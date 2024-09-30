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Автобус с игроками молодёжной команды «Факела» попал в ДТП

вчера, 09:20
Балтика (мол)Логотип футбольный клуб Балтика (мол) (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Факел (мол) (Воронеж)Факел (мол)Матч завершен

Автобус с футболистами молодёжной команды воронежского «Факела» попал в аварию, возвращаясь с гостевого матча 23-го тура Молодёжной футбольной лиги с «Балтикой» из Калининграда (1:0), никто из игроков не пострадал. Об этом источнику сообщили в пресс‑службе воронежского клуба.

По возвращении с гостевого матча, действительно, автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП. Все ребята целы.

«Факел» занимает 3-е место в турнирной таблице Группы 2 (33 очка).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:06
Приветствую! Благодарю за дополнительную информацию.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:59
Все живы здоровы и слава богу.
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:57
Доброго Здоровья Варвар!
Водитель впередиидущего ТС погиб, водитель автобуса травмирован.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:55, ред.
По сообщениям из прессы авария произошла на трассе М-4 Дон в Тульской области около трёх часов ночи, следовательно маршрут протекал через Москву, а не через Орёл и Брянск, что гораздо короче. Причиной дтп стало несоблюдение дистанции водителем автобуса, въехавшего во впередиидущее транспортное средство. В обстоятельствах происшествия разберутся следователи. Но я, как посветивший большую часть своей трудовой деятельности работе на автотранспорте, вижу основную причину в нарушении труда и отдыха водителей. Ночное время, усталость и как следствие засыпания за рулём могли послужить причиной произошедшего. Получается, как у Черномырдина, хотели как лучше, а получилось... Хотели объехать опасный район, в Брянской и Орловской областях сейчас не спокойно, а опасность подстерегла в другом месте.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Слава Богу - молодёжь цела!
Гость
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