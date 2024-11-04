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«Интер» одолел «Венецию» в игре чемпионата Италии

сегодня, 00:44
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Интер» обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А (1:0).

Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 65-й минуте.

«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии (24 очка). «Венеция» идёт 18-й (8 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:01
В данном матче вмешались футбольные вурдалаки поднебесной канцелярии - я загнул четыре пальца по штангам и перекладинам, не хотел круглый залетать в сетку Венеции. Это первое.
Второе, на мой дилетантский взор, Тюрам много допустил брака - скорость прекрасная, но много эпизодов когда протащив пол поля мяч, он тормозит и не знает, что делать? И... пять шесть метров ведет в обратную сторону, а тем временем венецианцы толпой прибывают на перрон своей штрафной...
Просматривалась игра Интера на Маркуса и в попытках "навесов" на его штангу, но наряду с несколькими впечатляющими "замыканиями" были допущены и откровенные ляпы...
Можно конечно сослаться на великолепную игру дяди с бородой... Бывший капитан венецианцев просто "схавал" негритенка и лишь конкретное вмешательство Марии остановило глумление бледнолицего над Маркусом.
В общем эффективность его действий под вопросом...
Безусловно необходимо отметить игру обеих вратарей, кто кто, а они отработали свой кусок хлеба.
Можно ещё упомянуть выстрел Мхитаряна по "воробьям" метров с пяти - шести....
В общем для меня было удивление - как с такой игрой Интер волочится в тройке лучших....
Если бы не Машка судья... Считай потерял полтора часа.
f44hftrqgs9v
f44hftrqgs9v
сегодня в 08:24
Лутаро опять выручил,победа не убедительная
adekvat
adekvat
сегодня в 08:02
Еле еле кое как, но три очка добыли.
svhum93x47t7
svhum93x47t7
сегодня в 08:02
Сложно далась эта победа. Похоже неожиданные результаты с участием Интера не за горами.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:55
Не было убедительной победы, но самое главное добыли три очка!
pcqzxmzfv7mx
pcqzxmzfv7mx
сегодня в 07:06
Как-то не особо убедительно победил Интер
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:19
Почему Интер так мало забивает?
shlomo
shlomo
сегодня в 06:08
Как то скромно сыграл Интер с аутсайдером.... но три очка есть.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:02
В следующем туре с Наполи в случае победы поменяются с ним местами.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:44
Симпатичная команда Венеция. Жаль, снова вылетит.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 05:34
Скромно, но три балла в кармане. Всех с победой!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:49
Отличный матч.. 👍
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