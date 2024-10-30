Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча» 2025 года по версии Goal

Спортивный интернет-портал Goal составил список главных претендентов на завоевание приза в следующем году. Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски занял первое место.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Роберт Левандовски («Барселона»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Винисиус Жуниор («Реал»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Рафинья («Барселона»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Килиан Мбаппе («Реал»);
9. Педри («Барселона»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Флориан Вирц («Байер»);
12. Коул Палмер («Челси»);
13. Кристиан Пулишич («Милан»);
14. Майкл Олисе («Бавария»);
15. Джамал Мусиала («Бавария»).
Вы знаете, меня другое убивает. Как возможно было, чтобы такой галимый игрок как Довбик- стал лучшим бомбардиром Примеры?! Да, семь мячей с пенальти- это конечно нонсенс, но и без них, он слишком много забил. И тут же вопрос: а где же были остальные форварды Примеры, если, даже такой неуклюжий и лишенный элементарного интеллекта игрок стал лучшим снайпером Уважаемой лиги?! Я же помню его, еще по ЧУ, где над ним потешались все стадионы страны, а его послематчевые интервью- это просто космический идиотизм... И вот сейчас, парадокс- этот человек был недавно в списке 30-ти номинантов на ЗМ!!! Вот, чего стоит, вся эта прогнившая буржуазная система...
Вы знаете, меня другое убивает. Как возможно было, чтобы такой галимый игрок как Довбик- стал лучшим бомбардиром Примеры?! Да, семь мячей с пенальти- это конечно нонсенс, но и без них, он слишком много забил. И тут же вопрос: а где же были остальные форварды Примеры, если, даже такой неуклюжий и лишенный элементарного интеллекта игрок стал лучшим снайпером Уважаемой лиги?! Я же помню его, еще по ЧУ, где над ним потешались все стадионы страны, а его послематчевые интервью- это просто космический идиотизм... И вот сейчас, парадокс- этот человек был недавно в списке 30-ти номинантов на ЗМ!!! Вот, чего стоит, вся эта прогнившая буржуазная система...
А вот я, совсем не уверен, что Барса может претендовать на победу в ЛЧ. Футбол Флика не выглядит монолитом железобетонным, в нем немало изъянов- особенно в обороне... Победа Барсы над Реалом- чисто тренерское поражение Анчелотти, который не увидел, не разобрался в слабостях соперника, а их, как я уже говорил- предостаточно. Даже, если вспомнить забитые мячи Барсой, то они, во многом похожи, однотипные, которые, такой мудрый тренер как Анчи- обязан был читать и видоизменить игру Реала.
В Примере, тоже, еще ничего не известно, многое будет меняться -как в одну, так и другую стороны... Левандовски не молодеет, а успех и кураж Ямаля, как молодого и еще не полностью оперившегося игрока- тоже существенные факторы, могущие, так или иначе повлиять на игру Барселоны в целом... Да, на сегодня, игра Барсы производит приятное впечатление, плюс, конечно- немецкий порядок Флика, со свойственной ему организацией. Но, в большой успех Барселоны, а именно в победу в ЛЧ, я не верю. Также, как я не верил в победу Наполи, после триумфального, победного и многообещающего сезона...
Всегда- с нескрываемым Уважением к Вам, Дорогой Саркис!!!
А вот я, совсем не уверен, что Барса может претендовать на победу в ЛЧ. Футбол Флика не выглядит монолитом железобетонным, в нем немало изъянов- особенно в обороне... Победа Барсы над Реалом- чисто тренерское поражение Анчелотти, который не увидел, не разобрался в слабостях соперника, а их, как я уже говорил- предостаточно. Даже, если вспомнить забитые мячи Барсой, то они, во многом похожи, однотипные, которые, такой мудрый тренер как Анчи- обязан был читать и видоизменить игру Реала.
В Примере, тоже, еще ничего не известно, многое будет меняться -как в одну, так и другую стороны... Левандовски не молодеет, а успех и кураж Ямаля, как молодого и еще не полностью оперившегося игрока- тоже существенные факторы, могущие, так или иначе повлиять на игру Барселоны в целом... Да, на сегодня, игра Барсы производит приятное впечатление, плюс, конечно- немецкий порядок Флика, со свойственной ему организацией. Но, в большой успех Барселоны, а именно в победу в ЛЧ, я не верю. Также, как я не верил в победу Наполи, после триумфального, победного и многообещающего сезона...
Всегда- с нескрываемым Уважением к Вам, Дорогой Саркис!!!