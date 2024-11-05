«Динамо» попросило не вызывать Лунёва на матчи сборной России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал источнику о том, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв не примет участия в ноябрьском сборе национальной команды.
Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в ПСЖ, Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И ещё «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунёва на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвёртого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим.
По поводу того, кто сутками живет на Соккере. Ну так вот, ты доживи до моих лет, да отработай, столько, сколько работал я в своей жизни, а потом будешь возмущаться. Что касается КП, то я, точно не играю ради призов, поскольку в силу моего географического положения призы не получаю и в них не нуждаюсь, a недавно- стал одним из спонсоров детского футбольного турнира в России. Что касается "поэтов", то мне без разницы, кого ты имел ввиду, но скажу так: поэтом себя не считаю, но пишу, и с удовольствием, то, что помню, и что знаю, а помню, и знаю- немало, дай БОГ каждому. И уж поверь, не плохо разбираюсь в футболе...
По поводу того, кто сутками живет на Соккере. Ну так вот, ты доживи до моих лет, да отработай, столько, сколько работал я в своей жизни, а потом будешь возмущаться. Что касается КП, то я, точно не играю ради призов, поскольку в силу моего географического положения призы не получаю и в них не нуждаюсь, a недавно- стал одним из спонсоров детского футбольного турнира в России. Что касается "поэтов", то мне без разницы, кого ты имел ввиду, но скажу так: поэтом себя не считаю, но пишу, и с удовольствием, то, что помню, и что знаю, а помню, и знаю- немало, дай БОГ каждому. И уж поверь, не плохо разбираюсь в футболе...
А я давно предлагал разделить конкурс на две группы.
Первая группа поэтов (в хорошем смысле этого слова), а второй для всех остальных.
Тут кто то говорит о здоровой конкурентной борьбе?
А откуда она может появиться если кто то здесь живёт сутками, а кто то заходит после работы и в выходные дни когда время есть?
То есть вы предлагаете сайту сделать конкурс только для избранных, а всех нормальных пользователей послать куда подальше?
И давайте признайтесь сами себе, что вся ваша активность только ради очков.
Хотите реально конкурентной борьбы, то требуйте единоразового начисления очков за месяц, единого для всех и реальных коэффициентов на ставки.
А то получается как всегда, хотят и рыбку съесть и ноги не намочить.
Кстати прошу заметить, что много активных участников покидали сайт именно по причине недовольства конкурсом, а мы простые участники никогда не угрожали уходом, да и в конкурсе участвуем для удовольствия.
Так может хватит прикрываться "активностью"? И называть всё своими именами!!!
А я давно предлагал разделить конкурс на две группы.
Первая группа поэтов (в хорошем смысле этого слова), а второй для всех остальных.
Тут кто то говорит о здоровой конкурентной борьбе?
А откуда она может появиться если кто то здесь живёт сутками, а кто то заходит после работы и в выходные дни когда время есть?
То есть вы предлагаете сайту сделать конкурс только для избранных, а всех нормальных пользователей послать куда подальше?
И давайте признайтесь сами себе, что вся ваша активность только ради очков.
Хотите реально конкурентной борьбы, то требуйте единоразового начисления очков за месяц, единого для всех и реальных коэффициентов на ставки.
А то получается как всегда, хотят и рыбку съесть и ноги не намочить.
Кстати прошу заметить, что много активных участников покидали сайт именно по причине недовольства конкурсом, а мы простые участники никогда не угрожали уходом, да и в конкурсе участвуем для удовольствия.
Так может хватит прикрываться "активностью"? И называть всё своими именами!!!