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Агент Фомина оценил шансы на переход игрока в европейский чемпионат

вчера, 16:46

Федерико Пасторелло, агент полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, оценил шансы на переход футболиста в европейский чемпионат.

Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:27
Уйдёт ли он в Европу?)) Глупый вопрос. Его что, ждут в Европе, а он раздумывает, идти или не идти?)
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r34h59j3xjfg
вчера в 17:49, ред.
Ну уж если даже своя собственная агентура в такое не верит и забрызгивая всех слюной не врёт в наглую, что едва успевает отбиваться от предложений Реала и Ливерпуля, то шансы на улов видимо примерно как у того мальчика, которому директор стадиона говорит "Здесь рыбы нет!"
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:44
Агент Фомина оценил шансы на переход игрока в европейский чемпионат
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393218/fomin-daniil-dinamo 13.11.2024

- Ну оценил, и оценил. Никаких шансов. Это работа агента. Ему суетиться надо. Иначе бабки капать на счёт перестанут.
- Ну а нам-то это всё, на фига?
112910415
112910415
вчера в 17:30
редкостно честный агент !
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:21
Приветище, Дружище!!!!!!!
Неужели так много?! А за что платят- за рыбьи глаза или за возможное предательство?
Мда, пожалуй, Химки, даже сообща с Нижним столько не потянут...)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:14
Доброго Здоровья Capral!
Ни Химки, ни Нижний не потянут его зарплату в восемьсот пятьдесят тысяч евро в год. Так что терпеть его до лета 2029 года придётся.
Capral
Capral
вчера в 16:59
Штрейкбрехеры в Европе никому не нужны. Был шанс, пару лет назад податься в Германию, за своим недотренером, но Фомин больше любит деньги, которые платит втб. Теперь, только и осталось, что помечтать о Европе, ну, или, про условную Мальту с Кипром... В России- возможны варианты с Химками или c Нижним.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:52
На Фомина и в РПЛ не стоит очередь из желающих видеть его в своём составе, а уж в Европе тем более.
Гость
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