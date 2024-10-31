«Спортинг» не контактировал с Юраном о назначении главным тренером

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш ответил на вопрос источника о том, есть ли в списке кандидатов на должность главного тренера лиссабонской команды Сергей Юран.
Нет, это всё неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.
Ранее российский специалист выразил готовность возглавить португальский клуб в случае ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
".......всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива....."
Все верно. Не зря ведь сказано " От любви до ненависти один шаг"
".......всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива....."
Все верно. Не зря ведь сказано " От любви до ненависти один шаг"
Представляю, как сейчас Мост расстроился. Такие надежды были у Царя- по блату попасть в Спортинг, на стажировку к старому корешу. Я не злорадствую, всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива. Вобщем, пусть стажируется в России, а там- как БОГ даст...
Представляю, как сейчас Мост расстроился. Такие надежды были у Царя- по блату попасть в Спортинг, на стажировку к старому корешу. Я не злорадствую, всем известна, моя безграничная Симпатия к Мостовому, но, чем больше, Саня ругает Мусаева, тем больше, у меня к нему накапливается негатива. Вобщем, пусть стажируется в России, а там- как БОГ даст...