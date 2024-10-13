«Ливерпуль» проявляет интерес к Альваро Каррерасу

1728830554

вчера, 17:42

В мае левый защитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бенфику» за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Каррерас так и не появился на поле в основном составе «Манчестер Юнайтед», но в нескольких матчах Премьер-лиги он выходил на замену.

Контракт Каррераса с «Бенфикой» действует до 2029 года, и, как полагают, в нем есть пункт о выкупе, который может быть задействован командой Арне Слота, хотя сумма неизвестна.

21-летний игрок провел вторую половину прошлого сезона в составе португальского гранда на правах аренды.

Ранее он выступал в аренде за «Гранаду» и «Престон».