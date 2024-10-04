CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал работу по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу. Об этом источнику сообщили в пресс-службе CAS.
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет.
Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отметили, что специалист обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. Кроме того, РФС также обязал «армейцев» предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
Мне, немного разбирающемуся в юриспруденции, совсем непонятно чего ловил Федотов? Адвокаты ясно - они отрабатывают гонорар, но он-то ничего не получит. Зато репутацию так себе помочит, точнее подмочил, что даже в Оренбург не пригласили. и вряд ли кто в РПЛ на него глянет теперь. Не зря говорят - жадность фраера сгубила. Жаль, тренер-то был неплохой...
Мне, немного разбирающемуся в юриспруденции, совсем непонятно чего ловил Федотов? Адвокаты ясно - они отрабатывают гонорар, но он-то ничего не получит. Зато репутацию так себе помочит, точнее подмочил, что даже в Оренбург не пригласили. и вряд ли кто в РПЛ на него глянет теперь. Не зря говорят - жадность фраера сгубила. Жаль, тренер-то был неплохой...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!