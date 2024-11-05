Сафонов пропустит ноябрьский сбор национальной команды

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вчера, 14:43

Тренер вратарей сборной России сообщил источнику, что не прибудет в расположение команды на ноябрьский сбор.

Матвея не будет на ноябрьском сборе.

В этом месяце национальная команда сыграет с Брунеем 15 числа, а 19-го встретится с Сирией.