Рассмотрение дела ЦСКА и «Вест Хэма» приостановлено на два месяца

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вчера, 08:18

Генеральный директор ЦСКА сообщил журналистам, что Спортивный арбитражный суд ( CAS ) приостановил рассмотрение дела московского клуба и лондонского «Вест Хэма» на два месяца.

Слушания CAS по данному делу состоялись 26 сентября.

Дело в CAS с «Вест Хэмом» приостановлено на два месяца. Так посчитали арбитры, они подумали, что нужно ещё время для того, чтобы принять оптимальное решение, либо надеясь, что стороны найдут какой-то компромисс. Это сделать довольно сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна.