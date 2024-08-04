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Роналду вернулся в «Аль-Наср»

вчера, 14:46

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение своей команды «Аль-Наср» из отпуска.

Роналду вернулся в «Аль-Наср» Роналду вернулся в «Аль-Наср» Роналду вернулся в «Аль-Наср» Роналду вернулся в «Аль-Наср» Роналду вернулся в «Аль-Наср» Роналду вернулся в «Аль-Наср»

Напомним, Роналду выступает за клуб из Эр-Рияда с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 39-летний нападающий сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

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Все комментарии
9bp7dqqc4ckr
9bp7dqqc4ckr
вчера в 21:08, ред.
Да ,кто чтобы не говорил а ему уже 39 лет-для футбола это катастрофа,одно ясно-ЖАБА давит!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:34
У него там роль не поменялась? Выглядит как уборщица.
82hqrs9m8zb3
82hqrs9m8zb3
вчера в 17:41
Естественно, от миллиардов не отказываются.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:20
Кто бы что ни говорил, Роналду продолжает забивать.
Да и статистика у него впечатляет, просто отличная.
Если кто-то думает, что забивать просто, пусть попробует.
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:19
Балласт вернулся. Снова 40-50 голов за сезон и 0 трофеев в конце сезона.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:04
Отпуск должен пойти ему на пользу...
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