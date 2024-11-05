Сафонов пропустит ноябрьский сбор национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил источнику, что Матвей Сафонов не прибудет в расположение команды на ноябрьский сбор.
Матвея не будет на ноябрьском сборе.
В этом месяце национальная команда сыграет с Брунеем 15 числа, а 19-го встретится с Сирией.
Говорят на этот матч сам султан Брунея прибудет. А у него самый большой гарем в мире около 160 особей. И он их всегда с собой возит. Чем не повод посетить матч. Как говорилось в рекламе " А если..., а вдруг!!"
Говорят на этот матч сам султан Брунея прибудет. А у него самый большой гарем в мире около 160 особей. И он их всегда с собой возит. Чем не повод посетить матч. Как говорилось в рекламе " А если..., а вдруг!!"