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«Ливерпуль» проявляет интерес к Альваро Каррерасу

вчера, 17:42

В мае левый защитник Альваро Каррерас перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бенфику» за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Каррерас так и не появился на поле в основном составе «Манчестер Юнайтед», но в нескольких матчах Премьер-лиги он выходил на замену.

Контракт Каррераса с «Бенфикой» действует до 2029 года, и, как полагают, в нем есть пункт о выкупе, который может быть задействован командой Арне Слота, хотя сумма неизвестна.

21-летний игрок провел вторую половину прошлого сезона в составе португальского гранда на правах аренды.

Ранее он выступал в аренде за «Гранаду» и «Престон».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
Никогда о нём не слышал..
Лично для меня Альваро Коррерас кот в мешке. Но Бенфика знает, что делает. Она просто спасла молодого игрока от дурного влияния Тен Хага. Взяли его недорого. В Португалии защитник получает игровую практику и прогрессирует. Так что Бенфика честно зарабатывает деньги на перепродаже игроков.
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