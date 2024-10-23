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Ассист Миранчука помог «Атланте» выйти в плей-офф на «Интер Майами»

вчера, 08:11
Клуб де Фут МонреальЛоготип футбольный клуб Клуб де Фут Монреаль2 : 3Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

В ночь с 22 на 23 октября завершился матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:2 (5:4 пен.).

На 29-й минуте американский хавбек гостей Брукс Леннон открыл счёт в матче с передачи португальского защитника Педру Амадора. На 44-й минуте норвежский защитник Стиан Грегерсен упрочил преимущество «Атланты». Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей. В середине второго тайма венесуэльский форвард хозяев Хосеф Мартинес отыграл один мяч. В концовке второго тайма Мартинес оформил дубль, забив с пенальти.

Также отметим, что Миранчук забил один из голов в серии послематчевых пенальти.

Напомним, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах МЛС и заняла девятое место в Восточной конференции, благодаря чему и вышла в раунд уайлд-кард.

В плей-офф «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:50
Миранчук со своей командой уже прыгнул выше головы. Сомневаюсь, что они выстоят против Майами.
cvkauvjdep5d
cvkauvjdep5d ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:19

Шансы есть
kc5uaxv5bbev
kc5uaxv5bbev ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:16
Он уже играл против Месси и довольно таки успешно, даже гол забил.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 14:19
выйти против Интера из Майами для любого большая честь
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 11:37
Алёшка уже забуковал футболку Месси после матча
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 10:51
В Майами будет тяжко.. ☝️
6jy37k5ffvdn
6jy37k5ffvdn
вчера в 08:59
Теперь надо щелкнуть по носу самого Месси.
lotsman
lotsman
вчера в 08:44
Это хорошо, но и голы пора забивать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:44
На этом его путь в плей-офф и закончится. Против Месси у Миранчука нет шансов. Но может повезет и ему удастся обменяться с Лео футболками после матча.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:40
В плей офф может случится что угодно. Успехов ему в игре против Лео!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:22
Сыграет против Месси. Рад за него...
y985qsfus29q
y985qsfus29q
вчера в 08:12
Лёха хоть играть начал регулярно
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