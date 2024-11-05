Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Сафонов пропустит ноябрьский сбор национальной команды

вчера, 14:43

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил источнику, что Матвей Сафонов не прибудет в расположение команды на ноябрьский сбор.

Матвея не будет на ноябрьском сборе.

В этом месяце национальная команда сыграет с Брунеем 15 числа, а 19-го встретится с Сирией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026
01 ноября
В Ассоциации футбола Брунея рассказали о составе команды на игру с Россией
01 ноября
В «Барселоне» опасаются, что клуб не сможет зарегистрировать Ольмо в январе
31 октября
В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие только профессионалы
31 октября
Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов
31 октября
Бруней отправит на матч с Россией вторую команду
31 октября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:52
Карпин запомнил и записал, вот снимут санкции, потом он всё припомнит)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:02
Ещё раз призываю тех, кто любит футбол и уважает СЕБЯ, проигнорировать матч со сб. Брунея. Пусть трибуны будут пустыми, а на них можно будет увидеть лишь членов РФС в полном составе. Не в тёплых помещениях над трибунами, где мухи не кусают, а на свежем воздухе ( кстати, очень полезно для здоровья ). И пусть этот вселенский позор увидят во всем футбольном мире.
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Без Матвея сыграют с Брунеем. Матвею надо завоёвывать место основного вратаря команды ПСЖ.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:30
А что, похож!!!!!!!)))))))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:22
М-да, загадал Мотя Карпину проблему, хоть Кафанова в ворота ставь...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:21
...только что Матвей позвонил, не могу у меня Неделя Парижской Моды...!!!
112910415
112910415
вчера в 17:28
будет в старости внукам рассказывать .
" Об одном жалею : с Брунеем не сыграл ! "
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:58
Всё логично, ему лучше остаться в клубе и бороться за своё место
Capral
Capral
вчера в 15:26
Анатолий Кандауров.

Да Вы что, серьезно?! Не знал!!! Вот это счастье!!! Уже, одно, гарем посмотреть- чего стоит!!! Это шанс!!! Думаю, планируется аншлаг...
d1metras
d1metras
вчера в 15:24
Все правильно,какой смысл ему лететь на эти недоразумения с Сирией и Брунеем? Тем более есть шанс стать основным в ПСЖ. Надеюсь у него все получится,удачи Моте!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
У Матфея сейчас другие планы.... а тут не дай Бог травма какая нибудь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:19
CapralCapral
Говорят на этот матч сам султан Брунея прибудет. А у него самый большой гарем в мире около 160 особей. И он их всегда с собой возит. Чем не повод посетить матч. Как говорилось в рекламе " А если..., а вдруг!!"
Capral
Capral
вчера в 15:14
Конечно не приедет. Все мысли о ПСЖ, тем более, появился шанс стать основным вратарем команды. Сафонов сейчас максимально будет себя беречь- от лишних и ненужных травм. Я думаю, все, кто сейчас приглашен в сборную с удовольствием от неё отказались бы. Хотя, с другой стороны, когда еще будет такое счастье сыграть с Брунеем!!! Такое выпадает нечасто и только избранным...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Считают, что он N1, нужно искать его дублёра...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:45
На товарняки такие нет желания ехать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 