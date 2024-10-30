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Юран не против возглавить «Спортинг» в случае ухода Аморима в МЮ

вчера, 14:05

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Давайте не заглядывать вперёд. Там ещё «Манчестер Юнайтед» должен выплатить компенсацию «Спортингу».

Готов ли я был бы возглавить лиссабонский клуб? Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чём-то говорить.

В качестве игрока Юран в Португалии выступал за «Бенфику» и «Порту».

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 19:31
Юран уже шутки шутит.Ему бы хотя бы второе место в Китае как Слуцкий выиграть,а потом уже про Спортинг говорить. Тогда давайте сразу Писарева им придложим .
112910415
112910415
вчера в 19:14
тогда вопрос можно считать решенным ! )
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:06
....звонок другу: " Марат как там было???!!! Не нужен ты им!!!"
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:06
Приветствую! Да уж.. Серёга многому может научить))) 🤣🤣🤣
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:56
...и не только феню, Здоровеньки булы,панове!!!
tnr3gwy9t7mb
tnr3gwy9t7mb
вчера в 15:02
Сегодня вроде не 01 апреля....
борька
борька
вчера в 14:27
Удачи, верю что Юран возглавит Спортинг, или Ростов
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:16
В Спортинге срочно начали учить ненармотивную лексику)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Юран : -"Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон" - и другие Спортинги не предлагать"..)
Гость
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