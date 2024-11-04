«Интер» одолел «Венецию» в игре чемпионата Италии

«Интер» обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А (1:0).
Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 65-й минуте.
«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии (24 очка). «Венеция» идёт 18-й (8 баллов).
«Интер» обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А (1:0).
Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 65-й минуте.
«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии (24 очка). «Венеция» идёт 18-й (8 баллов).
Второе, на мой дилетантский взор, Тюрам много допустил брака - скорость прекрасная, но много эпизодов когда протащив пол поля мяч, он тормозит и не знает, что делать? И... пять шесть метров ведет в обратную сторону, а тем временем венецианцы толпой прибывают на перрон своей штрафной...
Просматривалась игра Интера на Маркуса и в попытках "навесов" на его штангу, но наряду с несколькими впечатляющими "замыканиями" были допущены и откровенные ляпы...
Можно конечно сослаться на великолепную игру дяди с бородой... Бывший капитан венецианцев просто "схавал" негритенка и лишь конкретное вмешательство Марии остановило глумление бледнолицего над Маркусом.
В общем эффективность его действий под вопросом...
Безусловно необходимо отметить игру обеих вратарей, кто кто, а они отработали свой кусок хлеба.
Можно ещё упомянуть выстрел Мхитаряна по "воробьям" метров с пяти - шести....
В общем для меня было удивление - как с такой игрой Интер волочится в тройке лучших....
Если бы не Машка судья... Считай потерял полтора часа.
Второе, на мой дилетантский взор, Тюрам много допустил брака - скорость прекрасная, но много эпизодов когда протащив пол поля мяч, он тормозит и не знает, что делать? И... пять шесть метров ведет в обратную сторону, а тем временем венецианцы толпой прибывают на перрон своей штрафной...
Просматривалась игра Интера на Маркуса и в попытках "навесов" на его штангу, но наряду с несколькими впечатляющими "замыканиями" были допущены и откровенные ляпы...
Можно конечно сослаться на великолепную игру дяди с бородой... Бывший капитан венецианцев просто "схавал" негритенка и лишь конкретное вмешательство Марии остановило глумление бледнолицего над Маркусом.
В общем эффективность его действий под вопросом...
Безусловно необходимо отметить игру обеих вратарей, кто кто, а они отработали свой кусок хлеба.
Можно ещё упомянуть выстрел Мхитаряна по "воробьям" метров с пяти - шести....
В общем для меня было удивление - как с такой игрой Интер волочится в тройке лучших....
Если бы не Машка судья... Считай потерял полтора часа.