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CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА

вчера, 18:42

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал работу по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отметили, что специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. Кроме того, РФС также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
SKiLLeR351
SKiLLeR351 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 09:32
Ты по ходу статьёй ошибся
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:30, ред.
Хороший тренер.......
Отличная работа в Оренбурге...выход в РПЛ и высшее 7-е место....
Серебро с Сочи....
Серебро и победа в Кубке с ЦСКА....
Лучший тренер сезона (2023)....

Что то с ЦСКА пошло не так....и из тренера привыкшего удивлять и радовать он превратился в писаря жалоб.....что интересно послужило толчком к данному преображению....
Понятно что корпоративная этика и прочие условности наряду с контрактными обязательствами не дадут ему высказаться напрямоту...но иногда "невынос сора из избы" приводит к проблемам в самой избе.....))

Жаль будет если неплохие отечественные тренеры будут за бортом РПЛ а клубы Лиги будут под руководством импортных философов...
Миша Галактионов наглядно показывает столичным аналогам что явно не хуже (Лички,Артиги,Станковича и Николича....и выглядывающим из-за угла Слишковичам-Абаскалям)....
112910415
112910415
вчера в 23:23
Странно повел себя бывший тренер, странно
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:20
Возможно к Новому году всё решится..
ABir
ABir
вчера в 21:17
Все верно цивилизованно через суд
Хиромант
Хиромант ответ kan6yz78u9v8 (раскрыть)
вчера в 20:52
- Причём все адекватные болельщики писали правду - ну куда и зачем ты идёшь? Ничего хорошего из этого не выйдет! Оно и не вышло. Ещё и на бабки развели...
- Простых людей надо чаще слушать. Читать комменты в соцсетях. Народ всегда прав!
lotsman
lotsman
вчера в 19:29
По договору всё выполнено правильно. Какие ещё могут быть разборки.?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:21
Не зная всех пунктов договора между клубом и Главным тренером сложно судить о правильности вынесенного решения по спору между двумя сторонами конфликта. Но как показывает практика в армейском клубе работа юридической службы поставлена на очень высоком уровне и почти никогда не возникало вопросов в решении которых требовался арбитраж. Во всяком случае, споры если и были, то не принимали такой резонансный характер и не предавались широкой огласке в СМИ, а решались в рабочем порядке. Надеюсь, что вскоре суд разберётся и поставит точку в этом деле, которое длится уже четвёртый месяц.
Болейте за своих, а не против чужих!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 19:16, ред.
Когда я предлагал вариант команды, Дуарте не было в списке. Напрасно Станкович игнорирует этим защитником.Его надо ставить на правый фланг и все проблемы будут решены в обороне, он справится и с подключением вперёд, и возвращением в оборону, у него есть мозги и определенная подготовка, в отличии от бездарей Хлусевича и Денисова,от которых все беды в обороне.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:13
Федотов видно не в курсе, что решение принятое европейским судом, не имеет юридической силы на территории РФ.
Eksnert
Eksnert
вчера в 19:08, ред.
С иностранным тренером так бы в цска не поступили, однозначно.
kan6yz78u9v8
kan6yz78u9v8
вчера в 19:05
Федотов знал в какой он клуб шел и кто им рулит, что теперь дергаться, впредь умнее будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Расстались более чем нормально. При увольнении в случае если команда заняла 6 место компенсация не была предусмотрена в договоре. Только с 1 по 5.

Мне, немного разбирающемуся в юриспруденции, совсем непонятно чего ловил Федотов? Адвокаты ясно - они отрабатывают гонорар, но он-то ничего не получит. Зато репутацию так себе помочит, точнее подмочил, что даже в Оренбург не пригласили. и вряд ли кто в РПЛ на него глянет теперь. Не зря говорят - жадность фраера сгубила. Жаль, тренер-то был неплохой...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Кони со своим тренером нормально расстаться не смогли?
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