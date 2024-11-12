Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

В окружении Мбаппе подтвердили наличие психологических проблем у игрока

вчера, 19:41

В окружении нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе опровергли слова главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама, ранее заявившего, что 25-летний футболист не был вызван в расположение национальной команды на грядущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.

Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию девушки. Также сообщалось, что игрок переживает из-за тяжёлого старта карьеры в «Королевском клубе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Родри: «Меня не задело, что Винисиуса не было на церемонии „Золотого мяча“»
Вчера, 17:18
Президент «Милана» считает свой клуб самым интернациональным в Италии
11 ноября
Месси: «Мы достигли некоторых целей, но хотели большего»
11 ноября
«Ошибочное решение каждого из нас». Сульшер — о возвращении Роналду в МЮ
11 ноября
Мареска: «Нужно быть сильным, Уэсли Фофана как раз таков»
11 ноября
Постекоглу назвал причину поражения «Тоттенхэма» в игре с «Ипсвичем»
10 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:54
не вынесла душа поэта ...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:51
Во бще то да во второй приход анчи все иксперды говорили, что это будет провал))) в сезон, когда из реала уходил рон и бабки, все говорили мадриду конец. Когдасити их втаптывал в газон, ведя по ходу ппотивостояния 5-3 за полчаса до финала, все говорили прошел фарт. Перес вечно псих, дурак, хам, выгоняет легенд, покупает стопитьсот суперфорвардов, тратит деньги впустую... А в итоге реал даже щас не производит того упадочного впечатления, которое на меея он произвел, будучи втоптанным в газон недведом и компанией больше 20лет назад. Этобыл второй сезон галактикос, но почему то казалось, что грядет чтото страшное для реала. А он дюжину дет похандрил, и опа, снова лч пошли, да еще чаще! Реал это команда антисемья , стая породистых королевских догов, которые не жалеют ни чужих, ни своих. Такая вот франкистская философия в лучшем смысле слова! И эта бесчеловечность влюбляет. В барсе бы мбаппе, бензему, анчи еще б сезона два целовали в опу за прошлые успехи в надежде оживить. А тут не то что второго, но и первый шанс не дают.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Майкл59ru (раскрыть)
сегодня в 00:39
Чуть не так - хамес все же года полтора основным был. А черепашка через месяц ой все, хочу в катар, оаэ, сша, китай
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:32
Есть медучреждения, где его, психического, вылечат, в Кащенко, например...
shur
shur
вчера в 23:01, ред.
...Я бы рискнул отдать все первые таймы Мбаппе слево на бровке,
второй за Вини ...! Прекрасно понимая что рывок и любое движение
на любимом краю гораздо эффективнее там, где ты как рыба в воде!!!
От игры к игре давит груз чела не на своём месте,какого это!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:26
Капец сменил работу и сразу психолог нужен..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:01, ред.
не говори так, Капрал))) может, завтра умрем, а может, еще лет 10 проживем...будет то что предначертано.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:20
А Вы знаете, в Германии, в немецкой медицине нет понятия физофрения. Есть только понятие депрессия, причем, это понятие не классифицируется. В СССР, психические заболевания считались, как правило наследственными, но не приобретенными, при этом- подразделялись на категории.

Но я не спорю. Вероятно, Вы правы и разбираетесь лучше меня в подобных вопросах.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:14
Паршивое у Килиана окружение, заложили с потрохами и бровью не повели. Ну такое окружение не только знает про психологические проблемы, оно их видимо и создаёт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:09
Психологические и психические проблемы - это разные степени ментальных проблем.

Такие проблемы со здоровьем могут иметь как наследственное так и приобретённое происхождение, также смешанное.

Расстройства личности и прочие психические проблемы могут не только прогрессировать, они могут оставаться на примерно одном уровне и становиться менее тяжёлыми.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
"Роналду нарцисс,это тоже психическая болезнь,Пепе психопат,Рамос одержимый бесами,Модрич аутист,Винисиус вообще больной на голову..."


...во-во, а Роналдо ...так тот вообще Зубастик !!
P.S. И..., так понимаю, про каннибализм Суареса тебе ничего неизвестно. Кьеллини в помощь.))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:57
Шейхи в ПСЖ перекрестились, представляю какие концерты он там закатывал, с Неймаром, Месси, и Кавани ругался, благо с Иброй не играл, а то получил бы пяткой в лоб, может вообще блаженным стал, вот что ранняя слава с людьми делает, боюсь представить если бы он ЧМ выиграл во второй раз и тот финал ЛЧ, Неймар Погба Икарди были бы самыми адекватными даже Балотелли
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
)) Это тебе Дешам сказал, что в Сборной Франции есть кто то, кто играет на позиции левого вингера лучше Мбаппе ? И кого же Дидье назвал ?
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:42
Ну естественно у него психологические проблемы. Думал придёт в Реал и станет вторым Роналдой. А в итоге постепенно превращается в Хамеса Родригеса. Дошло до того что Дешам даже в сборную его не зовёт, поняв наконец что без него сборная играет только лучше )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:34
Дружище, я столько не проживу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:32
Принимается.
В 2026 году..., будем живы, думаю наступит нечто подобное.
А может и ранее, судя по тому, с каким усердием Чефер пилит сук, на котором сидит.
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:28
Перес не колдун- он псих. А на счет того, кто переходит в Реал начинает болеть, этого, действительно я не знаю, как-то не интересовался...)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:26
Предлагаешь пари?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Ой, не зарекайся, Вить, не зарекайся...! ))
Всё идёт к тому, что Суперлига вскоре создаст свой - новый Канон лучшего мячикопинателя в мире. Ведь Франс Футбол и его награда (ЗМ) теряет свою ценность..., ну а лица его получающие, становятся предметом троллинга и ненависти, что, согласись, не может долго продолжаться.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:20
Большие деньги это всегда психологические проблемы!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 20:16
А что случилось?. 🤔.. Нос беспокоит или Швеция?.. 🤭
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:14
Не получит он ЗМ.)))
Реал, да, может выиграть ЛЧ и вполне возможно Примеру, учитывая то, какая еще сырая Барселона... А других соперников у Мадрида нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:12
Было бы странно, если бы после всех "приключений", которые произошли с ним за последний год, его психологическое состояние было нормальным. А вот каковы истинные причины этого, одному Килиану известно.
Однако, по тем матчам, которые он провёл за это время в "Реале", и которые лично мне пришлось посмотреть, я бы не сказал, что он стал играть хуже. Просто его партнёры настолько мощные, что поневоле в некоторые моменты игры приходится уходить в тень. В отличие от "ПСЖ", где он был примой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:10, ред.
)))))))))))
Когда Реал в очередной раз за сезон возьмёт ушастого, Ла Лигу и кубок КЧМ..., а Мбаппе получит свой заслуженный ЗМ..., я представлю все статьи и выдержки, где авторы со знанием дела ( !!!) хоронят Анчелотти и Ко под разными соусами и приправами.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:10
Где-то читал, что Мбаппе отправился в Париж к Хакими и они играют в видеоигры, пока сборная готовится к матчам ЛН. Страдает, бедняжка.
112910415
112910415
вчера в 20:09
лечиться-то не пробовал ?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:07
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:00, ред.
    Роналду нарцисс,это тоже психическая болезнь,Пепе психопат,Рамос одержимый бесами,Модрич аутист,Винисиус вообще больной на голову
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:59, ред.
    Пусть к нам приезжает! Посоветуем ему доктора)))
    Capral
    Capral
    вчера в 19:57
    Психологические проблемы, а если быть точным психические, просто так не появляются, это- заболевание, исключительно наследственное. Но надо быть специалистом, чтобы понимать, что у черных людей, все заболевания протекают не так, как у белых... Подобные болезни на ровном месте не бывают, они могут только прогрессировать. В случае с Мбаппе, как мне кажется, ему фиолетово на временные трудности в Реале. Он не из тех, кто сильно переживает за результат, также, как ему по барабану и на свою сборную. Есть такие люди, которым всё по боку.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     