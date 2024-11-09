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Защитник «Реала» Милитао получил разрыв крестообразной связки

вчера, 20:16

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни футболист перенесёт операцию.

Игрок получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной».

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:08
Кстати,говорят что вернут Рамоса,причем готов играть бесплатно.
Очень надеюсь что это состоится.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:05
Это уже превращается в «дело врачей-вредителей»,Пинтус использует методы времен юрского периода,пора заменить мед штаб.
Hamman
Hamman
сегодня в 02:16
ХЗ конечно, но может с молодёжки защитников пока подтянуть? Здоровья у них поболее будет.
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Да что же такое и опять потери в защите
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:25
Он уже не жилец
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:53
Однозначно здоровья Эдеру. Самая коварная травма, очень долгое восстановление, да и не всякий может после такой травмы вернуться на прежний уровень. И по собственному опыту скажу, ужасно болезненная.
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:45
Не сайт а сплошная реклама. На других сайтах такой фигни нет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:38
Скорейшего выздоровления.
Очень распространённая травма сейчас.. много игроков вылетают надолго.
Матчей слишком много, соответственно и нагрузки на игроков много выпадет
112910415
112910415
вчера в 21:21
только руками развести остаётся ... опять !
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:07
Это очень плохо!Здоровья и терпения ему!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
Кресты всё чаще... Чем плотнее календарь...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:50
Жесть конечно…скорейшего восстановления!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:43
Уже второй раз подряд вроде у него кресты. Жаль игрока, будет очень тяжело ему вернуться в футбол. А у Реала опять образуется дыра в обороне. Они жмотились летом и никого не купили, хотя нехватка защитников в команде была очевидна, теперь это им аукнется.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:41
За 15 месяцев Милитао порвал кресты на обеих коленях, а в этот раз еще и повредил как наружный, так и внутренний мениск. Всегда хочется быть оптимистом, но это очень похоже на приговор топ-карьере. И просто представьте, каково ему сейчас психологически.....
Здоровья Эдеру, надеюсь еще погоняет мяч на топ уровне
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:35
Худшая осень для Реала.
Здоровья и полноценного восстановления!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:34
Это минимум до конца сезона выбыл...
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 20:25
Вот пускай пускай лягушонка в защиту переводят. Он сам же говорил что ему всё равно на какой позиции играть.
drug01
drug01
вчера в 20:20
Это очень сложная операция, здоровья и удачного лечения!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:18
Жесть. Относительно недавно же лечился долго и вот опять
Гость
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