Автобус с игроками молодёжной команды «Факела» попал в ДТП

1727677216

вчера, 09:20

Автобус с футболистами молодёжной команды воронежского «Факела» попал в аварию, возвращаясь с гостевого матча 23-го тура Молодёжной футбольной лиги с «Балтикой» из Калининграда (1:0), никто из игроков не пострадал. Об этом источнику сообщили в пресс‑службе воронежского клуба.

По возвращении с гостевого матча, действительно, автобус с молодёжной командой «Факела» попал в ДТП . Все ребята целы.

«Факел» занимает 3-е место в турнирной таблице Группы 2 (33 очка).