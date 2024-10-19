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Мостовой: «„Спартак“ облили краснодарским душем»

вчера, 20:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3).

Многие, кроме меня, удивлены исходом: 45 человек из 50, если не больше, были удивлены. Всё-таки 0:3 дома с соперником, с которым, как казалось, «Спартак» будет конкурировать за верхние места, а тут так получилось – облили краснодарским душем. Мне бросилось в глаза, что состав немного не тот, который я ожидал увидеть. В перерыве опять была замена, все видели, кто привёз второй гол – Абена, чьим появлением в составе я был удивлён ещё в матче с «Локомотивом». Две игры, которые я вижу – у него либо лишний вес, либо ещё что-то, он привозит в двух играх. В игре с «Локомотивом» его заменили в перерыве, ибо он не успевал, а тут допустил грубую ошибку. При счёте 0:1 был шикарный момент, можно было спасти игру, но, когда ты допускаешь такие ошибки в матче против «Краснодара», тяжело отыграться.

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Все комментарии
5pf5bzbbgfha
5pf5bzbbgfha
вчера в 21:29
Спартак сам себя облил приглашением тренера-физрука и возвеличиванием на шестом месте.
RomM84
RomM84
вчера в 21:13
    shur
    shur
    вчера в 20:57
    ...ну конечно Мостовой в vip ложе прохлаждался, человек так на пятьдесят и вот они там удивляются на славу! А остальной стадион
    понимает,что Краснодар разнёс Спартак...!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:22
    Быки описали)))
    Гость
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