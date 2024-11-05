Миранчук о карьере: «В Англию не поеду! Никогда не было такого желания»

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вчера, 15:55

Полузащитник «Атланты Юнайтед» в интервью источнику ответил на вопрос, может ли он представить себе возможность перехода в чемпионат Англии, как ранее сделал Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 млн долларов.