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Миранчук — об уровне МЛС: «Думал, что будет проще»

вчера, 11:40

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью источнику высказался об уровне МЛС.

Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще, больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они агрессивные, неуступчивые. Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны» и, наверное, так и задумывалось, они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:08
Ну и что, что половина Барселоны в Майами? Все старперы, общий возраст которых больше СТА лет!!! Конечно, как можно оценивать качество лиги, если в ней- все бегут в атаку и никто не смотрит назад... Типичный дворовой футбол, который мало чем отличается от ПЛ России. И что так понравилось Миранчуку? Поднёс сумку Месси до автобуса и сразу МЛС показалась за счастье и лучшей лигой мира? Типичное шоу, балаган для популяризации европейского футбола в США. Не вижу большой радости в американском пенсионном фонде.
2kgzu8tn5tyc
2kgzu8tn5tyc
вчера в 12:54
Дворовая лига, Месси встретил и засомневался
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:53
Да нет там никакого уровня, МЛС чисто финансовый проект. Может когда-нибудь потом...
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