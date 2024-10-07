Рассмотрение дела ЦСКА и «Вест Хэма» приостановлено на два месяца

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил рассмотрение дела московского клуба и лондонского «Вест Хэма» на два месяца.
Слушания CAS по данному делу состоялись 26 сентября.
Дело в CAS с «Вест Хэмом» приостановлено на два месяца. Так посчитали арбитры, они подумали, что нужно ещё время для того, чтобы принять оптимальное решение, либо надеясь, что стороны найдут какой-то компромисс. Это сделать довольно сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна.
11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров, в котором было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за переход хорватского полузащитника Николы Влашича в августе 2021-го. Тогда же отмечалось, что если «молотобойцы» не выплатят задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастёт до 25,65 млн. Кроме того, английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма.
Итог и на хрена нам нужны такие заведения, которым мы платим, если они не чего не решают
Итог и на хрена нам нужны такие заведения, которым мы платим, если они не чего не решают