Фанаты «Атлетико» угрожали Куртуа

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вчера, 13:38

В матче восьмого тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» фанаты хозяев кричали «Умри, Куртуа». Данный инцидент произошёл незадолго до гола «сливочных». Затем фанаты «Атлетико» начали кидать на поле посторонние предметы.

Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что вратарь «Реала» спровоцировал болельщиков.

Напомним, Куртуа выступал за «Атлетико» с июля 2011 года по июнь 2014 года.