Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча» 2025 года по версии Goal

вчера, 12:29

Спортивный интернет-портал Goal составил список главных претендентов на завоевание приза в следующем году. Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски занял первое место.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Роберт Левандовски («Барселона»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Винисиус Жуниор («Реал»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Рафинья («Барселона»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Килиан Мбаппе («Реал»);

9. Педри («Барселона»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Флориан Вирц («Байер»);

12. Коул Палмер («Челси»);

13. Кристиан Пулишич («Милан»);

14. Майкл Олисе («Бавария»);

15. Джамал Мусиала («Бавария»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии
29 октября
Скандальный «Золотой мяч». Родри получил награду вместо Винисиуса
29 октябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии23
ОфициальноРодри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года
29 октября
ОфициальноБонмати снова выиграла женский «Золотой мяч»
29 октября
ОфициальноАнчелотти признан лучшим тренером года
29 октября
ОфициальноЭмилиано Мартинес второй год подряд выиграл трофей имени Льва Яшина
28 октября
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:52
А что тут делает Винисиус?
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 23:11
Приветище, Михаил!!!
Мне тоже нравится Барса имени Флика, особенно, такая как сейчас- бесстрашная, агрессивная. Но я не тороплю события, предлагаю подождать до весны и посмотреть, чем закончится работа Флика в Барселоне, и как будут прогрессировать молодые, в частности Ямаль...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Haizenberg (раскрыть)
вчера в 22:58
А в чем фарт? Разве что в противлстояни и с мс. Сбаварией - небольшое преимущество по моментам за реалом, с боруссией - небольшое преимущество по моментам за реалом. Слейпцигом просто все матчи вели в счете, потому много позволили. Это сильнейший реал с 2017. Вот два года назад фарт да, там во всех раундах после группы - было нехилое преимущество противников. Нокуртуа, бенз, винни и джокер бразильский зарешали
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:46
чего сейчас то гадать, хоть весны дождитесь
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37
Приветствую Виктор! А мне Барселона Флика понравилась, если продолжат так же - будет к чему можно быть неравнодушным, играли очень симпатично. И вчистую переиграть мудрёного Карло это совсем не просто, конечно ещё рано хвалить Флика, но хотя бы то, что было в классико это впервые наверно за полгода БЫЛО зрелищно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:09
Добрый вечер.!!!

По прошедшему сумасшествию под названием "Золотой мяч 2024"...
Споры...рассуждения....всё имеет место быть....со многими согласен...с ещё более многими не согласен....))

Моё мнение....
Тренер года Хави Алонсо....тут и комментировать нечего...
Игрок года Винисиус.....при всех его тараканах в голове....
Команда года Реал...тут тоже вроде никто не против...
Лучшее молодое дарование Ямаль...
Давно расставшегося с адекватностью Мартинеса признают лучшим кипером года только журналисты со схожим диагнозом....кто угодно только не он....
Бубнин
Бубнин ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:12
Дзюба шестнадцатый.
Capral
Capral ответ Haizenberg (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Ну во-первых, если смешно читать, не читайте. А во-вторых, вы даже не вникли в суть моего комментария, так о чём же говорить. Конечно Реалу повезло, в значительной степени, в финале с Дортмундом, где уже после 1-го тайма, Мадрид мог проиграть игру и крупно. Но я сейчас не про Реал, а про перестройку в Барселоне и про её слабые места...

Мадрид, при всех его минусах- сформировавшийся клуб во всех линиях- c сильным, классным и опытным подбором кадров, плюс- сильнейший тренер. А Барселона на стадии перестройки- с молодым составом, что однозначно усложняет работу тренера и с неясными перспективами... Не стоит очень увлекаться временными успехами команды, возможны спады и даже падения, и очень существенные, это- нормально, в процессе перестройки...
112910415
112910415
вчера в 19:06
не рановато ли рассуждать по этой теме ?!
Haizenberg
Haizenberg ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Смешно Вас читать, ну да, ну да, Реал то был в том году «монолитным железобетоном» и взял ушастого. Индивидуальное мастерство некоторых игроков, и дичайший фарт, повторюсь, дичайший.
monah-10
monah-10
вчера в 18:38
А как же чемпион мира и победитель копа америки, а также чемпион США, вот чтобы не говорили он в этом году достоин как никогда.
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 18:31
Лева ??? вы прикалываетесь 🤣🤣🤣
ЗМ теряет силу , сравните леву и Анри , Анри не получил зм .
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:23
Рафинья вот кто должен получить левый мячик а не этот Пшик
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:46
Уже записывает видео к церемонии награждения)
adekvat
adekvat
вчера в 17:27
Не понял, а Дзюба где?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 17:24
А почему таких максимально зависящих от команды и несамостоятельных игроков, как Левандовски и Холланд вообще рассматривают на вручение ЗМ?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:55
Однозначно приятнее, согласен!!!)))
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 16:29
Если Барса не сбавит по сезону, возьмёт чемпионат, и далеко в ЛЧ пройдёт (либо выиграют, либо хотя бы ЛЧ возьмёт не кто-то из Реала или Сити), а Лёва продолжит забивать, то почему нет? Хорошо бы без нового ковида ещё, а то был уже опыт…
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:47
Доброго дня, уважаемый Виктор!
Согласен, не зря же говорят "цыплят по осени считают" а в европейском футболе "по весне"), вот поэтому я и " соломку подстелил ", написав, что на данный момент они фавориты)))
Но всё равно, на Барсу Флика приятнее смотреть, чем на Барселону Хави
альсато
альсато
вчера в 15:38
а есть (на сегодня) главный фаворит ЗМ на 2026-0й год?..огласите-дайте посмеяться уже вдоволь))))
амурец
амурец ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:27
Если Ямаль будет так играть как сейчас то если он получит ЗМ то первый ему пообладирую
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 15:25, ред.
Рафинья должен быть на втором-третьем месте, а то и на первом. Он сейчас очень хорош, и забивает, и отдает и в плане прессинга вообще монстр. Лучший игрок лучшей команды на данный момент.
амурец
амурец ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:42
А может потому что у него мяч липовый,?
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Ямаль заберет.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:21
Моё Почтение, Уважаемый Саркис!!!
А вот я, совсем не уверен, что Барса может претендовать на победу в ЛЧ. Футбол Флика не выглядит монолитом железобетонным, в нем немало изъянов- особенно в обороне... Победа Барсы над Реалом- чисто тренерское поражение Анчелотти, который не увидел, не разобрался в слабостях соперника, а их, как я уже говорил- предостаточно. Даже, если вспомнить забитые мячи Барсой, то они, во многом похожи, однотипные, которые, такой мудрый тренер как Анчи- обязан был читать и видоизменить игру Реала.

В Примере, тоже, еще ничего не известно, многое будет меняться -как в одну, так и другую стороны... Левандовски не молодеет, а успех и кураж Ямаля, как молодого и еще не полностью оперившегося игрока- тоже существенные факторы, могущие, так или иначе повлиять на игру Барселоны в целом... Да, на сегодня, игра Барсы производит приятное впечатление, плюс, конечно- немецкий порядок Флика, со свойственной ему организацией. Но, в большой успех Барселоны, а именно в победу в ЛЧ, я не верю. Также, как я не верил в победу Наполи, после триумфального, победного и многообещающего сезона...

Всегда- с нескрываемым Уважением к Вам, Дорогой Саркис!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:17
Пока ещё рановато судить, но предентующие на ЗМ футболисты в принципе будут одни и те же
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:13
Рафинья выше должен быть чем Ямал,все видят что Рафинья мотор команды и забил больше чем Ямал.
Ямала больше пиарят поэтому поставили на 2 место,и думаю скоро Ямал превратится в Фати,в Кркича.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:53
Еще конечно слишком рано делать какие либо выводы, но если рассматривать ситуацию на сегодняшний день, то Лёва и Ямал действительно хороши и если по итогам сезона Барса возьмет ЛаЛигу и ЛЧ, то у поляка будет отличный шанс на победу, тем более его несправедливо опрокинули в 2020
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 13:51
Игроки Реала заняты победой в ЛЧ из года в год, не путайте их с каталонскими
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:50
Поменяйте слова местами и я отвечу в рифму...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 