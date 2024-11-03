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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2024/2025

Луис Энрике: «Я хочу, чтобы Сафонов был подготовлен так же, как Доннарумма»

вчера, 09:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил российского вратаря Матвея Сафонова за его игру в матче 10‑го тура чемпионата Франции против «Ланса».

Я хочу, чтобы Сафонов был так же подготовлен, как Джанлуиджи (Доннарумма) или Арнау (Тенас), чтобы играть в любое время. Это относится как к голкиперам, так и к игрокам на всех других позициях. Я работаю над этим каждый день. Иногда мне это удается, иногда нет. И я считаю, что Сафонов помог нам создать определенное преимущество, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Превосходство возникает, когда противник оказывает сильное давление на противоположной половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, это позволяет сделать так, чтобы на поле был свободный игрок. В большинстве случаев мы находили решения, это превращалось в возможность забить. Сафонов не допустил ошибок. Я считаю, что, несмотря на сложности, мы провели очень хороший матч. Он лучше играет ногами, чем Доннарумма? Я этого не говорил.

Встреча на «Парк де Пренс» завершилась со счетом 1:0. Сафонов отыграл полный матч, появившись на поле впервые с 27 сентября.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:13
))) Расскажи про "лигу фермеров" Атлетам..., после матча с Лиллем.
112910415
112910415
вчера в 16:50
забрезжили, однако, шансы !
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:54
...грибков,разве что на обед Донне,ну что Я говорю, прости Господи,пущай Сафа сам доказывает,что лучший!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:10
Не будет Мотя основным не под каким соусом к сожалению
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
В лиге фермеров парижане могут и без вратаря играть вовсе))
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 09:57
Очень рад за него! Молодец. За треть сезона уже 4 матча в Лиге1 и ЛЧ, и всего 2 пропущенных гола. Отлично, учитывая что для клуба он явно второй номер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:37
Даже если Сафонов будет готов лучше, чем Доннарумма, Луис Энрике не посмеет посадить на лавку итальянского голкипера. Он и Усмана Дембеле подвернул наказанию лишь с разрешения или по указанию хозяина клуба.
9t33vs29ucgz
9t33vs29ucgz
вчера в 09:28
Матвей готов на 100 процентов,чаще нужно доверять
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