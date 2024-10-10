Щесны: «Финал Лиги чемпионов стал бы идеальным завершением моей карьеры»

Новый вратарь «блауграны» дал интервью каталонской газете Sport.

В последние часы его заявления о своем отношении к курению вызвали переполох:

Это вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается. Если я курю, если кто-то думает, что я изменю свой образ жизни, они могут подумать еще раз. Потому что я такой, какой я есть. Я был таким всю свою жизнь и эти вещи никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не искать истории, которые никого не волнуют.