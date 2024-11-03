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Сафонов впечатлил Энрике и может выйти с «Атлетико» в стартовом составе

вчера, 15:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико06.11.2024 в 22:00 Не начался

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе парижской команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится 6 ноября.

По информации источника, главный тренер французского гранда Луис Энрике остался доволен игрой Сафонова во встрече 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:0). Также подчёркивается, что испанский специалист уже несколько недель думает о смене иерархии вратарей в команде.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:39
"Несколько недель думает о смене" /вратаря/. Интересно, кого же тренер посвятил в свои думы, что об этом стало известно. Я убеждён, что никакой тренер, никакой команды ( тем более ПСЖ ) не будет посвящать в свои замыслы кого бы то ни было. Если только не проговорится во сне, а его дражайшая половина расскажет об этом ближайшей подружке.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:02
Надо не притираться, а завоёвывать место в старте.) А то притрётся к скамейке, и не оторвать будет.)
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:53
Он же пришёл не из сборной Испании или Бельгии. Нужно время для притирки.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:09
Ну всё, считай дело в шляпе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:21
Москва не сразу строилась.
lotsman
lotsman
вчера в 17:01
Никак Матвей не может закрепиться в стартовом составе. Может выйти, а может и нет. Шаткое пока положение.
112910415
112910415
вчера в 16:34
а что, а вдруг ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:09
Заслуженная похвала от тренера. Сафонов показал достойную игру против Ланса. Скоро сдвинет Доннарумму в старте. Прогресс очевиден.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:04
Пожелаем удачи в играх Матвею...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:55
это шанс Матвея.
надо уверенно забрать первый номер в ПСЖ
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:54
Сафонову сейчас не нужно обращать внимание на всю эту возню вокруг себя. Он должен просто усерднее тренироваться и внимательно играть. Ему стоит быть очень осторожным в высказываниях, особенно насчёт честной конкуренции.
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