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Рассмотрение дела ЦСКА и «Вест Хэма» приостановлено на два месяца

вчера, 08:18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил рассмотрение дела московского клуба и лондонского «Вест Хэма» на два месяца.

Слушания CAS по данному делу состоялись 26 сентября.

Дело в CAS с «Вест Хэмом» приостановлено на два месяца. Так посчитали арбитры, они подумали, что нужно ещё время для того, чтобы принять оптимальное решение, либо надеясь, что стороны найдут какой-то компромисс. Это сделать довольно сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна.

11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров, в котором было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за переход хорватского полузащитника Николы Влашича в августе 2021-го. Тогда же отмечалось, что если «молотобойцы» не выплатят задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастёт до 25,65 млн. Кроме того, английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:54
Да уже понятно чем закончится, собственно считай что на этом и закончилось уже. На два месяца отложили, потом замнут на том что есть. И всё. Ничего англичане не станут платить в свете известных в мире событий.
fcebjr8xqpw4
fcebjr8xqpw4
вчера в 08:52
Вот и имей дело с такими.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:45
Думаю что двумя месяцами это не обойдется....
Вещий
Вещий
вчера в 08:43
Да уж.... не суди и не судим будешь....
mt4a69n9pzhv
mt4a69n9pzhv
вчера в 08:40
Интересно получается,есть суды и судьи,где они решают судьбы команд и игроков, а вот судов и судей ннт, которые бы исполняли те решения, где четко написаны и подписаны условия договора. Мол, разберитесь сами мнжду собой,за это мы вам даем отстрочки на месяцы, на годы.
Итог и на хрена нам нужны такие заведения, которым мы платим, если они не чего не решают
Гость
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