Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Щесны: «Финал Лиги чемпионов стал бы идеальным завершением моей карьеры»

вчера, 13:03

Новый вратарь «блауграны» Войцех Щесны дал интервью каталонской газете Sport.

Финал Лиги чемпионов с «Барсой» стал бы идеальным завершением моей карьеры. У меня есть амбиции играть, но я приехал сюда не для того, чтобы занять место Иньяки Пенья.

В последние часы его заявления о своем отношении к курению вызвали переполох:

Это вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается. Если я курю, если кто-то думает, что я изменю свой образ жизни, они могут подумать еще раз. Потому что я такой, какой я есть. Я был таким всю свою жизнь и эти вещи никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не искать истории, которые никого не волнуют.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Щесны — о курении: «Думаю, это не влияет на меня»
09 октября
Монтес: «Непросто смириться с тем, что наша сборная будет играть с клубом»
09 октября
Киммих рад увеличению числа матчей
09 октября
Головин высказался о возможном возвращении в чемпионат России
09 октября
Грилиш: «Я должен был сыграть на Евро-2024»
09 октября
Федерико Вальверде: «Мбаппе заставил всех критиков замолчать»
08 октября
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:34
Перейти в Барселону ради финала лч, ну так себе идея
Барселона в лч не очень играет последние 10 лет
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:12
Браво Войцех!!! Прекрасное намерение!!! Вперёд!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:02
Лучше закури.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:45
в будущем, когда внуки Войцеха подрастут, они не будут спрашивать,
как ты играл, а будут спрашивать - где играл...
112910415
112910415
вчера в 13:43
мечта поэта !
8q34c95zf7m7
8q34c95zf7m7
вчера в 13:41, ред.
А покурить в воротах на последних минутах финала Лиги чемпионов при счёте 3:0 в пользу Барсы и затушить бычок об камеру при победном свистке судьи так просто сказочно бы было!
shur
shur
вчера в 13:39
...для тех кто не в теме, Лев Иваныч дымил ,мама не горюй!
eb8rxzt88k2d
eb8rxzt88k2d
вчера в 13:25
С поляком Барса точно до финала не дотянет, с каким-то другим посильнее, можно было рассчитывать
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:13
Щченсны идеально завершит карьеру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 