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«Спортинг» не контактировал с Юраном о назначении главным тренером

вчера, 14:34

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш ответил на вопрос источника о том, есть ли в списке кандидатов на должность главного тренера лиссабонской команды Сергей Юран.

Нет, это всё неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.

Ранее российский специалист выразил готовность возглавить португальский клуб в случае ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:14
Capral
".......всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива....."
Все верно. Не зря ведь сказано " От любви до ненависти один шаг"
Sporting
Sporting
вчера в 14:52
Хаха что за вспрыск
Capral
Capral
вчера в 14:49
Кто бы сомневался. Сырой тренер, без должного тренерского опыта, без необходимой тренерской практики, непонятно, где находящийся и чем занимающийся в настоящее время, вдруг заинтересовал Спортинг?))) Смешно, честное слово. Как игрок, да, Юран был Великолепный, блистательный!!! Но как тренер- несостоявшийся и неоперившийся. Какой Спортинг, какая Португалия...

Представляю, как сейчас Мост расстроился. Такие надежды были у Царя- по блату попасть в Спортинг, на стажировку к старому корешу. Я не злорадствую, всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива. Вобщем, пусть стажируется в России, а там- как БОГ даст...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:47
Это так было понятно))
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