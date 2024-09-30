Автобус с игроками молодёжной команды «Факела» попал в ДТП

Автобус с футболистами молодёжной команды воронежского «Факела» попал в аварию, возвращаясь с гостевого матча 23-го тура Молодёжной футбольной лиги с «Балтикой» из Калининграда (1:0), никто из игроков не пострадал. Об этом источнику сообщили в пресс‑службе воронежского клуба.
По возвращении с гостевого матча, действительно, автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП. Все ребята целы.
«Факел» занимает 3-е место в турнирной таблице Группы 2 (33 очка).
Водитель впередиидущего ТС погиб, водитель автобуса травмирован.
Водитель впередиидущего ТС погиб, водитель автобуса травмирован.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!