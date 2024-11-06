Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дзюба хотел бы, чтобы его вызвали в сборную России

вчера, 12:29

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал источнику, что хотел бы ещё сыграть за сборную России.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.

О том, поедет ли на матч с Брунеем, если вызовут

Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поёт и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМесси попал в заявку сборной Аргентины на ноябрьские матчи
05 ноября
«Динамо» попросило не вызывать Лунёва на матчи сборной России в ноябре
05 ноября
Сафонов пропустит ноябрьский сбор национальной команды
05 ноября
ОфициальноОбъявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026
01 ноября
Хайкин имеет шансы войти в состав сборной Норвегии
01 ноября
В Ассоциации футбола Брунея рассказали о составе команды на игру с Россией
01 ноября
Сортировать
Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 20:04
"Старый" уже
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:26
Зачем он сборной?
Борис2876
Борис2876
вчера в 16:00
Все дело в том, интересны ли хотелки Дзюбы Карпину.
Сп62
Сп62
вчера в 15:12
Сейчас на матчи сборной можно кого угодно приглашать. Ни кто не пострадает
ft3wuk7n3tum
ft3wuk7n3tum
вчера в 15:01
С Брунеем все хотят сыграть. Большие шансы отличиться на поле.
xw5k9kejzrtd
xw5k9kejzrtd
вчера в 14:06
На матч с Бурундией можно, для поправки статистики
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:15
Не иначе как новый ролик снял и хочет в узком кругу показать. Когда же он наконец угомонится?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:10, ред.
Карпин, теперь твоя очередь говорить... Как насчёт вызова Дзюбы. Его неплохо бы пригласить, чтобы мог официально завершить карьеру в сборной. Валера, ты в главную команду страны таких персонажей вызывал... Кстати, сборная России по футболу не твоя частная лавочка.
112910415
112910415
вчера в 13:00
Карпин !
Мечты не сбываются !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:57
Надо соблюсти ещё , одно небольшое условие , что бы Валера захотел...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:48
Наша сборная не может себе позволить Короля Жезлов так как более-менее нормальных сборных в противниках не предвидится.
Вещий
Вещий
вчера в 12:41
Ну УсЁ .... если Артема вызовут, да еще и выпустят на поле то Будет КАПЕЦ Брунею.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:31
Этому лишь бы заковырять Брунеям
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 