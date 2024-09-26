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«Наполи» разгромил «Палермо» в Кубке Италии

вчера, 23:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)5 : 0Логотип футбольный клуб ПалермоПалермоМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Палермо» (5:0) в матче 2-го раунда Кубка Италии.

Первый гол в игре на 7-й минуте забил нападающий «Наполи» Сириль Нгонге. На 12-й минуте Нгонге оформил дубль. На 42-й минуте Жуан довёл счёт до разгромного.

На 59-й минуте полузащитник «Палермо» Алиоса Васич получил красную карточку. На 70-й минуте Давид Нерес отправил четвёртый гол в ворота «Палермо», а на 77-й минуте Скотт МакТоминэй поставил точку в матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:19, ред.
А он очень хотел забить и даже просился у тренера выпустить его, хотя бы на 15мин., ведь, середняки, подвал и особенно 1-я лига - его самые любимые команды!!! Но оказалось, что даже 1-я лига, стала непреодолимым барьером для марадоны...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:36
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:15
Думал Хвича отметится, но видать не судьба.
fusyj75gdys5
fusyj75gdys5
сегодня в 03:09
Тут у Палермо шансов не просматривалось изначально
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:20
Так держать Наполи!
баск
баск ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Ну в Италии не одна КозаНостра имеется..)
В Неаполе есть и свои бравые ребятишки, Каморра тоже не пальцем деланная..
Отобьются как-нибудь..)))
btfm6avx775g
btfm6avx775g
сегодня в 00:15
Наполи с крупной победой!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
А ведь в Палермо могут это и запомнить...)))
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