Миранчук о карьере: «В Англию не поеду! Никогда не было такого желания»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью источнику ответил на вопрос, может ли он представить себе возможность перехода в чемпионат Англии, как ранее сделал Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 млн долларов.
Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте — около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет — возраст для футбола хороший. Проведём время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.
Любой нормальный игрок, в любом возрасте мечтает попробовать себя в лучшей лиге мира. Но Миранчуку, по ходу, больше нравится сумку носить за Месси, чем помечтать об английском футболе, куда, к слову сказать, его еще никто и не зовёт...
Любой нормальный игрок, в любом возрасте мечтает попробовать себя в лучшей лиге мира. Но Миранчуку, по ходу, больше нравится сумку носить за Месси, чем помечтать об английском футболе, куда, к слову сказать, его еще никто и не зовёт...