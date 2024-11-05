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Миранчук о карьере: «В Англию не поеду! Никогда не было такого желания»

вчера, 15:55

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью источнику ответил на вопрос, может ли он представить себе возможность перехода в чемпионат Англии, как ранее сделал Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 млн долларов.

Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте — около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет — возраст для футбола хороший. Проведём время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:31
Миранчуку до Канчельскиса- как пешком до Англии...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
...раз в сто лет, кто то нет - нет да и прорвётся...!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:27
И правильно, пускай там в Манчестере, да в Лондоне мечтают!
112910415
112910415
вчера в 17:18
и не позовут, и не потянешь ...
8sw86duhncba
8sw86duhncba
вчера в 17:02
Его туда никто и не зовёт, домой на край вернётся
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:34
А кому ты там нужен !?!)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:30
В АПЛ российского футболиста еще долго не позовут.
Capral
Capral
вчера в 16:19
Популизм и дешевый патриотизм.
Любой нормальный игрок, в любом возрасте мечтает попробовать себя в лучшей лиге мира. Но Миранчуку, по ходу, больше нравится сумку носить за Месси, чем помечтать об английском футболе, куда, к слову сказать, его еще никто и не зовёт...
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 16:11
Какая Англия, он в Италии на лавке сидел.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:03
А вообще позовут ли в Англию?)) что-то сомневаюсь
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:58
У тебя Алексей и здоровья не хватит на АПЛ!
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