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РПЛ назвала кандидатов на звание автора лучшего гола октября

вчера, 13:21

Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола по итогам октября.

В список кандидатов вошли:

Ильнур Альшин («Факел» — «Динамо» Махачкала)

Аббосбек Файзуллаев («Динамо» Москва — ЦСКА)

Андрей Мостовой («Акрон» — «Зенит»)

Владимир Хубулов («Динамо» Махачкала — «Акрон»)

Лечи Садулаев («Ростов» — «Ахмат»)

Зелимхан Бакаев («Химки» — «Динамо» Москва)

Алексей Батраков («Зенит» — «Локомотив»)

Джон Кордоба («Крылья Советов» — «Краснодар»)

Видео всех голов можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Реакция в офисе Зенита (глазами многих местных "экспертов") на эту новость:
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:34
Уважаемый, не правда ли, что наш разговор стал напоминать общение слепого с глухим.
Теперь напишите чего-нибудь и мы на сегодня закончим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Видел из перечисленных только один гол...
Андрея Мостового...
Пусть он и будет лучшим...
Зачем время тратить....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:12
Наука, занимающая трактовкой смысла слов по иному называется. Рассказать?
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Приношу глубокие извинения, что оторвал Вас от изучения арифметики...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:32
Смею напомнить смысл слова повтор, в отличие от слова показ. Первый идет показ, а потом повтор. Так вот повторов было или 2, или 3. а 4-х не было вообще. Русский язык могучий и небрежностей не терпит.
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:02, ред.
Не поленился и пересмотрел еще раз по сноске "посмотреть здесь".
Вы будете удивлены, но каждый гол повторяли не меньше 3 раз, а четырех повторов удостаивались голы Мостового, Хабулова и Кордобы. Советую беречь здоровье и лишний раз не накручивать себя.
Ну, а что касается гола, я согласен - Кордоба забил наикрасивейший мяч...
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:38
Мне понравилась сама ситуация.) Мойзес постоянно мешал ему, провоцировал........... Наконец Бонгонде это надоело, он обошёл Мойзеса пробил и забил.)
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
...спасибо бро, тогда скажу - Левандовски 2-ой гол в ворота Реала,
возраст,движение,пластика,точность,головой,ровно в уголочек,браво
Роби...!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:21
Лично мне понравились голы Хубулова и Бакаева. Удары не на удачу, а на мастерство. Кордоба забил хороший гол, но там есть доля удачи. Если оценивать чисто красоту, на первое место я бы выбрал Хубулова. Из-за пределов штрафной, крученый в дальнюю девятку. Причем не просто закручивал мяч, а дал ему такую траекторию, что он еще и сверху вниз влетел в ворота, перекинув вратаря. Там было без шансов вытащить такой удар
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:19, ред.
Ну я к тому что в ноябре тоже будут выбирать, глядишь гол Бонгонды попадёт в номинанты. Он ещё хорош тем что это редкое вообще в масштабах вселенной событие, как большой взрыв, гол Бонгонды, нам посчастливилось жить в такое время когда Бонгонда наконец забил. Я лично буду внукам рассказывать какой я счастливчик стал свидетелем гола Бонгонды в прямом эфире Матч ТВ, жизнь прожита не зря)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Ноябрьский, но он мне просто понравился по своему исполнению. А в октябре гол Кордобы красивый. Можно конечно сказать гол на удачу, но исполнен профессионально и красиво.
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:43
Это уже ноябрь
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:42
Хубулов круто положил, напомнило гол Промеса в ворота ЦСКА в прошлом сезоне. А гол Факела вообще не понял что в топе делает, обычный гол с рикошетом ничего особенного, таких сейчас сотни.
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:09
Выбирать будет большинство.
shlomo
shlomo
вчера в 14:53
А кто будет выбирать.... у каждого свои вкусы на забитые голы.
drug01
drug01
вчера в 14:21
Голов много и все достойные!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:01
Внимательно посмотрел все голы претендентов. Без вариантов и вне конкуренции гол Кордобы. Неприятно удивило только то, что все голы были показаны в однократном повторе ( гол+ повтор), кроме гола....... игрока Зенита Мостового 4 раза показали ( гол + 3 повтора). Мелочь, а все равно противно.
lotsman
lotsman
вчера в 13:46
Ещё мне понравился гол Бонгонды в матче ЦСКА - Спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46
Вообще без разницы. Побольше красивых голов, а кто не важно.
Capral
Capral
вчера в 13:42
Мне больше понравился гол Кордобы. Я не сторонник дальних ударов, поскольку, считаю такие мячи в большей степени случайными, при ошибках вратарей. Но гол Кордобы не просто дальний удар, это зрячий гол, мяч, большого мастера!!! Причем, зрячий, не в прямом смысле, ведь Кордоба не смотрел на вратаря соперника, но зрячий, в плане задумки и мгновенно оцененной ситуации. Не часто, даже в европейском футболе увидишь такие мячи, а в российском футболе, подобное- точно в диковинку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Мне всё равно кого выберут. Лишь бы честно всё было...
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