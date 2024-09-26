«Наполи» разгромил «Палермо» в Кубке Италии

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вчера, 23:56

«Наполи» одержал победу над «Палермо» (5:0) в матче 2-го раунда Кубка Италии.

Первый гол в игре на 7-й минуте забил нападающий «Наполи» Сириль Нгонге. На 12-й минуте Нгонге оформил дубль. На 42-й минуте Жуан довёл счёт до разгромного.

На 59-й минуте полузащитник «Палермо» Алиоса Васич получил красную карточку. На 70-й минуте Давид Нерес отправил четвёртый гол в ворота «Палермо», а на 77-й минуте Скотт МакТоминэй поставил точку в матче.