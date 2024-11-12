В окружении Мбаппе подтвердили наличие психологических проблем у игрока

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вчера, 19:41

В окружении нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» опровергли слова главного тренера «трёхцветных» , ранее заявившего, что 25-летний футболист не был вызван в расположение национальной команды на грядущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.

Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами.