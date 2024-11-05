«Динамо» попросило не вызывать Лунёва на матчи сборной России в ноябре

Тренер вратарей сборной России рассказал источнику о том, что голкипер московского «Динамо» не примет участия в ноябрьском сборе национальной команды.

Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в ПСЖ , Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И ещё «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунёва на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвёртого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим.