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Месси попал в заявку сборной Аргентины на ноябрьские матчи

вчера, 21:28

Опубликована заявка сборной Аргентины на матчи с Парагваем (15 ноября) и Перу (20 ноября) в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Херонимо Рульи («Марсель»);

Защитники: Гонсало Монтиэль («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеццелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Неуэн Перес («Порту»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Энцо Барренечеа («Валенсия»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Лестер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Нико Пас («Комо»);

Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Валентин Кастельянос («Лацио»), Лионель Месси («Интер Майами»).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:14
Вызов Месси в сборную - всего лишь символический жест уважения тренера к его мастерству. Лионель может и не сыграть, а просто приехать, поддержать своих товарищей и со спокойной душой вернуться в Майами. Тренер сборной не дурак и понимает, что для Месси важнее в данный момент.
tabbh3vvt59p
tabbh3vvt59p
сегодня в 09:56
Это уже серъёзно,если Аргентина без пенсионеров не может сыграть со слабыми соперниками!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:52
Удивлен, что Месси вызван. В Майами он нужнее. На игру с командой Миранчука он попадает, но следующую стадию, если выиграют, он пропустит. Аргентина уверенно лидирует в отборе, соперники не сложные, лучше бы в Майами остался. Хотя календарь в МЛС пока неизвестен, может сделают так, чтобы Месси успел везде сыграть.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 08:22
Тот момент, когда пенсионер не лишний, а реально усиливает состав)
Впрочем, сборной Португалии это чувство не понять ))
Брулин
Брулин
вчера в 22:59
Месси надо в первую очередь Майами в 1/4 вывести иначе кабзда
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:38
Могли думаю и без него справиться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:16
Правильное решение,Месси должен играть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:27
Гарначо можно было отцепить от сборной.
есть Эчеверри и Мастантуоно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:26
Соперники слабенькие, можно и полурезервом играть)
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