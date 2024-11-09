Защитник «Реала» Милитао получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни футболист перенесёт операцию.
Игрок получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной».
Защитник «Реала» Эдер Милитао получил разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни футболист перенесёт операцию.
Игрок получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной».
Здоровья Эдеру, надеюсь еще погоняет мяч на топ уровне
Здоровья Эдеру, надеюсь еще погоняет мяч на топ уровне