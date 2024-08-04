Роналду вернулся в «Аль-Наср»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение своей команды «Аль-Наср» из отпуска.
Напомним, Роналду выступает за клуб из Эр-Рияда с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 39-летний нападающий сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.
Да и статистика у него впечатляет, просто отличная.
Если кто-то думает, что забивать просто, пусть попробует.
Да и статистика у него впечатляет, просто отличная.
Если кто-то думает, что забивать просто, пусть попробует.