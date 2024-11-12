В окружении Мбаппе подтвердили наличие психологических проблем у игрока

В окружении нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе опровергли слова главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама, ранее заявившего, что 25-летний футболист не был вызван в расположение национальной команды на грядущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.
Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию девушки. Также сообщалось, что игрок переживает из-за тяжёлого старта карьеры в «Королевском клубе».