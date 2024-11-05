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«Динамо» попросило не вызывать Лунёва на матчи сборной России в ноябре

вчера, 16:15

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал источнику о том, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв не примет участия в ноябрьском сборе национальной команды.

Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в ПСЖ, Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И ещё «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунёва на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвёртого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:28, ред.
байкал!

По поводу того, кто сутками живет на Соккере. Ну так вот, ты доживи до моих лет, да отработай, столько, сколько работал я в своей жизни, а потом будешь возмущаться. Что касается КП, то я, точно не играю ради призов, поскольку в силу моего географического положения призы не получаю и в них не нуждаюсь, a недавно- стал одним из спонсоров детского футбольного турнира в России. Что касается "поэтов", то мне без разницы, кого ты имел ввиду, но скажу так: поэтом себя не считаю, но пишу, и с удовольствием, то, что помню, и что знаю, а помню, и знаю- немало, дай БОГ каждому. И уж поверь, не плохо разбираюсь в футболе...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:22
Давно не было на соккере недовольных конкурсом, ещё со времён больших атак клонов.
А я давно предлагал разделить конкурс на две группы.
Первая группа поэтов (в хорошем смысле этого слова), а второй для всех остальных.
Тут кто то говорит о здоровой конкурентной борьбе?
А откуда она может появиться если кто то здесь живёт сутками, а кто то заходит после работы и в выходные дни когда время есть?
То есть вы предлагаете сайту сделать конкурс только для избранных, а всех нормальных пользователей послать куда подальше?
И давайте признайтесь сами себе, что вся ваша активность только ради очков.
Хотите реально конкурентной борьбы, то требуйте единоразового начисления очков за месяц, единого для всех и реальных коэффициентов на ставки.

А то получается как всегда, хотят и рыбку съесть и ноги не намочить.
Кстати прошу заметить, что много активных участников покидали сайт именно по причине недовольства конкурсом, а мы простые участники никогда не угрожали уходом, да и в конкурсе участвуем для удовольствия.
Так может хватит прикрываться "активностью"? И называть всё своими именами!!!
112910415
112910415
вчера в 17:13
не престижное это дело
lotsman
lotsman
вчера в 17:06
В сборной хватает игроков и бе Лунёва. Матчи тренировочные, не обязующие, пусть поиграют те, кто всё время в запасе.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:03
Лунёву в Сборной не место. В отсутствии Сафонова наш пост номер один должен охранять и оборонять Станислав Агкацев.
alexamit
alexamit ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31
И Слава Богу!Нужно быть круглыми идиотами чтобы собирать Сборнаяю,которая нигде не играет.
Capral
Capral
вчера в 16:24
Вот так, потихоньку, вообще, никто и не приедет...
yws8kacer5zj
yws8kacer5zj
вчера в 16:18
Чтобы ему там не задавали глупых вопросов видимо
Гость
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