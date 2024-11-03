Луис Энрике: «Я хочу, чтобы Сафонов был подготовлен так же, как Доннарумма»

Главный тренер « ПСЖ » похвалил российского вратаря за его игру в матче 10‑го тура чемпионата Франции против «Ланса».

Я хочу, чтобы Сафонов был так же подготовлен, как Джанлуиджи (Доннарумма) или Арнау (Тенас), чтобы играть в любое время. Это относится как к голкиперам, так и к игрокам на всех других позициях. Я работаю над этим каждый день. Иногда мне это удается, иногда нет. И я считаю, что Сафонов помог нам создать определенное преимущество, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Превосходство возникает, когда противник оказывает сильное давление на противоположной половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, это позволяет сделать так, чтобы на поле был свободный игрок. В большинстве случаев мы находили решения, это превращалось в возможность забить. Сафонов не допустил ошибок. Я считаю, что, несмотря на сложности, мы провели очень хороший матч. Он лучше играет ногами, чем Доннарумма? Я этого не говорил.