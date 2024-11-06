Дзюба хотел бы, чтобы его вызвали в сборную России

Нападающий «Акрона» рассказал источнику, что хотел бы ещё сыграть за сборную России.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.

О том, поедет ли на матч с Брунеем, если вызовут

Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поёт и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной.