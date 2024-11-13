Агент Фомина оценил шансы на переход игрока в европейский чемпионат

Федерико Пасторелло, агент полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, оценил шансы на переход футболиста в европейский чемпионат.
Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов.
Федерико Пасторелло, агент полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, оценил шансы на переход футболиста в европейский чемпионат.
Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393218/fomin-daniil-dinamo 13.11.2024
- Ну оценил, и оценил. Никаких шансов. Это работа агента. Ему суетиться надо. Иначе бабки капать на счёт перестанут.
- Ну а нам-то это всё, на фига?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393218/fomin-daniil-dinamo 13.11.2024
- Ну оценил, и оценил. Никаких шансов. Это работа агента. Ему суетиться надо. Иначе бабки капать на счёт перестанут.
- Ну а нам-то это всё, на фига?
Неужели так много?! А за что платят- за рыбьи глаза или за возможное предательство?
Мда, пожалуй, Химки, даже сообща с Нижним столько не потянут...)))
Неужели так много?! А за что платят- за рыбьи глаза или за возможное предательство?
Мда, пожалуй, Химки, даже сообща с Нижним столько не потянут...)))
Ни Химки, ни Нижний не потянут его зарплату в восемьсот пятьдесят тысяч евро в год. Так что терпеть его до лета 2029 года придётся.
Ни Химки, ни Нижний не потянут его зарплату в восемьсот пятьдесят тысяч евро в год. Так что терпеть его до лета 2029 года придётся.