред.
Всех с победой! Хорошая игра. Команда сегодня постаралась и обыграла Быков, которые ещё не проигрывали ни в РПЛ, ни в кубке.
Аббос ожил очень сильный матч в его исполнении, Лукин, Кисляк уверенная хорошая игра от молодых и как хорошо что подписали Жемалетдинова когда они с Обляковым оказались на поле вместе игра пошла в одни ворота. Ну и Марко сегодня переиграл Мусаева, первый тайм равное толкание, второй тайм в одни ворота.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:35
краснодар разочаровал сегодня, а вот армейцы нет...лучше играть они всё равно не могут...БУ-ГА-ГА🤣🤣🤣 P.S формат кубка России пора кардинально изменить, если и оставить групповой этап, то нужно без всяких путей рпл и регионов, чтобы хоть одна команда из глубинки имели шанс увидеть в условной Тюмени лидеров нашего футбола...а не вот это всё, у одних нет мастерства, у вторых желания🤦‍♂️
sihafazatron
sihafazatron ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:33
Конечно порадовали, но как же не хватает болельщиков на матчах РПЛ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
Неожиданно, но всё по делу
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:21
Соглашусь по Мусаеву. Играл будто уже исход предрешен был и ему лень вообще что-то делать
Capral
Capral
вчера в 21:20
Сразу хочу сказать, что кубок России меня не интересует, поскольку омерзительная схема- путей регионов, сёл и деревень окончательно убила интригу этого турнира. После вчерашнего, безумного интервью Аршавина, где он утверждал, что теперь, Сперцян со спокойной душой может ехать в Европу, поскольку сейчас, его место займет Козлов, я решил, сам посмотреть на игру Козлова...

Мне интересно было понять, его перемещения, его видение поля, пас, выбор позиции и тд. Большую часть матча, я следил исключительно за игрой Козлова и был в шоке от его игры. Непонятно, вообще, какие функции он сегодня выполнял, на какой позиции играл, чем занимался на поле... КПД его действий- равен НУЛЮ!!! И неслучайно, что в 1-м тайме, игра Краснодара выглядела пустой и не созидающей.

Много было перемещений у Козлова, беготни, но всё больше суеты, чем продуманных действий. Так, как же, из слов Аршавина, Козлов может заменить Сперцяна?! Сегодня, я ответа не получил. Только с выходом во 2-м тайме Сперцяна, игра быков немного получила стройность, но по содержанию, по настроению Краснодара- результат был предрешен.

Вот и получается, что это, как раз тот случай, когда Свято место бывает пусто и Эдика заменить некем. Когда Козлов перешел в Краснодар, я сразу задался вопросом: не упростит ли этот игрок, элитный футбол Краснодара? Козлов выглядит- как инородное тело. Одно дело быть лидером в Балтике и совсем другое в Краснодаре- где каждый игрок- технарь и личность...

Ну а если по игре, то ЦСКА смотрелся лучше, цельней и организованнее соперника, что в итоге и воплотилось в общую победу, с которой я, армейцев и поздравляю!!! Отдельно, хочу отметить моего любимчика Файзуллаева!!! Я знал раньше, от Уважаемого Саркиса, что первый учитель Файзуллаева- сын Великолепного М.Ана, Светлая Ему Память!!! Как говорится- каков Учитель- таков и Ученик!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:18
А меня Мусаев разочаровал. Вышел на 15 минут, словно одолжение сделал. Все неторопливо и невпопад. Запорол две прекрасные атаки. А ведь он основной форвард. Так и на лавку можно сесть. А Койта слабоват. Не зря видно его отпустили на все 4 стороны как свободного агента. Сауль пока только старается, но особог толка от него нет. Атака - проблема Николича. А ведь через 2 дня играть в Казани!
pomor45
pomor45 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:13
Ну, не доспали, ребята, не доели, обос....сь. Бывает.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:06
А это точно ФК Краснодар в Москву на игру с ЦСКА приезжал???
Документы у игроков проверяли???
Какой позор!!!
Позор за "игру" и НЕуважение к своим болельщикам, всем любителям футбола, которые сегодня матч смотрели: кто у телевизора, а кто непосредственно на трибуны пришёл.
ТАК ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ НЕЛЬЗЯ!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:05
Хорошая игра Троп не подкачал, Милан забил, а Кисляк поставил точку.
Порадовали болельщиков, Спасибо за игру.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
ЦСКА с победой!!
Красивый первый гол получился.
Койта вообще никакойта) а вот Сауль молодец, бегал старался..
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