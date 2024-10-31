«Спортинг» не контактировал с Юраном о назначении главным тренером

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вчера, 14:34

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш ответил на вопрос источника о том, есть ли в списке кандидатов на должность главного тренера лиссабонской команды .

Нет, это всё неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.

Ранее российский специалист выразил готовность возглавить португальский клуб в случае ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».