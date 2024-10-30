В СШОР «Зенит» подтвердили, что Денисов может стать тренером

Директор СШОР «Зенит» Евгений Шейнин рассказал источнику, что экс-полузащитник клуба из Санкт-Петербурга действительно близок к назначению тренером.

Ранее ряд Telegram‑каналов написал о назначении Денисова тренером в СШОР «Зенит».

Она [информация] верна. Разговор с Игорем на эту тему был уже достаточно давно. Он хочет вернуться в Санкт‑Петербург и продолжать заниматься тренерской работой. В свою очередь посмотрел, что Игорь делал в «Торпедо» и скажу, что мне импонирует стиль его подготовки ребят. К слову, из «Торпедо» Игорь уже уволился, и на его место пришёл другой специалист. Мы, в свою очередь, готовы взять его на работу.

Есть ряд технических деталей, связанных с официальным устройством на работу в СШОР . Например, нужно получить определённые справки, на что может уйти около месяца. Их Игорь уже заказал. Думаю, с 1 декабря сможет выйти на работу. Но знакомиться со своей командой Игорь может начать и раньше. Скажу ещё раз — его понимание футбола мне нравится.

О команде какого возраста идёт речь? 13‑летние ребята 2011 года рождения. С этой командой работает Сергей Кровяков, причём делает это очень достойно. С ним мы тоже уже поговорили и в ходе разговора я сразу сказал: не буду скрывать, что хотел бы пригласить Игоря Денисова в эту команду, но очень хочу, чтобы вы работали вместе. Руководить процессом будет Игорь, но твоя помощь ему окажется очень нужна. Сергей согласился. Он тоже прекрасно знает и понимает, что если такой человек, как Игорь Денисов, одержим идеей и за что‑то берется, то делает дело до конца. Ну а каким он был в своё время опорником — это знают все. Будем надеяться, что всё получится.

Те матчи детской команды «Торпедо» под руководством Игоря Денисова, что я смотрел, мне понравились. Это относится в том числе и к стилю игры. У нас в свою очередь тоже хорошие ребята. Главное, чтобы они понимали — с Игорем Денисовым можно прибавить. Мне больше нравятся тренеры, одержимые идеей, нежели те, которых надо заставлять работать.