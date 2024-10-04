CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА

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вчера, 18:42

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) начал работу по иску бывшего главного тренера ЦСКА к московскому клубу. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS .

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА . Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет.