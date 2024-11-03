Сафонов впечатлил Энрике и может выйти с «Атлетико» в стартовом составе

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вчера, 15:34

Российский вратарь ПСЖ может выйти в стартовом составе парижской команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится 6 ноября.

По информации источника, главный тренер французского гранда остался доволен игрой Сафонова во встрече 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:0). Также подчёркивается, что испанский специалист уже несколько недель думает о смене иерархии вратарей в команде.