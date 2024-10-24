Федотов нашёл себе новую команду в РПЛ. Сватали туда ещё весной – сейчас теряют очки с аутсайдерами

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24 октября 2024, 19:02

У тренера истекает контракт с «Рубином».

Сообщали о долгосрочных перспективах – но продлили договор только на год

Рашид Рахимов – тренер, который вернул «Рубин» в Премьер-Лигу и закрепил команду на топ-уровне. В прошлом сезоне казанцы выдавали результат сериями, особенно хорошо завершили первую часть чемпионата. А весной даже забрались на пятую строчку. Финишировали восьмыми – и это можно назвать крупным успехом для клуба, вернувшегося из Первой лиги. Но вместе с тем затянулась история с продлением контракта главного тренера.

Соглашение Рахимова с «Рубином» истекало 30 июня 2024 года. Клуб заранее снял вопрос о сохранении прописки – но ещё в середине мая стороны не приблизились к подписанию. Параллельно появился инсайд, что в клубе хотят видеть у руля команды Владимира Федотова, который на тот момент возглавлял ЦСКА , но тоже находился в подвешенном состоянии. Отмечалось, что сотрудничество с Рахимовым вряд ли продолжится.

Тогда же с публичным заявлением выступил президент казанской команды Марат Сафиуллин – он отметил, что перспективы Рашида Маматкуловича в клубе «очень долгосрочные и хорошие», а о решении вопроса по контракту узнают в ближайшее время. Как ни странно, под долгосрочными перспективами имели в виду контракт на год с опцией продления на ещё один сезон (такой предложили изначально – позже сообщили о продлении сразу на два года). Хотя по итогам системной работы и плодотворного сезона в РПЛ казалось, что специалист заслуживает большего.

Сезон складывается противоречиво

Такая ситуация вызывала вопросы. По логике не должен медлить клуб с продлением тренера, который уже поставил в команде свою систему и добивается результата. По словам комментатора Константина Генича, это было связано с тем, что в руководстве нет единого мнения по кандидатуре Рахимова – по этой же причине, отмечал комментатор, в команду хотели завести Федотова. Этот инсайд опровергли.

И в новом сезоне дела «Рубина» идут не лучше. С одной стороны, коллектив допускает осечки с командами, у которых должен отбирать очки – ещё летом уступили «Химкам» (они только вышли в РПЛ ), в сентябре потерпели поражение в поединке с «Крыльями» (из 10 предыдущих матчей самарцы проиграли восемь). Уже в конце сентября не смогли дожать «Факел», хотя воронежцы борются за выживание.

С другой, в осечках нет ничего критичного (по крайней мере, для середняка) – а казанцы между тем идут на седьмом месте и опережают «Ростов» с «Крыльями» на два и три очка соответственно. «Спартак», конечно, опережает «Рубин» на четыре очка – и за топ-5 бороться проблематично, – но объективно такое расслоение напрашивалось, между москвичами, «Зенитом» с «Краснодаром» и остальными клубами лиги слишком большая разница.

В то же время весной казанцы и так не торопились продлевать контракт с Рахимовым, когда тот затащил команду сразу в топ-10. Сейчас разговоры о потенциальной отставке сами напрашиваются.

Федотов успешно адаптировался на уровне топ-клубов

Тем более, когда без работы сидит топ-специалист. Карьера Федотова развивалась планомерно – и в каждом из последних своих клубов он давал отличный результат. «Оренбург» прыгнул выше головы и, поднявшись из Первой лиги в РПЛ , с ходу финишировал на седьмом месте. Потом был многообещающий «Сочи» – с южанами тренер вообще добрался до медалей.

Так Федотов быстро дорос до вызова топ-клуба – и отлично справился с испытанием. В первый же сезон ЦСКА пустился в чемпионскую гонку с «Зенитом» и «Спартаком», после просадки во второй половине осени хорошо поработал на сборах – и весной разорвал. «Армейцы» добрались до финала Кубка России, где обыграли «Краснодар», а в чемпионате догнали стагнировавшие «Ростов» и «Спартак». В последний момент запрыгнули на второе место – а это оглушительный успех.

В то же время было ясно, что «красно-синие» прыгнули выше головы – и повторить достижения при проблемной селекции будет трудно. Москвичи предпочли эмоционально встряхнуть команду тренерской рокировкой и расстались с Федотовым. Но это никак не умаляет уровень тренера.

Можно дождаться более привлекательных предложений

Федотов уже наработал качественное резюме – достаточно качественное, чтобы претендовать на работу в топ-клубах, диктовать условия и пользоваться авторитетом в раздевалке и перед руководством. «Рубин» может предложить качественные условия – именно казанцы, например, привлекли Слуцкого, который заскучал в Европе. И начинался союз продуктивно, с борьбы за еврокубки. Потенциально казанцы могли бы даже бороться за пятёрку – но для достижения результата снова придётся прыгнуть выше головы. А Федотов уже достаточно проявил себя в таких условиях и может претендовать на нечто лучшее.