Команда Захаряна тонет. Побед мало, в Лиге Европы отдали 3 очка бельгийскому андердогу

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вчера, 10:26

Быстрый гол сыграл злую шутку с «Реалом Сосьедад».

Кадровый голод, новая схема

Баски в этом составе играют довольно давно, назрела необходимость обновления – тем более летом допустили ряд ключевых потерь. Прежде всего, речь о продаже Робина Ле Нормана «Атлетико». Заработали 34,5 миллиона евро, но потеряли лидера обороны в самом расцвете. Кроме того, «Арсенал» пришёл за Микелем Мерино, который давал креатив в центре поля. На сделке с «канонирами» «бело-голубые» заработали 32 миллиона. Также завершились аренды у Кирана Тирни, Андре Силвы и Хави Галана – они вернулись в «Арсенал», «РБ Лейпциг» и «Атлетико».

Вдобавок продолжается восстановление Арсена Захаряна (вернётся после паузы) и Альваро Одриосолы, также по ходу сезона выбыл Амари Траоре. Новичкам же только предстоит сыграться – Хави Лопес, Серхио Гомес, Наиф Агер, Орри Оскарссон и Лука Сучич пока интегрируются в состав.

Вкупе это привело к тому, что баскам тотально не везёт на старте чемпионата. В восьми турах Ла Лиги они одержали только две победы и идут на 14-м месте, в Лиге Европы вообще никак не удаётся набрать три балла. При этом Иманолу Альгуасилу тяжело вести ротацию – лидерам нужен отдых, но надо как-то держать марку, выступая на два фронта. В Лиге Европы менеджер решил играть в схеме с тремя центральными защитниками – вероятно, задумывалось числом компенсировать отсутствие кого-то из костяка.

План не сработал – быстрый гол сделал только хуже

На игру с «Андерлехтом» тоже вышли в тройке. До этого они в такой же расстановке играли против «Ниццы» – теперь необходимость такой схемы объяснялась тем, что Игор Субельдия оказался вне заявки, а Агер присел на скамейку. Это основная пара центрбеков. В запасе так же оказались Кубо, Ойарсабаль, Барренетчеа (но это уже группа атаки). Баскам важно было грамотно отобороняться.

И начали лихо – быстро спровоцировали ошибку бельгийских гостей, Марин приложился по летящему мячу и вывел «бело-голубых» вперёд. Сценарий удачный, только на деле ранний гол расслабил хозяев. Они потеряли концентрацию, а бельгийцы стали находить моменты у чужих ворота. К 11-й минуте команды уже сравнялись по ударам – а к моменту ответного гола «Андерлехта» им позволили нанести семь ударов. Несмотря на насыщенную линию в пять защитников, никто не среагировал на перемещения Васкеса – тот спрятался между Одриосолой и Пачекой, нашёл свободный коридор и получил передачу под забегание.

И самое ужасное для «Сосьедада» — поведя в счёте на пятой минуте, они не просто позволили «Андерлехту» сравнять, а дали выйти вперёд уже в первом тайме. На 39-й минуте плотный удар в лёт нанёс Леони.

Кубо мог спасти басков

Испанский менеджер хотел дать время на отдых своим лидерам – но всех пришлось задействовать. Сразу после перерыва произошла тройная замена – Агер, Барренетчеа и Кубо вышли вместо Пачеко, Одриосолы и Садика. Уже ближе к концовке к ним добавился Микель Ойарсабаль. Коррективы позволили перехватить инициативу – если к перерыву «Андерлехт» вёл по ударам (10 против четырёх у «Реала Сосьедад») и чуть чаще владел мячом (50.5 %), то по итогам матча оба показателя говорили о преимуществе хозяев (20 ударов против 15 у «Андерлехта», 56.8 % владения против 43.2 %).

Темп взвинтили крайне быстро, а главным мотором для атак басков стал вышедший на замену Кубо. Несмотря на то что он провёл на поле не всю игру, а лишь 45 минут, именно от японца исходила наибольшая опасность. Такефуса и Оскарссона выводил на удар, и сам не стеснялся бить – пять ударов по воротам нанёс вингер. И ведь это самый высокий показатель среди обеих команд (о накале матча можно судить хотя бы по этому инциденту). И всё же тотальное давление ни к чему не привело – бельгийцы удержали минимальное преимущество и одержали победу.

Пик пройден, цикл завершился

Для коллектива из Сан-Себастьяна наступают тёмные времена. Не так давно они боролись за медали Ла Лиги и финишировали на четвёртом месте, радовались возвращению в Лигу чемпионов. Потом стали приятным открытием группового этапа главного еврокубка – в группе с монстрами («Бенфикой» и «Интером») заняли первое место, выйдя на ПСЖ . Это было совсем недавно – в два предыдущих сезона.

Но уже на этапе с ЛЧ баски стали терять высоту. Стало ясно, что это был их пик – чтобы удержаться на новом уровне, нужно качественное усиление состава, а у «бело-голубых» не такие большие возможности. Сейчас же накопилась усталость, последовало обновление на ряде позиций. Цикл для команды, которая пробилась в ЛЧ , завершился – пора поработать над перестройкой.

Кредит доверия тренеру или ход на опережение

Основной вопрос для руководства «Реала Сосьедад» сейчас – что делать с Альгуасилем. Это настоящая дилемма. С одной стороны, его цикл подходит к концу. Он выжал из команды максимум и дал результат, о котором ранее приходилось только мечтать. Сейчас наступает пора обновлений – и вполне возможно, что под этот период требуется другой специалист. Тем более Иманол сам даёт повод для отставки неудачным стартом. Он не управляет ситуацией и не может переломить спад.

С другой, как раз своим триумфом Альгуасил заслужил кредит доверия от руководства. Он всю карьеру тренера провёл в «Реале Сосьедад», буквально вырос в клубе. Это свой человек. И он принёс такой ошеломительный результат. Кто может знать команду лучше Альгуасила? В случае его увольнения может оказаться так, что только он и был в состоянии вывести клуб из кризиса. Правда, при таких результатах сомнений в специалисте всё больше.