Сафонов впечатлил Энрике и может выйти с «Атлетико» в стартовом составе

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе парижской команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится 6 ноября.
По информации источника, главный тренер французского гранда Луис Энрике остался доволен игрой Сафонова во встрече 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:0). Также подчёркивается, что испанский специалист уже несколько недель думает о смене иерархии вратарей в команде.
надо уверенно забрать первый номер в ПСЖ
надо уверенно забрать первый номер в ПСЖ