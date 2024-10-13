«Ливерпуль» проявляет интерес к Альваро Каррерасу

В мае левый защитник Альваро Каррерас перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бенфику» за 5 миллионов фунтов стерлингов.
Каррерас так и не появился на поле в основном составе «Манчестер Юнайтед», но в нескольких матчах Премьер-лиги он выходил на замену.
Контракт Каррераса с «Бенфикой» действует до 2029 года, и, как полагают, в нем есть пункт о выкупе, который может быть задействован командой Арне Слота, хотя сумма неизвестна.
21-летний игрок провел вторую половину прошлого сезона в составе португальского гранда на правах аренды.
Ранее он выступал в аренде за «Гранаду» и «Престон».
Лично для меня Альваро Коррерас кот в мешке. Но Бенфика знает, что делает. Она просто спасла молодого игрока от дурного влияния Тен Хага. Взяли его недорого. В Португалии защитник получает игровую практику и прогрессирует. Так что Бенфика честно зарабатывает деньги на перепродаже игроков.
Лично для меня Альваро Коррерас кот в мешке. Но Бенфика знает, что делает. Она просто спасла молодого игрока от дурного влияния Тен Хага. Взяли его недорого. В Португалии защитник получает игровую практику и прогрессирует. Так что Бенфика честно зарабатывает деньги на перепродаже игроков.