Миранчук — об уровне МЛС: «Думал, что будет проще»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» в интервью источнику высказался об уровне МЛС .

Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще, больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они агрессивные, неуступчивые. Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны» и, наверное, так и задумывалось, они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой.