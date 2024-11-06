РПЛ назвала кандидатов на звание автора лучшего гола октября

Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола по итогам октября.
В список кандидатов вошли:
Ильнур Альшин («Факел» — «Динамо» Махачкала)
Аббосбек Файзуллаев («Динамо» Москва — ЦСКА)
Андрей Мостовой («Акрон» — «Зенит»)
Владимир Хубулов («Динамо» Махачкала — «Акрон»)
Лечи Садулаев («Ростов» — «Ахмат»)
Зелимхан Бакаев («Химки» — «Динамо» Москва)
Алексей Батраков («Зенит» — «Локомотив»)
Джон Кордоба («Крылья Советов» — «Краснодар»)
Видео всех голов можно посмотреть здесь.