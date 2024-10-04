Сменщик Де Росси тянет «Рому» на дно. Соперники нашли слабое место – воспользовался даже аутсайдер

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вчера, 12:55

Достаточно отдать мяч.

Де Росси предали

Летом в Риме уже разгорался пожар – но тогда источником был «Лацио», который распрощался с Игором Тудором, несмотря на добротный финиш сезона. Клуб сменил уже трёх тренеров за сезон – и отказ от Тудора в пользу тренера андердогов Барони взбесил фанатов.

Теперь нечто похожее происходит в более состоятельной «Роме». Зимой клуб рисковал, назначая неопытного Де Росси – делали ставку на его менталитет, преданность клубу и понимание психологии топ-футболистов. Для дальнейшего развития итальянец нуждался в доверии со стороны руководства – вместо этого специалиста отправили в отставку после неудачного старта.

При этом игроки «жёлто-красных» оказались недовольны поступком боссов – ветераны Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини даже отправились к руководству обсудить причины такого решения и просить его пересмотреть. Позже выяснилось, что за увольнением Даниэеле, вполне вероятно, стояла генеральный директор клуба Лина Соулука. Она осталась недовольна сорвавшейся сделкой по Пауло Дибале – аргентинец летом задумался об отъезде и был близок к переходу в Саудовскую Аравию, но команда и, в частности, Де Росси смогли его переубедить. Функционер запретила тренеру ставить форварда в стартовый состав, но тот это требование проигнорировал.

Соулука сказала, что футболисты выступают за увольнение Де Росси, ей поверили. А когда обман вскрылся, в отставку отправили и её. Так клуб остался без тренера, с которым собирались выстраивать длительный проект, и без гендиректора.

Постоянное давление – и ноль голов

Предыстория была нужна для понимания атмосферы в клубе. Де Росси сменил Иван Юрич. Хорват сразу начал интегрировать привычную схему с тремя центральными защитниками, стартовал в Серии А победой над «Удинезе», но потом с трудом обыграл «Венецию». Да и в Лиге Европы не клеится. В первом туре был серьёзный соперник – но в статусе, опыте, классе «Атлетик» уступает «Роме». И всё же римляне потеряли очки.

Теперь – поражение. Так ещё и от шведского андердога «Эльфсборга». Шведы последовали примеру басков. Те учли слабые стороны команд Юрича и просто отдали «жёлто-красным» мяч. «Эльфсборг» поступил так же – причём в первые 20 минут перевес по владению составлял 80 на 20 в пользу «Ромы». При этом на первых порах в финальной трети были наоборот шведы. На том же отрезке они успели нанести четыре удара (гости – только один). Понятно, что при таком преимуществе на мяче итальянцы должны были наращивать давление.

Проблема в том, что Юрич привык ставить простой футбол, плюс против его «Торино» автобус выставляли крайне редко. Чтобы вскрывать такую оборону, у хорвата нет опыта и функционала. Ближе к перерыву «Эльфсборг» ещё и заработал пенальти – дело было сделано. И как ни бились римляне, соперник сохранил минимальное преимущество.

При этом хорватский наставник «Ромы» пытается найти поводы для оптимизма.

Думаю, в игре команды было много положительного. Футболисты хорошо двигали мяч, нанесли много ударов по воротам, но не сумели забить, и мы это принимаем. Однако я бы не сказал, что мы провалили этот матч.

Сменщик – не тренер для топ-клуба

«Рома» ошиблась на стадии выбора сменщика. Был вариант с Хави, но испанский специалист вежливо отказал. В любом случае Юрич – не тот, кто на данный момент отвечает статусу мэтра. Всё же он предполагает умение работать со звёздами, отработанную систему, которая позволяет бороться за топ-3 или даже за чемпионство. И «Рома», если смотреть на их вложения в трансферы и амбиции, всё же топ-клуб – пусть и проблемный.

Юрич же сформировался в командах-середняках. Да, он взял за ориентир философию Гасперини, который вполне успешен в «Аталанте». При этом упростил её. Футбол хорвата механизированный, не всем даётся свобода творить – при этом за время в «Дженоа», «Вероне» и «Торино» ему не приходилось вскрывать насыщенную оборону, тогда как с «Ромой» он уже дважды споткнулся об эту проблему в ЛЕ .

В текущей ситуации «Рома» просто не сможет сделать рывок наверх – хорватский менеджер будет постепенно адаптироваться к новому уровню. Не факт, что получится, не факт, что это будет быстро. Гораздо вероятнее, что Юрич просто стянет «Рому» на доступный ему уровень середняка и будет держать там вплоть до увольнения.

Напрашиваются на провальный сезон

Год назад от провала страдал «Наполи». Они тоже ошиблись с решением по главному тренеру, когда Де Лаурентис разругался с Лучано Спаллетти. В итоге началась чехарда из специалистов на бровке, а коллектив финишировал на 10-й строчке. Тотальный провал.

Для «Ромы» главная ошибка – увольнение Де Росси. К итальянцу было достаточно вопросов – но это клубная легенда со сформировавшимся менталитетом победителя. Это важный фактор, когда команде необходимо развиваться.

Юричу же предстоит адаптироваться к новому уровню, дополнять свою игровую систему – и это при том, что сразу после паузы «жёлто-красным» предстоит матч с «Интером», потом – игра с киевским «Динамо» и выезд к «Фиорентине». Каждая из команд легко может попортить кровь «Роме» в её нынешнем состоянии. Конечно, увольнять хорвата через пару месяцев после назначения не станут – но и затягивать решительные действия в случае наступления кризиса не стоит.