Месси попал в заявку сборной Аргентины на ноябрьские матчи

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вчера, 21:28

Опубликована заявка сборной Аргентины на матчи с Парагваем (15 ноября) и Перу (20 ноября) в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

Вратари: («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес ( ПСВ ), Херонимо Рульи («Марсель»);

Защитники: Гонсало Монтиэль («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеццелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Неуэн Перес («Порту»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Энцо Барренечеа («Валенсия»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Лестер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Нико Пас («Комо»);

Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Валентин Кастельянос («Лацио»), («Интер Майами»).