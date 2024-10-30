Юран не против возглавить «Спортинг» в случае ухода Аморима в МЮ

Российский тренер прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

Давайте не заглядывать вперёд. Там ещё «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

Готов ли я был бы возглавить лиссабонский клуб? Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чём-то говорить.