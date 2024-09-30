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Фанаты «Атлетико» угрожали Куртуа

вчера, 13:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче восьмого тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» фанаты хозяев кричали «Умри, Куртуа». Данный инцидент произошёл незадолго до гола «сливочных». Затем фанаты «Атлетико» начали кидать на поле посторонние предметы.

Ранее главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заявил, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа спровоцировал болельщиков.

Напомним, Куртуа выступал за «Атлетико» с июля 2011 года по июнь 2014 года.

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Вещий
Вещий
вчера в 14:04
И что никого не нашли и никого не задержали?????
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:48
Произнести угрозу не значит выполнить её.
Испания не Колумбия, тут за футбол не убивают. Хотя выяснить личности "смельчаков" всё же надо. В нынешних условиях это сделать совсем не сложно.
Гость
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